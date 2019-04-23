Политика
Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусораРБК вчера в 09:00
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом сообщается на сайте правительства.
Читать в источнике
Оценить31
Я только что подписал постановление, в котором заложена возможность пересмотра тарифа на обращение с твердыми коммунальными отходами, их нужно снижать за счет вывоза в так называемые временные объекты.
— Дмитрий Медведев, российский политикТруд вчера в 07:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 03:08, Ашберн
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Политика
Зеленскому порекомендовали не встречаться с Путиным один на один
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому лучше не встречаться с российским лидером Владимиром Путиным в формате «один на один», а привлекать для переговоров третьи страны, заявил в среду, 24 апреля, член команды Зеленского, бывший сотрудник украинского министерства обороны Иван Апаршин.
Обновлено в 00:41
Политика
Ким Чен Ын попробовал каравай по прибытии в Россию
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, прибывший в Россию с визитом, попробовал каравай.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Под Тюменью столкнулись автобус и самосвал: пострадали шесть человек
В автобусе находились 16 пассажиров, предварительно, пострадали 6 человек.
Обновлено в 01:48
Армия и оружие
Baza: Минобороны РФ скрыло истинную причину крушения МиГ-31 в Бурятии
Министерство обороны России скрыло причину крушения истребителя МиГ-31 в Бурятии.
Обновлено вчера в 05:40
Происшествия
Маск назвал «статьями двойных стандартов» материалы о возгорании Tesla
Глава компании Tesla Илон Маск во вторник привел данные о рисках самовоспламенения этой автомобилей марки по сравнению с автомобилями с ДВС (двигателями внутреннего сгорания), назвав материалы о возгорании машин Tesla "статьями двойных стандартов".
Обновлено вчера в 19:02
Происшествия
В Подмосковье загорелся полигон твёрдых бытовых отходов
На полигоне твёрдых бытовых отходов «Сабурово» в городском округе Щёлково вечером 23 апреля произошёл пожар.
Обновлено вчера в 16:51
Происшествия
Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижали
Обновлено вчера в 17:52
Армия и оружие
ВМФ России решил продолжить заказ уже испытанных надводных кораблей
В присутствии президента Владимира Путина на петербургской «Северной верфи» прошла закладка двух новых фрегатов проекта 22350 – «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов», а также стыковка блоков корпуса головного корвета «Меркурий» проекта 20386.
Обновлено вчера в 16:34
Энергетика
Белоруссия ищет замену российской нефти
По данным Гриба, «речь идет об объемах импорта порядка 200-300 тыс. т в месяц», что позволит решить вопрос по замене импорта нефти из России.
Обновлено вчера в 06:26
Общество
«Ъ»: Ростех попросил МЭР пересмотреть позицию по оборудованию для «пакета Яровой»
Госкорпорация "Ростех" предложила Минэкономразвития (МЭР) пересмотреть свой отзыв на проект постановления правительства об использовании интернет-провайдерами исключительно российского оборудования для исполнения "закона Яровой".
Обновлено в 02:21
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
Пенсионерам пересчитают социальную доплату в мае
ПФР увеличит выплаты также тем пенсионерам, которые не дополучили повышенный размер пенсий с начала 2019 года.
Обновлено вчера в 07:01
Экономика
Росстат насчитал 1,75 трлн руб. лишних доходов россиян за три года
«В 2014 году снижение доходов населения оказалось несколько сильнее, чем показывали оценки по старой методологии, в 2015–2017 годах — несколько слабее, в 2018 году и прежняя, и обновленная методологии показали, что темпы изменения реальных располагаемых доходов оказались близки к нулю», — говорится в комментарии Росстата.
Обновлено вчера в 09:30
Политика
В Японии остановят не отвечающие нормам безопасности АЭС
Обновлено в 01:41
Политика
Кандидат на пост главы ЕК обещал заблокировать «Северный поток-2»
Кандидат на должность главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещал заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 13:33
Здоровье
Врачи стали чаще выявлять синдром Дауна ещё до рождения ребенка
За последние 7 лет в России стали чаще внутриутробно выявлять синдром Дауна, но количество детей, рожденных с этим заболеванием, наоборот уменьшилось.
Обновлено в 02:46
Хоккей
Хоккеисты сборной России проиграли шведам на юниорском чемпионате мира
Сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) потерпела поражение от команды Швеции в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира, который проходит в Швеции.
Обновлено вчера в 15:55
Общество
Росстат решил измерять уровень бедности новым способом
Федеральное агентство государственной статистики (Росстат) заявило о переходе на международный метод измерения уровня бедности в стране — по индексам немонетарной бедности — и готово публиковать новые данные уже с 2020 года.
Обновлено вчера в 21:41
Транспорт
В ГИБДД предложили приравнять детей к прицепам
Глава ГИБДД России Михаил Черников внес инициативу по ограничениям скорости для тех водителей, которые перевозят детей.
Обновлено в 02:17
Политика
Виноделы Крыма предупредили о риске остановки производства
Крымские виноделы могут приостановить производство до девяти месяцев из-за нехватки бутылок, об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Государственной думы Дмитрию Белику (партия «Единая Россия»).
Обновлено в 02:16
Футбол
Портрет Бузовой может появиться на форме футбольного клуба
Женская футбольная команда «Енисей» подвела предварительные итоги конкурса на лучший дизайн-макет для третьего комплекта экипировки.
Обновлено вчера в 23:06
Политика
Глава полиции Одесской области Украины подал в отставку
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено вчера в 06:45
Энергетика
Цены на нефть корректируются на данных о запасах в США
На нефтяные котировки оказывает давление опубликованная еженедельная информация Американского института нефти (API), согласно которой коммерческие запасы нефти в США выросли за отчётный период на 6,9 млн баррелей после снижения на 3,096 млн баррелей неделей ранее.
Обновлено в 03:00
Общество
Майские праздники внесут коррективы в график выплаты пенсий
Майские праздники внесут коррективы в график выплаты пенсий. Об этом сообщают в региональном отделении Фонда.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия
Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП
Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено вчера в 12:45
Политика
У Петра Порошенко хотят отобрать кондитерскую фабрику
Иск в суд подал лидер социалистической партии, он настаивает на национализации бывшей фабрики имени Карла Маркса в Киеве, которая вошла в холдинг «Рошен».
Обновлено в 00:39
Кино
«Я плакал пять-шесть раз»: первые отзывы о финальных «Мстителях»
Зрители плакали, снова смеялись и снова плакали. Накануне Крис Эванс признался, что во время просмотра «Финала» плакал шесть раз.
Обновлено вчера в 04:38