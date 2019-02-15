Экономика
Медведев подписал постановление о создании 14 ТОРRT на русском 03:41
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление правительства о создании в России ещё 14 территорий опережающего развития (ТОР). По его словам, речь идёт об 11 территориях в моногородах и трёх в ЗАТО.
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Я только что подписал постановление правительства о создании 14 территорий опережающего социально-экономического развития.
— Дмитрий Медведев, российский политикРИА Новости 03:21
с чего всё началось
В список ТОРов, который уже опубликован на сайте правительства, вошли "Решетиха" и "Володарск" (Нижегородская область), "Глазов" (Удмуртия), "Чапаевск" (Самарская область), "Менделеевск" (Татарстан), "Северск" (Томская область), "Новоуральск" и "Лесной" (Свердловская область), "Нефтекамск", "Белорецк", "Благовещенск" (Башкирия), "Костомукша" (Карелия), "Катайск" (Курганская область), а также "Ясный" (Оренбургская область).Российская газета05:22
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Происшествия
Сотрудников Baring Vostok подозревают в хищении 2,5 млрд рублей
Основатель крупной инвестиционной компании Baring Vostok американец Майкл Калви и ещё пять человек, которые были задержаны ранее, подозреваются в хищении 2,5 млрд рублей.
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Политика
Путин присвоил Владимиру Ковтуну звание Героя России
"За героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни, присвоить звание Героя Российской Федерации Ковтуну Владимиру Павловичу", - говорится в тексте указа главы государства.
Обновлено в 04:36
Культура
Первый канал отстранил Друзя и Бера от участия в программах
«Руководство Первого канала поддерживает решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах», — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:00
Происшествия
На мэра Иваново совершено нападение
Нападение на мэра Иваново Владимира Шарыпова произошло накануне около 22:00, сообщил РИА Новости представитель УМВД по Ивановской области Владислав Радостин.
Обновлено в 04:49
Экономика
Медведев предложил изменить метод оценки уровня бедности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил изменить подход к оценке уровня бедности и, в соответствии с мировой практикой, учитывать при оценке этого показателя расходы семей.
Обновлено в 04:06
Политика
На Украине проверят Тимошенко из-за обвинений в незаконном обогащении
Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины рассмотрит поступившее заявление о незаконном обогащении кандидата в президенты страны, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.
Обновлено в 05:16
Общество
Беглов уволил глав трех районов Петербурга после совещания в Смольном
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку главу администрации Василеостровского района Юлию Киселеву, главу администрации Красносельского района Виталия Черкашина и главу администрации Центрального района Андрея Хлуткова.
Обновлено в 05:37
Транспорт
В России предложили ужесточить наказание за нарушение ПДД
Министерство транспорта России предложило правительству ввести штраф в размере 500 рублей за превышение скоростного лимита на 10—20 км/ч, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:28
Происшествия
В Саратовской области произошёл крупный пожар в церкви
В городе Балашове Саратовской области произошёл пожар в здании церкви, возгорание локализовано на площади 1 тыс. кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МЧС по региону Наталию Куличенкову.
Обновлено в 05:33
Политика
Лукашенко заявил о непоколебимости суверенитета России и Белоруссии
Лукашенко добавил, что Белоруссия готова «идти далеко в единении, объединении наших усилий, государств и народов», насколько к этому готова российская сторона.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Взорвавшийся в Красноярске дом был построен незаконно
Взорвавшийся дом в Красноярске не может быть восстановлен, сообщили специалисты.
Обновлено в 06:36
Политика
Религиозная община УПЦ пожаловалась в ЕСПЧ на действия власти
В Европейский суд по правам человека в Страсбурге поступила жалоба на действия украинской власти от религиозной общины Украинской православной Церкви села Птичья в Ровенской области.
Обновлено в 06:48
Здоровье
Минздрав подготовил законопроект о повышении возраста продажи алкоголя
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в кабмин не поступали предложения по повышению возраста продажи алкоголя.
Обновлено в 03:47
Экономика
Выручка «Яндекса» за 2018 год выросла на 41%
Рекламная выручка «Яндекса» в четвертом квартале выросла на 25% в сравнении с тем же периодом 2017 года и обеспечила 76% от общей выручки компании за период.
Обновлено в 06:07
Энергетика
«Газпром» начнет поставки газа в Китай раньше намеченного срока
"Газпром" начнет поставки газа в Китай раньше намеченного срока - уже с 1 декабря 2019 года, сообщил председатель правления российского газового холдинга Алексей Миллер, слова которого приводятся в пресс-релизе компании.
Обновлено в 05:52
Политика
Путин предложил ужесточить наказание за создание ОПГ
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о введении отдельного уголовного наказания для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ) - так называемых "воров в законе".
Обновлено вчера в 13:03
Экономика
Российские вагоностроители планируют закупить в КНР до 800 тыс. колес
РБК напоминает, что Evraz, в свою очередь, после модернизации цеха на Нижнетагильском металлургическом комбинате в 2021 году планирует производить дополнительно 78 тыс. колес в год.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы о войне в Афганистане
Минобороны России к 30-летию вывода советских войск рассекретило уникальные документы о войне в Афганистане.
Обновлено вчера в 22:15
Шоу-бизнес
Пугачева не пригласила Преснякова на юбилей
Ранее в интервью "Дни.ру" Владимир Пресняков сообщил: о том, что Алла Пугачева готовится к концерту, он узнал из интернета.
Обновлено в 04:01
Происшествия
Футболиста «Локомотива» Тарасова задержали в аэропорту Шереметьево
Футболист московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов был задержан в аэропорту Шереметьево за административное правонарушение.
Обновлено в 04:21
Общество
Сбербанк просит заблокировать сайты с мошенническим ПО
Руководство Сбербанка обратилось в Роскомнадзор (РКН) с просьбой заблокировать (разделегировать) сайты, где продаётся программное обеспечение (ПО), с помощью которого мошенники могут от имени клиентов банков звонить и направлять СМС клиентам кредитных организаций.
Обновлено в 06:56
Общество
В поселках Поморья заметили волков
Хищники были замечены в поселке Талаги и деревне Повракульская, сообщила администрация МО "Талажское".
Обновлено в 06:09
Автоспорт
Команда «Феррари» представила болид на новый сезон «Формулы-1»
Команда "Феррари" представила машину, на которой в новом сезоне чемпионата "Формулы-1" будут выступать немец Себастьян Феттель и гонщик из Монако Шарль Леклер.
Обновлено в 05:35
Политика
Песков призвал не обманываться насчёт санкций США против России
России не стоит ждать смягчения позиций США в вопросе по антироссийским санкциям.
Обновлено в 04:59
Политика
Лукашенко не поедет в Мюнхен из-за встречи с Путиным
Белорусский лидер Александр Лукашенко принял решение не ехать в Мюнхен, где проходит Международная конференция по безопасности (МКБ), передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза.
Обновлено в 05:50