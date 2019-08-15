Экономика
Медведев подписал долгосрочную стратегию развития зернового комплексаРИА Новости 07:52
Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства заявил, что подписал долгосрочную стратегию развития зернового комплекса до 2035 года.
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Правительство утвердило Стратегию развития зернового комплекса до 2035 года
Парламентская газета08:01
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Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Обновлено в 05:57
Финансы
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Американские промышленные индексы упали на три процента по итогам торгов 14 августа.
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В Санкт-Петербурге загорелось производственно-складское помещение, расположенное в доме №103 на Пулковском шоссе.
Обновлено в 07:03
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Футбол
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Со временем женщина простила мужа, который ушел из семьи, но вот на Альбину, по всей видимости, она еще таит обиду.
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На севере Норвегии ядерный регулятор обнаружил радиоактивный йод в воздухе.
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Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил, что не считает тупиковой ситуацию с подписанием мирного договора с Японией.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие
В США назвали три «провальных» проекта вооружений России
Российские вооруженные силы продолжают демонстрировать передовое оружие, однако не все проекты оказываются успешными, пишет Business Insider, называя три «провальных» примера при разработке вооружения в России.
Обновлено вчера в 12:27
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Обновлено в 07:57
Общество
В Кремле нашли бомбу времен войны
На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 08:15
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«Ъ»: в Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
Комитет по экономической политике и промышленности Госдумы РФ предложил Минтрансу и Минпромторгу запретить использование автомобилей, достигших предельного срока эксплуатации.
Обновлено 13 августа в 23:15
Шоу-бизнес
После операции состояние Армена Джигарханяна ухудшилось
Обновлено в 08:15
Финансы
Евро впервые с 1 апреля превысил отметку 74 рубля
По данным на 13:13 мск, котировки единой европейской валюты выросли на 44,5 копейки по отношению к закрытию предыдущего дня и оставили 74,005 руб./EUR1.
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Происшествия
Суд перевёл фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля под домашний арест
Мосгорсуд принял решение перевести партнёра инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора гражданина Франции Филиппа Дельпаля, который обвиняется в мошенничестве, под домашний арест.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Источники сообщили об эвакуации из офиса «Роснефти» напротив Кремля
Из центрального офиса "Роснефти" на Софийской набережной в Москве эвакуировали сотрудников, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес
Алле Пугачевой грозит штраф за забор вокруг дачи
Алле Пугачевой грозит штраф за забор вокруг дачи Недвижимость Аллы Борисовны не дает покоя многим.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
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Происшествия
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Бывший президент США Билл Клинтон был изображен в синем платье и красных туфлях на картине, найденной в особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна.
Обновлено вчера в 20:54
Космос
В США сообщили о взрыве европейской ракеты на земной орбите
ВВС США засекли взрыв третьей ступени европейской ракеты-носителя Ariane 4. Об этом сообщается в официальном аккаунте 18-й эскадрильи космического контроля Военно-воздушных сил США в социальной сети Twitter.
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Политика
Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
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