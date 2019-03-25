Медведев подписал документы по расселению аварийного жильяКоммерсантъ 07:29

с чего всё началось

Проблема касается практически всех городов кроме Москвы. Всем остальным регионам на эти цели из федерального бюджета в рамках национального проекта предусмотрено выделять более 35 млрд рублей ежегодно.

Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами сообщил, что подписал два документа о расселении аварийного жилья. Эти документы определяют порядок реализации региональных программ переселения людей, а также порядок оказания федеральной поддержки.

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Политика Матвиенко предложила использовать труд заключенных в рамках госзаказа Труд осужденных можно использовать в рамках государственного и муниципального заказа, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях в верхней палате парламента.

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Происшествия Сотни кемеровчан почтили память жертв пожара в «Зимней вишне» В память о жертвах трагедии сюда, на оживленный участок проспекта Ленина, уже несколько дней несут живые цветы, воздушные шары и мягкие игрушки.

Происшествия Пропавшая 11-летняя лыжница провела в лесу восемь часов По информации источника, директор детского лагеря позвонил в правоохранительные органы и заявил о том, что 20 ребят ушли на лыжное ориентирование с тремя тренерами, но с соревнования не вернулась 11-летняя воспитанница лагеря.

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