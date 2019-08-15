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Происшествия «Уральские авиалинии» отменили рейсы из-за нехватки самолетов после ЧП В пресс-службе «Уральских авиалиний» ТАСС рассказали, что рейсы отменили, после того как в подмосковном поле совершил жесткую посадку самолет Airbus A321.

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Происшествия Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.

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