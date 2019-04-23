Политика
Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусораРБК вчера в 09:00
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом сообщается на сайте правительства.
Читать в источнике
Оценить37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 06:07, Ашберн
Энергетика
У Зеленского призвали требовать от МВФ снизить цены на газ
Штаб избранного президента Украины Владимира Зеленского обратился к правительству и "Нафтогазу" с призывом провести переговоры с МВФ относительно цен на газ.
Обновлено в 04:09
Происшествия
На Шри-Ланке полиция произвела контролируемый взрыв
На Шри-Ланке сотрудники правоохранительных органов произвели контролируемый взрыв.
Обновлено в 01:28
Здоровье
Продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума
В ведомстве уточнили, что продолжительность жизни мужчин выросла на 0,3 года, а у женщин - на 0,2 года, достигнув исторического максимума.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
Молодая жена Александра Цекало опубликовала фото в бикини
Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой женой Впервые Александр вывел молодую супугу в свет спустя пару недель после того, как стал ее законным мужем.
Обновлено в 03:58
Политика
Прокуратура Китая приняла решение задержать экс-главу Интерпола
"В соответствии с законом Верховная народная прокуратура КНР приняла решение о заключении под стражу экс- главы Интерпола, бывшего заместителя министра общественной безопасности Мэн Хунвэя", - говорится в сообщении прокуратуры.
Обновлено в 04:48
Общество
Навальный за год потратил на заграничные поездки 47 млн рублей
Пока семья блогера отдыхала в Египте, с кошелька было выведено 3 биткоина — свыше 1,3 миллиона рублей.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Российские журналисты попросили Зеленского освободить Вышинского
Российские журналисты обратились к победившему на президентских выборах Украины Владимиру Зеленскому с просьбой освободить Кирилла Вышинского.
Обновлено в 02:55
Авто
«Яндекс.Драйв» запустит первый сервис каршеринга в Казани
Обновлено в 02:52
Политика
Поезд Ким Чен Ына прибыл на вокзал Владивостока
Обновлено в 04:43
Происшествия
В Екатеринбурге на подростков упала рекламная конструкция
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия
В Москве эвакуировали школу из-за загоревшегося телефона
Школу в Москве эвакуировали из-за загоревшегося мобильного телефона ученицы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 05:11
Авто
Обнародована информация о новом Toyota Land Cruiser 300
Новую генерацию Toyota Land Cruiser 300 представят на автосалоне в Токио, который пройдет 24 октября текущего года.
Обновлено в 01:01
Музыка
Сергей Лазарев рассказал о номере для Евровидения
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия
Женщина в Германии очнулась после 27 лет комы
Обновлено вчера в 18:34
Экономика
Россиянам пообещали сохранить доход при смене пенсионного фонда
По нынешним правилам при досрочном переводе пенсионных накоплений из одного НПФ в другой, если с момента предыдущей фиксации дохода прошло менее пяти лет, гражданин теряет накопленный за это время инвестдоход.
Обновлено в 03:36
Транспорт
В ГИБДД предложили снизить скорость для перевозящих детей водителей
Обновлено вчера в 08:29
Экономика
За что арестован владелец банка «Югра» Алексей Хотин
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей», получал ли Путин письмо Набиуллиной и давал ли ФСБ поручение принять меры в связи с ситуацией вокруг «Югры», ответил: «Не комментируем».
Обновлено вчера в 16:25
Спорт
Авербух высказался о соперничестве Загитовой и Медведевой
Российский хореограф Илья Авербух прокомментировал соперничество олимпийской чемпионки Алина Загитовой и серебряного призера Игр Евгении Медведевой, передает UTV.
Обновлено в 05:33
Гаджеты
Компания Xiaomi создаст смартфон с тройной селфи-камерой
Китайский производитель электроники Xiaomi планирует создать смартфон с тройной фронтальной камерой.
Обновлено в 03:18
Наука
Ученые рассказали, как распознать рак легких до первых симптомов
Связанные с иммунной системой геномные различия, обнаруженные в нормальной ткани дыхательных путей, играют ключевую роль в ранней диагностике рака легких.
Обновлено в 02:13
Авто
Nissan отзывает кроссоверы Terrano в России
Компания Nissan отзывает в России 771 кроссовер Terrano из-за дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 03:36
Общество
Меры по ускорению реновации одобрили в Заксобрании Петербурга
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга 24 апреля приняли в первом чтении пакет поправок для ускорения реализации региональной программы реновации.
Обновлено в 04:38
Авто
Компания Geely готовится презентовать кроссовер VF12
Китайская компания Geely готовит к выпуску новый полноразмерный кроссовер с индексом VF12.
Обновлено вчера в 05:33
Общество
Роструд назвал строительство самой опасной сферой деятельности
По итогам 2018 года самой травмоопасной сферой деятельности в России стало строительство. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Роструда.
Обновлено в 03:44
Политика
Украина вышла из соглашений с СНГ о секретах в области изобретений
Речь идет о договорах по сохранности межгосударственных секретов в области изобретений, которые создали еще в Советском Союзе.
Обновлено в 05:48
Энергетика
Бюджет выплатит нефтяникам 450 млрд рублей за стабильную цену бензина
В 2019 году правительство выплатит нефтяным компаниям - производителям бензина и дизельного топлива до 450 миллиардов рублей в качестве компенсации за то, что на своих заправках они сдерживают рост цен для конечного потребителя.
Обновлено в 05:47
Общество
Бастрыкин объяснил использование лупы при просмотре фото с ноутбука
Использование лупы при просмотре изображения с экрана гаджета позволяет получить дополнительное увеличение, которого не всегда можно достичь при цифровом приближении.
Обновлено вчера в 17:50
Футбол
Форвард «Саутгемптона» забил самый быстрый гол в истории АПЛ
Обновлено вчера в 15:14