Экономика
Медведев подписал долгосрочную стратегию развития зернового комплексаРИА Новости 07:52
Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства заявил, что подписал долгосрочную стратегию развития зернового комплекса до 2035 года.
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Происшествия
Суд смягчил условия домашнего ареста Майкла Калви
Мосгорсуд принял решение смягчить условия домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Пассажиры Airbus А321 описали посадку самолета на кукурузное поле
Самолет А321 «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в кукурузном поле вскоре после вылета из аэропорта Жуковский утром 15 августа.
Обновлено в 08:01
Армия и оружие
В Турции заявили о планах Трампа создать на севере Сирии буферную зону
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен создать 20-мильную буферную зону на севере Сирии, заявил 15 августа в эфире телеканала NTV глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Обновлено в 08:02
Политика
Трамп предложил Си Цзиньпину обсудить ситуацию в Гонконге
Американский президент Дональд Трамп предложил главе Китая Си Цзиньпину личную встречу, отправив ему послание в твиттере.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Интернет
Microsoft призналась в прослушивании голосовых запросов пользователей
Американская компания Microsoft признала, что хранила записи разговоров пользователей с голосовым ассистентом Cortana и переводчиком Skype Translator.
Обновлено в 01:41
Общество
В Кремле нашли бомбу времен Великой Отечественной войны
В Кремле во время работ по укреплению грунта нашли неразорвавшуюся авиабомбу времен Великой Отечественной войны, рассказал комендант Кремля Сергей Хлебников.
Обновлено в 07:49
Происшествия
В Кисловодске локализовали пожар в обувном цехе
Пожар в обувном цехе в Кисловодске локализован на площади 300 квадратных метров, сообщил журналистам официальный представитель ГУ МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярев.
Обновлено в 07:45
Происшествия
WP опубликовала детали вскрытия Эпштейна
После вскрытия эксперты обнаружили переломы костей шеи у ушедшего из жизни миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна.
Обновлено в 09:00
Наука
Леса накапливают углерод благодаря действиям слонов
Обновлено в 02:40
Авто
Dodge отпразднует 50-летие Charger Daytona спецверсией
Американский производитель Dodge почтит 50-летний юбилей модели Charger Daytona лимитированной версией.
Обновлено вчера в 14:44
Путешествия
В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
Обновлено вчера в 07:10
Энергетика
«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»
Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Изнасилованная дознавательница из Уфы потребовала 100 миллионов рублей
Бывшая дознавательница полиции потребовала 100 миллионов рублей компенсации от обвиняемых в ее изнасиловании — старших офицеров МВД.
Обновлено в 08:39
Музыка
Вокалист Little Big стал креативным директором «Связного»
Обновлено в 08:50
Происшествия
Скотленд-Ярд выявил четвертую жертву инцидента в Солсбери
Скотленд-Ярд сообщил о выявлении четвертой жертвы инцидента в Солсбери, которой стал полицейский, прибывший на место происшествия после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 08:48
Политика
Глава администрации Барнаула ушёл в отставку
Обновлено в 00:10
Политика
МВД: около 3 млн украинцев могут упрощенно получить гражданство России
В МВД России сообщили, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощенными процедурами получения российского гражданства, а жители ДНР и ЛНР подали уже более 60 тыс. заявок.
Обновлено в 09:05
Наука
У неандертальцев часто встречалось «ухо пловца-серфера»
У неандертальцев по информации ученых и исследователей часто встречалось «ухо пловца», сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Обновлено в 09:03
Технологии
Специальный алгоритм найдет в соцсетях источник запрещенной информации
Российские ученые создали специальный алгоритм, способный отыскать в социальных сетях источник запрещенной информации.
Обновлено в 04:27
Экономика
«Мечел» в I полугодии снизил добычу угля на 16%
Группа "Мечел" в первом полугодии 2019 года сократила добычу угля на 16% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года — до 8,136 миллиона тонн, следует из сообщения компании.
Обновлено в 06:24
Экономика
ВЦИОМ: треть россиян с трудом выплачивают кредиты
Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что больше половины россиян (51%) имеют непогашенные кредиты.
Обновлено в 04:26
Общество
Россия победила в «Авиадартсе» на АрМИ-2019
Российские летчики победили в конкурсе "Авиадартс" на Армейских международных играх в 2019 году, сообщает в четверг пресс-центр игр.
Обновлено в 08:22
Происшествия
«Познакомились в самолете»: рассказ жены летчика-героя Юсупова
Первой, кому позвонил командир воздушного судна Airbus 321 Дамир Юсупов, кто смог посадить самолет после попадания в двигатель птицы прямо на кукурузное поле, была его жена Наташа.
Обновлено в 08:16
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $10,2 млрд
Международные резервы РФ на 9 августа 2019 года составили $527,1 млрд, что на $10,2 млрд выше уровня неделей ранее, сообщает Банк России.
Обновлено в 09:22
Футбол
Михайличенко возглавит киевское «Динамо»
Бывший футболист и главный тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко вновь возглавит родной клуб после отставки Александра Хацкевича, сообщает football.ua.
Обновлено в 02:44
Происшествия
В Росгвардии рассказали об угрозах своим сотрудникам
Сотрудники Росгвардии после несанкционированных акций в Москве получают угрозы и оскорбления по интернету — тем самым на них оказывается давление.
Обновлено в 09:04
Общество
Минтруд утвердил список профессий с ограничениями для женщин
Глава Минтруда Максим Топилин утвердил перечень работ, на которых ограничивается применение труда женщин.
Обновлено в 08:54