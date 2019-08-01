Экономика
Медведев подписал постановление о создании ТОР «Забайкалье»Коммерсантъ 01:36
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в Забайкалье будет создана территория опережающего развития (ТОР). Соответствующее постановление уже подписано, сказал премьер на совещании об основных мерах по развитию Забайкальского края.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:39, Ашберн
Политика
Европа захотела помирить Россию и Украину с помощью газа
Еврокомиссия предложила России и Украине заключить новый десятилетний договор по транзиту газа с начала 2020 года.
Обновлено в 10:32
Политика
Порошенко рассказал о написании Минских соглашений вместе с Меркель
Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что он был соавтором текста Минских соглашений. Об этом он рассказал "Украинской Правде".
Обновлено в 07:21
Общество
Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
Обновлено в 05:37
Здоровье
Заведующий хирургическим отделением в ОДКБ уволен
Сотрудники отделения отозвали свои заявления об увольнении Заведующий хирургическим отделением ОДКБ Роман Попов покинул пост после скандала с массовым увольнением.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Мужчина убил приятеля мечом на улице в Германии
В Германии средь бела дня мужчина убил приятеля мечом, сообщают в штаб-квартире полиции Штутгарта.
Обновлено в 06:19
Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Политика
Актер из КВН стал главой Госуправления делами Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-квнщика Сергея Борзова главой Государственного управления делами.
Обновлено в 10:25
Космос
В созвездии Гидры обнаружили потенциально живую планету
Планета вращается вокруг маленькой звезды в созвездии Гидры, сообщает Business Insider.
Обновлено в 02:03
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору спелого арбуза
Обновлено в 08:53
Общество
Россияне стали реже смотреть телевизор
Исследование показало, что сейчас информацию по ТВ получают 72% респондентов, при этом десять лет назад это значение было на уровне 94%.
Обновлено в 05:54
Политика
Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.
Обновлено в 09:27
Политика
МЧС напомнило США о предложениях России о помощи в тушении пожаров
По данным спасателей, Россия предлагала Соединенным Штатам помощь в 2000, 2005, 2011, 2015, 2016 и 2018 годах с тушением пожаров и ликвидацией последствий.
Обновлено в 04:31
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Здоровье
Ученые ТГУ: язь в Томской области на 100% заражен описторхами
Сотрудники Биологического института Томского госуниверситета (БИ ТГУ) в ходе исследования промысловых видов рыб выявили, что язь в реках Томской области на 100% заражен описторхозом, сообщила в четверг пресс-служба вуза.
Обновлено в 06:56
Политика
Минкульт Украины подтвердил упразднение Киевского патриархата
Киевский патриархат ранее ликвидированной Украинской православной церкви (УПЦ КП) перестал существовать в самостоятельном качестве, будучи присоединенным к Киевской митрополии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено вчера в 10:08
Здоровье
Лечение россиян с ВИЧ оказалось под угрозой из-за закупок лекарства
Ранее сообщалось, что повторный тендер на поставку препарата против ВИЧ под названием ламивудин вновь сорвался из-за слишком низкой максимальной цены контракта.
Обновлено в 06:55
Гаджеты
Новые iPhone могут получить поддержку стилуса Apple Pencil
Речь идёт о поддержке фирменного стилуса Apple Pencil, который прежде был совместим только с iPad.
Обновлено в 03:01
Политика
Путин поддержал проект Национального космического центра
Президент Владимир Путин на встрече с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным ознакомился с проектом создания Национального космического центра, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Хирурги удалили 526 зубов мальчику из Индии
Врачи удалили 526 зубов у семилетнего мальчика Равиндранату из индийского города Чиннай.
Обновлено в 10:18
Технологии
LedgerX первой запустила поставочные биткоин-фьючерсы
Согласно CoinDesk, LedgerX официально запустила поставочные биткоин-фьючерсы.
Обновлено вчера в 11:55
Спорт
Фигуристка Эшли Вагнер рассказала о пережитом насилии
Американская фигуристка-одиночница Эшли Вагнер рассказала о том, как стала жертвой сексуальных домогательств в юном возрасте.
Обновлено в 08:48
Авто
Названы все комплектации нового Suzuki Jimny для России
Обновлено 30 июля в 12:51
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Общество
Финляндия ужесточила визовые требования для россиян
В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
Политика
Путин пригласил Лукашенко на 75-летие Победы
Обновлено в 08:41
Общество
Алексиевич совершила каминг-аут
Обновлено в 04:05
Культура
Сценарий финальной серии «Игры престолов» стал общедоступным
Сценарий финальной серии шоу "Игра престолов" выложили на сайте премии "Эмми".
Обновлено в 08:57