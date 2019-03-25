Экономика
Медведев подписал документы по расселению аварийного жильяКоммерсантъ 07:29
Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами сообщил, что подписал два документа о расселении аварийного жилья. Эти документы определяют порядок реализации региональных программ переселения людей, а также порядок оказания федеральной поддержки.
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Проблема касается практически всех городов кроме Москвы. Всем остальным регионам на эти цели из федерального бюджета в рамках национального проекта предусмотрено выделять более 35 млрд рублей ежегодно.
— Дмитрий Медведев, российский политикТАСС 06:38
с чего всё началось
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал два документа, которые определяют порядок реализации региональных программ переселения людей из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2017 года, и порядок оказания федеральной поддержки на эти цели.Российская газета07:35
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