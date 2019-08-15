Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства заявил, что подписал долгосрочную стратегию развития зернового комплекса до 2035 года.

Экономика и жизнь

Финансы Фондовые индексы США потеряли 3% Американские промышленные индексы упали на три процента по итогам торгов 14 августа.

Игры Студия 4A Games начала разработку новой части Metro Европейский издатель видеоигр THQ Nordic провел презентацию для инвесторов, в ходе которой, кроме прочего, сообщил о начале разработки новой игры франшизы Metro студией 4A Games.

Происшествия В Петербурге загорелся рыбный цех В Санкт-Петербурге загорелось производственно-складское помещение, расположенное в доме №103 на Пулковском шоссе.

Происшествия Даниила Кена задержали по заявлению заведующей детсадом Сотрудники полиции задержали муниципального депутата МО "Морские ворота" и председателя профсоюза "Альянс учителей" Даниила Кена по заявлению заведующей детского сада Выборгского района № 5 из-за профсоюзной проверки 1 июня.

Происшествия В Красноярске отец выкинул дочь из окна дома Отец выкинул шестимесячного ребенка из окна общежития в Красноярске.

Общество Названы профессии, представители которых чаще других скучают по работе Работники социально ориентированных сфер деятельности скучают по работе чаще других, показало исследование портала Superjob.

Шоу-бизнес Загорелые и красивые: Джанабаева поделилась редкими фото с Меладзе Со временем женщина простила мужа, который ушел из семьи, но вот на Альбину, по всей видимости, она еще таит обиду.

Происшествия Гендиректор «Уральских авиалиний»: экипаж действовал правильно Экипаж экстренно севшего в Подмосковье лайнера следовал инструкции и чётко сработал.

Происшествия На севере Норвегии зафиксировали радиоактивный йод в воздухе На севере Норвегии ядерный регулятор обнаружил радиоактивный йод в воздухе.

Политика Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил, что не считает тупиковой ситуацию с подписанием мирного договора с Японией.

Армия и оружие В США назвали три «провальных» проекта вооружений России Российские вооруженные силы продолжают демонстрировать передовое оружие, однако не все проекты оказываются успешными, пишет Business Insider, называя три «провальных» примера при разработке вооружения в России.

Общество В Кремле нашли бомбу времен войны На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.

Авто «Ъ»: в Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей Комитет по экономической политике и промышленности Госдумы РФ предложил Минтрансу и Минпромторгу запретить использование автомобилей, достигших предельного срока эксплуатации.

Финансы Евро впервые с 1 апреля превысил отметку 74 рубля По данным на 13:13 мск, котировки единой европейской валюты выросли на 44,5 копейки по отношению к закрытию предыдущего дня и оставили 74,005 руб./EUR1.

Происшествия Суд перевёл фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля под домашний арест Мосгорсуд принял решение перевести партнёра инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора гражданина Франции Филиппа Дельпаля, который обвиняется в мошенничестве, под домашний арест.

Происшествия Источники сообщили об эвакуации из офиса «Роснефти» напротив Кремля Из центрального офиса "Роснефти" на Софийской набережной в Москве эвакуировали сотрудников, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.

Шоу-бизнес Алле Пугачевой грозит штраф за забор вокруг дачи Алле Пугачевой грозит штраф за забор вокруг дачи Недвижимость Аллы Борисовны не дает покоя многим.

Армия и оружие Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.

Происшествия Портрет Билла Клинтона в платье нашли в особняке у Эпштейна Бывший президент США Билл Клинтон был изображен в синем платье и красных туфлях на картине, найденной в особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Космос В США сообщили о взрыве европейской ракеты на земной орбите ВВС США засекли взрыв третьей ступени европейской ракеты-носителя Ariane 4. Об этом сообщается в официальном аккаунте 18-й эскадрильи космического контроля Военно-воздушных сил США в социальной сети Twitter.