Экономика

Медведев подписал долгосрочную стратегию развития зернового комплексаРИА Новости 07:52

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства заявил, что подписал долгосрочную стратегию развития зернового комплекса до 2035 года.
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