Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства заявил, что подписал долгосрочную стратегию развития зернового комплекса до 2035 года.

Экономика и жизнь

Армия и оружие Источник: летчиков могут вооружить пистолетом-пулеметом ПП-2000 вместо автомата АКС-74У Минобороны РФ рассматривает возможность включить в носимый аварийный запас (НАЗ) военных летчиков взамен автомата Калашникова АКС-74У более компактный пистолет-пулемет ПП-2000.

Происшествия Миллиардера-педофила Эпштейна могли убить в камере, заявил эксперт Медицинский эксперт и доктор Марк Сигел заявил, что миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей и работорговле, с большой вероятностью могли убить в камере, где он находился.

Политика Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.

Происшествия Росприроднадзор нашёл незаконную свалку около аэропорта Жуковский Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) сообщила, что в радиусе двух километров от аэропорта Жуковский, где вчера, 15 августа, из-за попадания чайки в двигатель экстренно сел самолёт "Уральских авиалиний", находятся незаконная свалка и станция перегрузки мусора.

Экономика Американский инвестор Чарльз Райан рассказал о связях с Майклом Калви Арутюнян написал Райану, что банк намерен возместить «ущерб» не только от отступного, но и от других совершенных при Baring сделок, поэтому цена в предложении должна отражать сумму в 3,7 млрд руб.

Общество В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна «Кроса» Подъезд к семи селам в Приморском крае отрезан из-за вызванного тайфуном "Кроса" паводка, сообщил журналистам врио вице-губернатора региона Олег Мельников.

Технологии Сбербанк позволит клиентам платить в магазинах отпечатком пальца Как напоминает издание, эксперимент по продаже товаров по отпечатку начали в конце 2016 года "Азбука вкуса" и Сбербанк, но заметного прироста по количеству покупок или удорожанию среднего чека это не принесло.

Общество Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах Генеральное консульство РФ в Гонконге рекомендовало россиянам воздержаться от посещения мест массовых скоплений люди в связи с ожидаемыми новыми демонстрациями в городе.

Армия и оружие Джонсон обсудил со Столтенбергом будущее взаимодействие в рамках НАТО В рамках беседы стороны договорились продолжать совместную работу для преодоления общих вызовов и противостояния меняющимся угрозам.

Общество В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов Эксперты Роскачества объяснили, как при выборе товара или услуг в Сети отличить "фальшивые" отзывы от настоящих.

Общество Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника В России предложили ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника.

Происшествия В Москве задержали женщину за покупку лекарств ребенку-инвалиду В Москве вновь задержали мать ребенка-инвалида, которая через интернет купила незарегистрированное в России лекарство.

Политика Из ДНР и ЛНР пришло более 60 тыс. заявлений на получение паспорта РФ «На сегодняшний день более 60 тыс. заявлений подано от жителей ДНР и ЛНР, получили гражданство более 25 тыс. человек», — сказала Казакова и отметила, что количество желающих получить российский паспорт растет.

Футбол В Казани может пройти Суперкубок Европы В ходе общения стороны обсудили возможность проведения в Казани матча за Суперкубок Европы, сообщает пресс-служба казанского Кремля.

Армия и оружие Сирийские комплексы ПВО отразили ракетный удар со стороны Ливана Комплексы ПВО Сирии в ночь на 16 августа отразили ракетный удар по военным объектам в городе Масьяф в провинции Хама.

Происшествия В Португалии задержан один из крупнейших в мире торговцев оружием В португальском округе Эвора 14 августа был задержан Жак Месье, считающийся одним из крупнейших торговцев оружием в мире.

Происшествия Пассажир упавшего в Гудзон А320 назвал пилотов А321 «великими людьми» Дэйв Андерсон, 10 лет назад летевший в самолете А320-214 авиакомпании US Airways, который командиру удалось посадить на Гудзон после вылета из нью-йоркского аэропорта Ла-Гуардиа, прокомментировал инцидент с посадкой самолета Airbus "Уральских авиалиний" в поле у деревни Рыбаки Московской области.

Общество Увеличилось число безработных предпенсионного возраста Численность безработных россиян предпенсионного возраста во втором квартале 2019 года увеличилась до 122,6 тыс. человек.

Политика Президента Латвии оскорбил телеканал Россия-24 Национальный совет по электронным СМИ Латвии выступил с официальным утверждением, что телеканал «Россия-24» оскорбил президента Латвии.

Происшествия Избитый в Ялте священник сообщил об оказываемом на него давлении Московский священник Алексей Забелин, заявивший, что уличный артист избил его на набережной в Ялте, сообщил, что подвергается давлению.

Гаджеты Huawei P30 Pro назвали лучшим смартфоном 2019 года Лидером среди флагманов стал Huawei P30 Pro, что для компании-производителя стало второй подряд победой в этом топе.

Политика В Совфеде оценили стратегию Киева о «реинтеграции Крыма и Донбасса» Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал заявление заместителя главы офиса украинского лидера Руслана Рябошапки о необходимости разработки стратегии по «реинтеграции Крыма и Донбасса».

Музыка Элджей выпустил клип «Sayonara Детка» Российский рэпер Элджей представил клип на совместный с певицей Era Istrefi трек «Sayonara Детка».

Политика WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию Как пишет издание, президент неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждение ресурсов острова, его геополитического значения, в том числе возможности расширения американского военного присутствия в Арктике.