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Происшествия Полиция задержала стрелка из Котельников после передачи ему коньяка Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, мужчина попросил полицейских передать ему бутылку коньяка.

Политика Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в Россию Великобритания запретила поставлять подводные погружаемые аппараты и сопутствующее оборудование в Россию в связи с возможной "угрозой" функционированию подводных кабелей со стороны РФ.

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Происшествия На территории промзоны в Москве горит ангар Пожар возник в ангаре на территории промышленной зоны на севере Москвы, площадь возгорания составляет 400 кв. метров, один человек пострадал.

Общество Собянин рассказал о реставрации Северного речного вокзала Реставрация Северного речного вокзала завершится в 2020 году.

Политика Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".

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Политика Путин отказался отдать операторам частоты для 5G Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.

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