Медведев подписал постановление о создании 14 ТОРRT на русском 03:41

с чего всё началось

Это действительно интересная тема для регионов, поскольку в ТОР действует льготное налогообложение, легче привлечь инвесторов и есть возможность использовать дополнительные инструменты, скажем, инструменты Фонда развития моногородов.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление правительства о создании в России ещё 14 территорий опережающего развития (ТОР). По его словам, речь идёт об 11 территориях в моногородах и трёх в ЗАТО.

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Политика Таможня предложила расширить продуктовое эмбарго Федеральная таможенная служба (ФТС) предлагает расширить перечень сельскохозяйственной продукции и продовольствия, запрещенных к ввозу из США, Евросоюза и ряда других стран.

Политика ЕС согласовал новые санкции против россиян Дипломаты Евросоюза согласовали персональные санкции в отношении нескольких россиян в связи с инцидентом в Керченском проливе.

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Происшествия В Сургуте задержали смертников со взрывчаткой В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) силовики задержали нескольких человек, у которых при себе были пояса смертников и огнестрельное оружие.

Космос Спутник-уборщик поймал макет космического мусора с помощью гарпуна Во время испытаний спутник успешно захватил макет космического мусора с помощью гарпуна.

Происшествия В Сургуте задержали последователей «Свидетелей Иеговы» В Сургуте задержали последователей «Свидетелей Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в России), против них возбудили уголовное дело.

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Экономика Siemens и РФПИ проложат пути на Урале ВСМ Екатеринбург — Челябинск соединит единственные российские города-миллионники, расположенные в пределах 200 км друг от друга, железнодорожной веткой длиной 209 км, сократив время в пути между городами до 1 часа 10 минут.

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Происшествия Разговорчивого создателя «Новичка» обвинили в педофилии Жителя Анапы Владимира Углева, рассказавшего журналистам о разработке отравляющего вещества «Новичок», обвинили в педофилии, передает «Русская служба BBC».

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Армия и оружие В ДНР сообщили о гибели семи военных за неделю В Донбассе за неделю погибли семь ополченцев, сообщила представитель аппарата омбудсмена самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарьи Морозовой.

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