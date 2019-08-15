Экономика
Медведев подписал долгосрочную стратегию развития зернового комплексаРИА Новости 07:52
Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства заявил, что подписал долгосрочную стратегию развития зернового комплекса до 2035 года.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 13:29, Ашберн
Происшествия
Полиция задержала стрелка из Котельников после передачи ему коньяка
Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, мужчина попросил полицейских передать ему бутылку коньяка.
Обновлено в 13:09
Политика
Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в Россию
Великобритания запретила поставлять подводные погружаемые аппараты и сопутствующее оборудование в Россию в связи с возможной "угрозой" функционированию подводных кабелей со стороны РФ.
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес
Рита Дакота стала жертвой мошенников из «благотворительных фондов»
Как выяснилось, Дакота стала жертвой мошенницы, «поживившейся» за ее счет.
Обновлено в 12:49
Авто
Dodge отпразднует 50-летие Charger Daytona спецверсией
Американский производитель Dodge почтит 50-летний юбилей модели Charger Daytona лимитированной версией.
Обновлено вчера в 14:44
Происшествия
На территории промзоны в Москве горит ангар
Пожар возник в ангаре на территории промышленной зоны на севере Москвы, площадь возгорания составляет 400 кв. метров, один человек пострадал.
Обновлено в 12:47
Общество
Собянин рассказал о реставрации Северного речного вокзала
Реставрация Северного речного вокзала завершится в 2020 году.
Обновлено в 12:50
Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Происшествия
В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика
Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес
Холли Берри опубликовала «голое» фото в честь своего 53-летия
Холли Берри решила в этом году сама поздравить себя с днем рождения.
Обновлено в 12:58
Игры
Mutant Year Zero и Hyper Light Drifter бесплатно раздают в Epic Games Store, а на очереди Fez
Обновлено в 11:12
Политика
В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Политика
Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Общество
13% россиян могут быть изолированы от общества из-за бедности
Специалисты Высшей школы экономики высчитали, что 13,1% россиян, а также 19,8% домохозяйств могут быть изолированы от "большого" общества из-за бедности, что приведет к тому, что они перейдут в маргинальные субкультуры.
Обновлено в 11:56
Интернет
Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей
Microsoft обновила положения политики конфиденциальности, официально прописав в ней возможность прослушки аудиосообщений пользователей голосового помощника Cortana и программы Skype Translator, пишет Motherboard.
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия
Жена посадившего самолет А-321 пилота рассказала об их знакомстве
Пилот Дамир Юсупов, который совершил настоящий подвиг и сумел посадить самолет в поле в Раменском районе Подмосковья, после ЧП позвонил жене.
Обновлено в 08:48
Общество
На популярном сайте поиска работы HeadHunter появилась вакансия «полицейский снайпер ОМОН»
В свою очередь HeadHunter утверждает, что вакансию разместило именно это ведомство.
Обновлено в 13:01
Происшествия
Они сотворили чудо: стали известны имена успешно посадивших А321
Стали известны имена экипажа самолета.
Обновлено в 12:30
Общество
Непал ужесточит правила для покорителей Эвереста
Обновлено в 13:03
Происшествия
Скотленд-Ярд сообщил о новой жертве отравления в Солсбери
Скотленд-Ярд обнаружил четвертого пострадавшего в результате инцидента в Солсбери – им оказался полицейский, прибывший на место происшествия после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 11:52
Политика
Власти Гибралтара освободили иранский танкер
Власти Гибралтара освободили иранский танкер Grace 1, который был задержан в начале июля из-за подозрений в нарушении санкций ЕС против Сирии.
Обновлено в 10:38
Космос
Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой
Обновлено в 05:16
Футбол
Фалькао требует «Монако» отпустить его в «Галатасарай»
Нападающий «Монако» Радамель Фалькао твердо намерен сменить клуб.
Обновлено в 11:19
Авто
Представлена внедорожная версия пикапа Ford Ranger 2WD 2020 года
Ford уже принимает заказы на 2WD Ranger, оснащенный пакетом FX2, и просит за такую версию пикапа дополнительные 595 долларов или 38 853 рублей, тогда как вышеупомянутый пакет FX4 с 4WD стоит 1 295 долларов или 84 563 рублей.
Обновлено вчера в 07:13
Гаджеты
В сеть попали характеристики iPhone 11
В сети появились характеристики смартфонов iPhone 11R, iPhone 11 и iPhone 11 Pro, которые американская корпорация Apple представит уже в следующем месяце.
Обновлено в 12:41
Наука
У неандертальцев часто встречалось «ухо пловца-серфера»
Обновлено в 09:03