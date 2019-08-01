Экономика

Медведев подписал постановление о создании ТОР «Забайкалье»Коммерсантъ 01:36

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в Забайкалье будет создана территория опережающего развития (ТОР). Соответствующее постановление уже подписано, сказал премьер на совещании об основных мерах по развитию Забайкальского края.
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Медведев заявил о создании территории опережающего развития «Забайкалье»

Ведомости03:15

Медведев подписал постановление о создании ТОР «Забайкалье»

РБК02:18

Медведев подписал постановление о создании ТОР «Забайкалье»

Интерфакс - Россия01:16

Медведев подписал распоряжение о создании ТОР «Забайкалье»

ТАСС01:31

Медведев сообщил о создании ТОР «Забайкалье»

Газета.Ru01:24

Медведев подписал распоряжение о создании ТОР «Забайкалье»

Известия01:18

Медведев подписал постановление о создании ТОР «Забайкалье»

Коммерсантъ01:36
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