Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусораРБК вчера в 09:00

Я только что подписал постановление, в котором заложена возможность пересмотра тарифа на обращение с твердыми коммунальными отходами, их нужно снижать за счет вывоза в так называемые временные объекты.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом сообщается на сайте правительства.

Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора

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