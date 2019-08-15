Экономика
Медведев подписал долгосрочную стратегию развития зернового комплексаРИА Новости вчера в 07:52
Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства заявил, что подписал долгосрочную стратегию развития зернового комплекса до 2035 года.
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Правительство утвердило стратегию развития зернового комплекса до 2035 года
Экономика и жизньвчера в 08:02
Правительство утвердило стратегию развития зернового комплекса России
Rambler News Serviceвчера в 07:51
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 02:05, Ашберн
Происшествия
«Уральские авиалинии» отменили рейсы из-за нехватки самолетов после ЧП
В пресс-службе «Уральских авиалиний» ТАСС рассказали, что рейсы отменили, после того как в подмосковном поле совершил жесткую посадку самолет Airbus A321.
Обновлено в 01:22
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено вчера в 01:38
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Шоу-бизнес
Подруга Нюши рассекретила лицо дочери певицы
Снимок, на котором можно разглядеть лицо малышки появился в stories одно из подруг певицы.
Обновлено вчера в 11:59
Музыка
Шатунов отказался от исполнения песен «Белые розы» и «Седая ночь»
Обновлено вчера в 07:36
Футбол
«Порту» решил подать в суд на «Матч ТВ»
В суд «Порту» хочет подать на телеканал за то, что я прямом эфире показали последние 10 минут встречи — трансляцию вывели с камеры из-за ворот корреспондент Денис Левко и оператор.
Обновлено вчера в 14:09
Космос
Чёрная дыра в центре Млечного Пути увеличила яркость в 75 раз
В раскалённом облаке вещества, окружающем чёрную дыру в центре Галактики, произошла невероятная вспышка.
Обновлено вчера в 06:31
Путешествия
В Турции предлагают ограничить систему «все включено»
Торговцы и ремесленники курортов Сиде и Аланьи попросили власти страны пересмотреть стандарты «все включено» для отелей.
Обновлено вчера в 04:19
Политика
В Крыму оценили стратегию Зеленского по «возвращению» полуострова
Ранее заместитель главы офиса президента Украины Руслан Рябошапка заявил, что рабочая группа разработает стратегию по возвращению Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса.
Обновлено в 00:05
Общество
В Роскачестве назвали признаки поддельных отзывов в интернет-магазинах
Эксперты Роскачества рассказали о том, как не попасться на фейковые отзывы на товары в интернете.
Обновлено в 01:58
Политика
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 13:18
Общество
Росстат рассказал об изменении рациона россиян за последние 40 лет
Эксперты узнали, как поменялся рацион россиян за последние 40 лет.
Обновлено вчера в 23:51
Шоу-бизнес
44-летняя экс-супруга Башарова родила первенца
Екатерина Архарова впервые стала мамой. 44-летняя актриса, бывшая жена Марата Башарова, подарила сына бизнесмену Артему Илясову.
Обновлено вчера в 14:40
Происшествия
Недалеко от аэропорта Жуковский обнаружена незаконная свалка
В радиусе двух километров от аэропорта Жуковский находится незаконная свалка и станция перегрузки мусора. Об этом сообщает Росприроднадзор.
Обновлено в 00:04
Общество
Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи
Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия
В Норвегии обнаружили радиоактивный йод после ЧП под Архангельском
Обновлено вчера в 10:26
Армия и оружие
Зарубежные эксперты признали превосходство С-400 над аналогами из США
Обновлено в 00:27
Финансы
Россия сократила вложения в облигации США
В июне 2019 года Россия сократила вложения в американские государственные бумаги с $12,042 млрд до $10,848 млрд.
Обновлено в 00:31
Гаджеты
Huawei P30 Pro признан лучшим смартфоном на рынке
Как и в прошлом году, победил топовый смартфон Huawei, а именно P30 Pro.
Обновлено вчера в 15:08
Шоу-бизнес
Лев Прыгунов после смерти жены отдал родного сына в интернат
После рождения сына Романа, появившегося на свет в 1969 году, отношения между супругами разладились.
Обновлено вчера в 11:40
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Футбол
«Сити» предлагал Магуайру зарплату на 100 тысяч фунтов больше, чем «МЮ»
Отмечается, что «горожане» готовы были платить 26-летнему защитнику около 278 тысяч фунтов в неделю, что примерно на 100 тысяч больше, чем он будет зарабатывать в «МЮ».
Обновлено в 01:38
Экономика
Десять богатейших людей мира потеряли $18 млрд за день
Состояния десяти богатейших людей планеты сократились практически на 18 миллиардов долларов за сегодняшний день, сообщает Forbes.
Обновлено вчера в 14:59
Общество
Орнитологи предложили решение проблемы птиц рядом с аэропортами
Накануне именно столкновение со стаей чаек привело к жесткой посадке самолета А321, выполнявшего рейс из аэропорта Жуковский в Симферополь.
Обновлено в 00:57
Общество
В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией
Обновлено вчера в 10:30
Игры
EDGE показал первый постер революционного шутера от автора Halo — Disintegration
Обновлено вчера в 07:44
Происшествия
Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери
16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия
В Португалии задержан один из крупнейших в мире торговцев оружием
В португальском округе Эвора 14 августа был задержан Жак Месье, считающийся одним из крупнейших торговцев оружием в мире.
Обновлено вчера в 19:52
Общество
ВШЭ: 13% россиян могут быть изолированы от «большого» общества
Высшая школа экономики просчитала, что 13,1% жителей России, а также 19,8% домохозяйств могут быть изолированы от "большого" общества из-за бедности.
Обновлено вчера в 08:24