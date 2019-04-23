Политика
Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусораРБК вчера в 09:00
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом сообщается на сайте правительства.
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Я только что подписал постановление, в котором заложена возможность пересмотра тарифа на обращение с твердыми коммунальными отходами, их нужно снижать за счет вывоза в так называемые временные объекты.
— Дмитрий Медведев, российский политикТруд вчера в 07:14
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