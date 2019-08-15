Экономика
Медведев подписал долгосрочную стратегию развития зернового комплексаРИА Новости 07:52
Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства заявил, что подписал долгосрочную стратегию развития зернового комплекса до 2035 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 16:34, Ашберн
Общество
Умер лауреат Нобелевской премии по химии Кэри Муллис
Американский биохимик Кэри Муллис, который получил Нобелевскую премию по химии за открытие простого и дешёвого метода анализа ДНК, умер на 75-м году жизни.
Обновлено в 16:08
Политика
Академики предложили отменить приказ о правилах общения с иностранцами
Члены неформального «Клуба 1 июля», в который входят академики и члены-корреспонденты Российской академии наук (РАН), предложили правительству немедленно отменить «возмутительный приказ» Минобрнауки об ужесточении рекомендаций по приему зарубежных коллег в подведомственных организациях.
Обновлено в 13:34
Происшествия
Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери
16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».
Обновлено в 16:03
Политика
Россия и Венесуэла договорились о визитах военных кораблей
«В ходе встречи в Москве главы военных ведомств подписали соглашение о визитах боевых кораблей в порты обоих государств», — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:14
Происшествия
В особняке Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье
В доме финансиста Джеффри Эпштейна, который скончался в тюрьме 10 августа, так и не дождавшись вынесения приговора по делу о педофилии и секс-торговле, нашли изображение Билла Клинтона в платье и на каблуках в Овальном кабинете.
Обновлено в 08:17
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Обновлено в 07:57
Авто
Украинский авторынок в июле вырос на 27%
Самой популярной моделью украинского рынка в июле нынешнего года остается кроссовер KIA Sportage, объем реализации которого увеличился на 59% и составил 470 шт.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Власти Подмосковья заявили, что незаконная свалка близ Жуковского не могла привлечь чаек
Незаконная свалка у озера Глушица вблизи аэропорта Жуковский в Московской области не могла быть точкой притяжения чаек, поскольку не содержит бытового мусора, там хранился только строительный.
Обновлено в 15:49
Политика
В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Глава Росавиации назвал профессиональными действия пилотов А321
Глава Росавиации Александр Нерадько прокомментировал инцидент с самолётом А321, экстренно севшем в поле в Московской области.
Обновлено в 07:07
Футбол
Тренер «Туна» назвал ошибки в матче со «Спартаком»
«Тун» проиграл московскому «Спартаку» в квалификации «Лиги Европы» из-за «непозволительного» числа ошибок, прокомментировал итоги игры главный тренер французской команды Марк Шнайдер.
Обновлено в 16:19
Энергетика
В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России
О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Обновлено вчера в 14:05
Технологии
«Умный контроль» сбора и вывоза отходов создадут в Подмосковье
В пресс-службе сообщили, что всего в Подмосковье уже 100 контейнеров для "сухих" отходов с датчиками уровня наполнения, они установлены, в том числе, в Рузе и Красногорске.
Обновлено в 07:25
Общество
МГУ вошел в топ-100 Шанхайского рейтинга вузов
Шанхайский рейтинг ARWU (Academic Ranking of World Universities) выходит ежегодно с 2003 года и отбирает лучшие 500 университетов.
Обновлено в 06:11
Теннис
Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Цинциннати (США), призовой фонд которого превышает 6 миллионов долларов.
Обновлено в 15:18
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Участника теракта в Нучёпинге задержали в Швеции
Полиция Швеция задержала мужчину, который предположительно имеет отношение к теракту, в результате которого в квартире в Нучёпинге погибли два человека.
Обновлено в 06:35
Футбол
Джорджевич советовался с Ивановичем перед уходом в «Локомотив»
Новичок «Локомотива» черногорский нападающий Лука Джорджевич прокомментировал свой переход из «Зенита».
Обновлено в 15:11
Происшествия
Бывшая дознаватель потребовала с обвиняемых 100 млн рублей
Потерпевшая по делу об изнасиловании оценила свой ущерб 24-летняя экс-дознаватель отдела полиции по Уфимскому району Башкирии Гульназ Фатхисламова, заявившая о том, что в октябре 2018 года она была изнасилована тремя офицерами полиции, подкрепила требования гражданским иском.
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес
Могилу звезды «Служебного романа» Людмилы Ивановой разграбили
Три года назад ушла из жизни народная артистка России Людмила Иванова.
Обновлено в 11:52
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах
Обновлено в 14:39
Космос
Посетители Музея космонавтики отправят открытки по всему миру
Акция стартует в 15.00 в зале «Утро космической эры» и продлится до 18.00, - сообщили в музее.
Обновлено в 08:31
Авто
В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей
Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить эксплуатацию автомобилей старше предельного возраста.
Обновлено вчера в 15:14
Политика
«Яндекс.Новости» назвали прозрачным алгоритм появления новостей в топе
Алгоритм попадания новостей в топ «Яндекса» является прозрачным, заявила пресс-служба компании в ответ на предложение депутата Госдумы Адальби Шхагошев изменить этот алгоритм.
Обновлено в 13:37