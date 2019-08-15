Экономика
Медведев подписал долгосрочную стратегию развития зернового комплексаРИА Новости вчера в 07:52
Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства заявил, что подписал долгосрочную стратегию развития зернового комплекса до 2035 года.
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Правительство утвердило стратегию развития зернового комплекса России
Rambler News Serviceвчера в 07:51
Правительство утвердило стратегию развития зернового комплекса до 2035 года
Экономика и жизньвчера в 08:02
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 03:22, Ашберн
Армия и оружие
Источник: летчиков могут вооружить пистолетом-пулеметом ПП-2000 вместо автомата АКС-74У
Минобороны РФ рассматривает возможность включить в носимый аварийный запас (НАЗ) военных летчиков взамен автомата Калашникова АКС-74У более компактный пистолет-пулемет ПП-2000.
Обновлено в 01:11
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Обновлено вчера в 01:38
Происшествия
Миллиардера-педофила Эпштейна могли убить в камере, заявил эксперт
Медицинский эксперт и доктор Марк Сигел заявил, что миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей и работорговле, с большой вероятностью могли убить в камере, где он находился.
Обновлено в 01:13
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
Росприроднадзор нашёл незаконную свалку около аэропорта Жуковский
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) сообщила, что в радиусе двух километров от аэропорта Жуковский, где вчера, 15 августа, из-за попадания чайки в двигатель экстренно сел самолёт "Уральских авиалиний", находятся незаконная свалка и станция перегрузки мусора.
Обновлено вчера в 17:37
Экономика
Американский инвестор Чарльз Райан рассказал о связях с Майклом Калви
Арутюнян написал Райану, что банк намерен возместить «ущерб» не только от отступного, но и от других совершенных при Baring сделок, поэтому цена в предложении должна отражать сумму в 3,7 млрд руб.
Обновлено 13 августа в 18:26
Футбол
Хамес Родригес не покинет «Реал»
Обновлено в 00:18
Общество
В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна «Кроса»
Подъезд к семи селам в Приморском крае отрезан из-за вызванного тайфуном "Кроса" паводка, сообщил журналистам врио вице-губернатора региона Олег Мельников.
Обновлено в 01:34
Технологии
Сбербанк позволит клиентам платить в магазинах отпечатком пальца
Как напоминает издание, эксперимент по продаже товаров по отпечатку начали в конце 2016 года "Азбука вкуса" и Сбербанк, но заметного прироста по количеству покупок или удорожанию среднего чека это не принесло.
Обновлено в 02:44
Общество
Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
Генеральное консульство РФ в Гонконге рекомендовало россиянам воздержаться от посещения мест массовых скоплений люди в связи с ожидаемыми новыми демонстрациями в городе.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Джонсон обсудил со Столтенбергом будущее взаимодействие в рамках НАТО
В рамках беседы стороны договорились продолжать совместную работу для преодоления общих вызовов и противостояния меняющимся угрозам.
Обновлено вчера в 12:55
Общество
В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов
Эксперты Роскачества объяснили, как при выборе товара или услуг в Сети отличить "фальшивые" отзывы от настоящих.
Обновлено в 02:08
Общество
Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника
В России предложили ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника.
Обновлено в 00:59
Происшествия
В Москве задержали женщину за покупку лекарств ребенку-инвалиду
В Москве вновь задержали мать ребенка-инвалида, которая через интернет купила незарегистрированное в России лекарство.
Обновлено в 02:53
Политика
Из ДНР и ЛНР пришло более 60 тыс. заявлений на получение паспорта РФ
«На сегодняшний день более 60 тыс. заявлений подано от жителей ДНР и ЛНР, получили гражданство более 25 тыс. человек», — сказала Казакова и отметила, что количество желающих получить российский паспорт растет.
Обновлено вчера в 06:12
Футбол
В Казани может пройти Суперкубок Европы
В ходе общения стороны обсудили возможность проведения в Казани матча за Суперкубок Европы, сообщает пресс-служба казанского Кремля.
Обновлено вчера в 22:18
Армия и оружие
Сирийские комплексы ПВО отразили ракетный удар со стороны Ливана
Комплексы ПВО Сирии в ночь на 16 августа отразили ракетный удар по военным объектам в городе Масьяф в провинции Хама.
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия
Найденного в омском лесу мальчика перевели из реанимации
Обновлено в 02:48
Происшествия
В Португалии задержан один из крупнейших в мире торговцев оружием
В португальском округе Эвора 14 августа был задержан Жак Месье, считающийся одним из крупнейших торговцев оружием в мире.
Обновлено вчера в 19:52
Происшествия
Пассажир упавшего в Гудзон А320 назвал пилотов А321 «великими людьми»
Дэйв Андерсон, 10 лет назад летевший в самолете А320-214 авиакомпании US Airways, который командиру удалось посадить на Гудзон после вылета из нью-йоркского аэропорта Ла-Гуардиа, прокомментировал инцидент с посадкой самолета Airbus "Уральских авиалиний" в поле у деревни Рыбаки Московской области.
Обновлено вчера в 13:53
Общество
Увеличилось число безработных предпенсионного возраста
Численность безработных россиян предпенсионного возраста во втором квартале 2019 года увеличилась до 122,6 тыс. человек.
Обновлено в 00:54
Политика
Президента Латвии оскорбил телеканал Россия-24
Национальный совет по электронным СМИ Латвии выступил с официальным утверждением, что телеканал «Россия-24» оскорбил президента Латвии.
Обновлено вчера в 10:09
Футбол
«Спартак» в плей-офф квалификации Лиги Европы сыграет с «Брагой»
Соперником московского «Спартака» в плей-офф квалификации Лиги Европы станет португальская «Брага».
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
Избитый в Ялте священник сообщил об оказываемом на него давлении
Московский священник Алексей Забелин, заявивший, что уличный артист избил его на набережной в Ялте, сообщил, что подвергается давлению.
Обновлено вчера в 23:40
Гаджеты
Huawei P30 Pro назвали лучшим смартфоном 2019 года
Лидером среди флагманов стал Huawei P30 Pro, что для компании-производителя стало второй подряд победой в этом топе.
Обновлено в 02:27
Политика
В Совфеде оценили стратегию Киева о «реинтеграции Крыма и Донбасса»
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал заявление заместителя главы офиса украинского лидера Руслана Рябошапки о необходимости разработки стратегии по «реинтеграции Крыма и Донбасса».
Обновлено в 02:25
Музыка
Элджей выпустил клип «Sayonara Детка»
Российский рэпер Элджей представил клип на совместный с певицей Era Istrefi трек «Sayonara Детка».
Обновлено вчера в 07:34
Политика
WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию
Как пишет издание, президент неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждение ресурсов острова, его геополитического значения, в том числе возможности расширения американского военного присутствия в Арктике.
Обновлено вчера в 18:49
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:00