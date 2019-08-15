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Экономика и жизнь

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Происшествия Глава Росавиации назвал профессиональными действия пилотов А321 Глава Росавиации Александр Нерадько прокомментировал инцидент с самолётом А321, экстренно севшем в поле в Московской области.

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