Экономика
Медведев подписал постановление о создании новых ТОРРИА Новости 03:21
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление правительства о создании в России еще 14 территорий опережающего развития.
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Это в итоге должно помочь территориям преодолеть зависимость от градообразующих предприятий и, что самое главное, привести к созданию новых рабочих мест, которые не связаны с этим предприятием, просто вдохнуть жизнь в эти населённые пункты.
— Дмитрий Медведев, российский политикТольятти-Новости 04:29
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Дмитрий Медведев утвердил территорию социально-экономического развития в Карелии
Московский Комсомолец14:00
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