Экономика

Медведев подписал постановление о создании ТОР «Забайкалье»Коммерсантъ 01:36

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в Забайкалье будет создана территория опережающего развития (ТОР). Соответствующее постановление уже подписано, сказал премьер на совещании об основных мерах по развитию Забайкальского края.
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с чего всё началось

Медведев подписал распоряжение о создании ТОР «Забайкалье»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о создании ТОР "Забайкалье", где будут реализовываться 15 проектов на общую сумму почти 200 млрд рублей.
ТАСС01:31

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Медведев заявил о создании территории опережающего развития «Забайкалье»

Ведомости03:15

Медведев подписал постановление о создании ТОР «Забайкалье»

РБК02:18

Медведев сообщил о создании ТОР «Забайкалье»

Газета.Ru01:24

Медведев подписал распоряжение о создании ТОР «Забайкалье»

ТАСС01:31

Медведев подписал постановление о создании ТОР «Забайкалье»

Коммерсантъ01:36

Медведев подписал распоряжение о создании ТОР «Забайкалье»

Известия01:18

Медведев подписал постановление о создании ТОР «Забайкалье»

Интерфакс - Россия01:16
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:18, Ашберн
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"Можно увидеть дым от сибирских пожаров, который простирается через восточную часть России, на Аляску, вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла", - сказал Колин Сефтор, ученый из Центра космических полетов NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.
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Названы все комплектации нового Suzuki Jimny для России

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Финансы

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Минобороны в полтора раза поднимет оклады ряду категорий контрактников

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Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
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Планета вращается вокруг маленькой звезды в созвездии Гидры, сообщает Business Insider.
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Соединенные Штаты ввели санкции в отношении иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа из-за его высокого мастерства вести переговоры.
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Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что он был соавтором текста Минских соглашений. Об этом он рассказал "Украинской Правде".
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