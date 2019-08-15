Экономика

Медведев подписал долгосрочную стратегию развития зернового комплексаРИА Новости 07:52

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства заявил, что подписал долгосрочную стратегию развития зернового комплекса до 2035 года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Урожай будущего

Российская газета08:55

Медведев заявил о возможностях России нарастить экспорт зерна

REGNUM08:16

Правительство утвердило стратегию развития зернового комплекса до 2035 года

Экономика и жизнь08:02

Медведев подписал долгосрочную стратегию развития зернового комплекса до 2035 года

ТАСС07:58

Медведев подписал долгосрочную стратегию развития зернового комплекса

РИА Новости07:52

Правительство утвердило стратегию развития зернового комплекса России

Rambler News Service07:51

Медведев подписал «действительно важный документ»

Росбалт08:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 13:29, Ашберн
Происшествия

Полиция задержала стрелка из Котельников после передачи ему коньяка

Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, мужчина попросил полицейских передать ему бутылку коньяка.
Обновлено в 13:09
Происшествия

Самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в Подмосковье

Обновлено в 00:10
Политика

Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в Россию

Великобритания запретила поставлять подводные погружаемые аппараты и сопутствующее оборудование в Россию в связи с возможной "угрозой" функционированию подводных кабелей со стороны РФ.
Обновлено в 06:58
Происшествия

В Кирове мать убила двухлетнего сына за то, что он мешал ей отдыха

Обновлено в 12:26
Шоу-бизнес

Рита Дакота стала жертвой мошенников из «благотворительных фондов»

Как выяснилось, Дакота стала жертвой мошенницы, «поживившейся» за ее счет.
Обновлено в 12:49
Авто

Dodge отпразднует 50-летие Charger Daytona спецверсией

Американский производитель Dodge почтит 50-летний юбилей модели Charger Daytona лимитированной версией.
Обновлено вчера в 14:44
Происшествия

На территории промзоны в Москве горит ангар

Пожар возник в ангаре на территории промышленной зоны на севере Москвы, площадь возгорания составляет 400 кв. метров, один человек пострадал.
Обновлено в 12:47
Общество

Собянин рассказал о реставрации Северного речного вокзала

Реставрация Северного речного вокзала завершится в 2020 году.
Обновлено в 12:50
Политика

Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Происшествия

В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика

Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес

Холли Берри опубликовала «голое» фото в честь своего 53-летия

Холли Берри решила в этом году сама поздравить себя с днем рождения.
Обновлено в 12:58
Игры

Mutant Year Zero и Hyper Light Drifter бесплатно раздают в Epic Games Store, а на очереди Fez

Обновлено в 11:12
Политика

В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса

Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Политика

Путин отказался отдать операторам частоты для 5G

Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Общество

13% россиян могут быть изолированы от общества из-за бедности

Специалисты Высшей школы экономики высчитали, что 13,1% россиян, а также 19,8% домохозяйств могут быть изолированы от "большого" общества из-за бедности, что приведет к тому, что они перейдут в маргинальные субкультуры.
Обновлено в 11:56
Происшествия

Макгрегор ударил пожилого мужчину по лицу за отказ выпить его виски

Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес

Газманов превысил предельно допустимую дозу омолаживающего препарата

Обновлено в 04:00
Интернет

Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей

Microsoft обновила положения политики конфиденциальности, официально прописав в ней возможность прослушки аудиосообщений пользователей голосового помощника Cortana и программы Skype Translator, пишет Motherboard.
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия

Жена посадившего самолет А-321 пилота рассказала об их знакомстве

Пилот Дамир Юсупов, который совершил настоящий подвиг и сумел посадить самолет в поле в Раменском районе Подмосковья, после ЧП позвонил жене.
Обновлено в 08:48
Общество

На популярном сайте поиска работы HeadHunter появилась вакансия «полицейский снайпер ОМОН»

В свою очередь HeadHunter утверждает, что вакансию разместило именно это ведомство.
Обновлено в 13:01
Происшествия

Они сотворили чудо: стали известны имена успешно посадивших А321

Стали известны имена экипажа самолета.
Обновлено в 12:30
Общество

Непал ужесточит правила для покорителей Эвереста

Обновлено в 13:03
Происшествия

Скотленд-Ярд сообщил о новой жертве отравления в Солсбери

Скотленд-Ярд обнаружил четвертого пострадавшего в результате инцидента в Солсбери – им оказался полицейский, прибывший на место происшествия после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 11:52
Политика

Власти Гибралтара освободили иранский танкер

Власти Гибралтара освободили иранский танкер Grace 1, который был задержан в начале июля из-за подозрений в нарушении санкций ЕС против Сирии.
Обновлено в 10:38
Космос

Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой

Обновлено в 05:16
Футбол

Фалькао требует «Монако» отпустить его в «Галатасарай»

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао твердо намерен сменить клуб.
Обновлено в 11:19
Авто

Представлена внедорожная версия пикапа Ford Ranger 2WD 2020 года

Ford уже принимает заказы на 2WD Ranger, оснащенный пакетом FX2, и просит за такую версию пикапа дополнительные 595 долларов или 38 853 рублей, тогда как вышеупомянутый пакет FX4 с 4WD стоит 1 295 долларов или 84 563 рублей.
Обновлено вчера в 07:13
Гаджеты

В сеть попали характеристики iPhone 11

В сети появились характеристики смартфонов iPhone 11R, iPhone 11 и iPhone 11 Pro, которые американская корпорация Apple представит уже в следующем месяце.
Обновлено в 12:41
Кино

Моддер заменил лицо Геральта в The Witcher 3 на лицо Генри Кавилла

Обновлено в 04:49
Наука

У неандертальцев часто встречалось «ухо пловца-серфера»

Обновлено в 09:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное