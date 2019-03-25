Медведев подписал документы по расселению аварийного жильяКоммерсантъ 07:29

с чего всё началось

Проблема касается практически всех городов кроме Москвы. Всем остальным регионам на эти цели из федерального бюджета в рамках национального проекта предусмотрено выделять более 35 млрд рублей ежегодно.

Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами сообщил, что подписал два документа о расселении аварийного жилья. Эти документы определяют порядок реализации региональных программ переселения людей, а также порядок оказания федеральной поддержки.

Политика Депутат Рады оценил последствия от потери транзита российского газа Депутат Верховной рады Вадим Рабинович рассказал, сколько Украина потеряет в случае прекращения транзита российского газа.

Политика Турция может разрешить россиянам въезжать по внутренним паспортам Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении российским туристам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам.

Армия и оружие Украина подтвердила переход на сторону ДНР офицера ВСУ с секретными документами Вооруженные силы Украины подтвердили факт перехода бывшего офицера Донецкого областного военного комиссариата Юрия Аушева на сторону ДНР.

Армия и оружие В Минобороны сообщили о гибели троих российских военных в Сирии Трое российских военных погибли в Сирии в конце февраля после нападения террористов, сообщили в Минобороны.

Авто В России Infiniti начал онлайн-продажи своих автомобилей Компания Infiniti запустила в нашей стране сервис онлайн-продаж автомобилей через сайты официальных дилеров.

Происшествия На американской военной базе в Японии прогремел взрыв Агентство Kyodo со ссылкой на военную полицию США сообщило о том, что на американской базе морской пехоты Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава прогремел взрыв.

Политика Зеленский объяснил слова о готовности встать на колени перед Путиным Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени.

Экономика Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.

Транспорт На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.

Армия и оружие Экс-сотрудник СБУ рассказал, кто стоит за убийством Моторолы и Гиви Позднее в министерстве госбезопасности ДНР заявили, что заказчиком убийства командиров донбасского ополчения Арсена Павлова (Моторолы) и Михаила Толстых (Гиви) является начальник департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.

Общество Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind ("Северный ветер").

Экономика ЦБ: Более тысячи эскроу-счетов открыты в российских банках Чуть более 1 тысячи эскроу-счетов отрыты на сегодняшний день в российских банках, уполномоченных на работу с ними, сообщила на совещании в правительстве РФ зампред ЦБ Ольга Полякова.

Экономика «Почта России» повысит зарплаты для 210 тыс. своих сотрудников «Почта России» намерена повысить зарплаты 210 тыс. сотрудников своего основного производства на 20% и довести их за полтора года до рыночного уровня.

Общество Кабмин определит индекс качества городской среды Планируется, что к концу 2024 года индекс качества городской среды должен вырасти примерно на 30%, за шесть лет необходимо в два раза сократить число городов с так называемой неблагоприятной средой.

Общество Новый иск подан к соцсети «ВКонтакте» за разглашение личных данных Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта текущего года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал политической активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.

Армия и оружие Три американских ядерных бомбардировщика заметили у российских границ Три стратегических американских бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress приблизились к российской границе, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.

Интернет Kaspersky Lab сообщила о массовой атаке хакеров на пользователей Asus Хакеры ShadowHammer через уязвимость в программном обеспечении для обновления драйверов в режиме онлайн Asus Live Update избирательно атаковали более 600 пользователей, говорится в исследовании "Лаборатории Касперского".

Политика Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами Президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Музыка Музыкант Скотт Уокер умер в возрасте 76 лет Британско-американский музыкант Скотт Уокер умер на 77-м году жизни. Об этом сообщил его лейбл 4AD, не уточняя причины смерти.

Культура YouTube откажется от web‐сериалов Принято решение об отмене планов на съемки сериалов Origin и Overthinking with Kat & June, сообщил Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Происшествия В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.

Происшествия В Югорске детское питание хранили в морге В здании городского морга Югорска обнаружили крупную партию детского питания, полиция проводит проверку.