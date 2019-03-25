Экономика
Медведев подписал документы по расселению аварийного жильяКоммерсантъ 07:29
Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами сообщил, что подписал два документа о расселении аварийного жилья. Эти документы определяют порядок реализации региональных программ переселения людей, а также порядок оказания федеральной поддержки.
Читать в источнике
Оценить
Проблема касается практически всех городов кроме Москвы. Всем остальным регионам на эти цели из федерального бюджета в рамках национального проекта предусмотрено выделять более 35 млрд рублей ежегодно.
— Дмитрий Медведев, российский политикТАСС 06:38
с чего всё началось
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал два документа, которые определяют порядок реализации региональных программ переселения людей из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2017 года, и порядок оказания федеральной поддержки на эти цели.Российская газета07:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 08:15, Ашберн
Политика
Евросоюз завершил подготовку к жесткому Brexit
Брюссель заявил, что страны Евросоюза подготовились к "жесткому" Brexit, предупредив, что выход Великобритании из состава ЕС без сделки "все более вероятен".
Обновлено в 07:52
Политика
Матвиенко предложила использовать труд заключенных в рамках госзаказа
Труд осужденных можно использовать в рамках государственного и муниципального заказа, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях в верхней палате парламента.
Обновлено в 06:14
Спорт
Тутберидзе рассказала об уходе Медведевой
Обновлено в 00:10
Происшествия
Уголовное дело Мамаева и Кокорина направили в суд
Уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева направлено в суд, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 04:01
Политика
Турция может разрешить россиянам въезжать по внутренним паспортам
Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении российским туристам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам.
Обновлено в 05:31
Политика
Экс-сотрудник СБУ рассказал о тайных тюрьмах на Украине
По словам Прозорова, одна из тайных тюрем, созданных украинскими силовиками, расположена на территории мариупольского аэродрома.
Обновлено в 06:02
Политика
Россия может сохранить транзит газа через Украину
Напомним, что настоящий контракт на транзит газа через границу истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено в 07:25
Футбол
Азмун помог пострадавшим от наводнения в Иране
Обновлено в 07:22
Общество
Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов»
Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».
Обновлено в 06:53
Политика
Песков прокомментировал итоги доклада спецпрокурора Мюллера
В Кремле не видели доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера по вмешательству в американские выборы в 2016 году, однако принципиальная позиция по этому делу и по обвинениям, звучащим из Вашингтона, известна.
Обновлено в 06:55
Энергетика
В Германии не увидели причин для нарушения поставок по «Северному потоку»
В Минэкономики ФРГ не видят причин для нарушения поставок газа по морскому трубопроводу "Северный поток" в случае принятия текущего проекта поправок в Газовую директиву ЕС, заявили РИА Новости в ведомстве.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Сотни кемеровчан почтили память жертв пожара в «Зимней вишне»
В память о жертвах трагедии сюда, на оживленный участок проспекта Ленина, уже несколько дней несут живые цветы, воздушные шары и мягкие игрушки.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Пропавшая 11-летняя лыжница провела в лесу восемь часов
По информации источника, директор детского лагеря позвонил в правоохранительные органы и заявил о том, что 20 ребят ушли на лыжное ориентирование с тремя тренерами, но с соревнования не вернулась 11-летняя воспитанница лагеря.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие
СМИ объяснили визит российских военных в Венесуэлу
Обновлено в 05:12
Футбол
Канте не собирается переходить в «Реал»
Полузащитник «Челси» Нголо Канте прокомментировал слухи о возможном переходе в «Реал».
Обновлено вчера в 16:50
Общество
В Историческом музее неизвестные повесили собственную картину
Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта.
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия
В Подмосковье произошел пожар на складе с горючим
Внутри загоревшегося ангара площадью 80 на 30 кв. м находились емкости с ГСМ. В процессе горения произошло частичное обрушение строения.
Обновлено в 08:06
Культура
Путин вручит премии молодым деятелям культуры и искусства
Президент России Владимир Путин завтра, 26 марта, вручит премии молодым деятелям культуры, а также премии главы государства в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.
Обновлено в 06:01
Космос
В корабле «Союз» найдена пыль от сверления отверстия
Обновлено в 07:23
Общество
Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы
Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
Обновлено вчера в 19:16
Шоу-бизнес
Располневшая Дарья Пынзарь показала фигуру без фотошопа
В комментарии к посту Пынзарь дала понять, что совсем не комплексует по поводу своей фигуры, а, наоборот, считает это своим преимуществом.
Обновлено вчера в 11:30
Шоу-бизнес
Ксения Собчак назвала свою версию конфликта с Марией Кожевниковой
Российская телеведущая Ксения Собчак заявила, что информация о ее конфликте с Марией Кожевниковой не соответствует действительности.
Обновлено вчера в 06:02
Армия и оружие
Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко
Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Музыка
Шнуров рассказал о планах после распада «Ленинграда»
На прошлой неделе Шнуров заявил о прощальном туре группы «Ленинград».
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес
«Не сошлись характерам» — Даша Клюкина про расставание с Егором Кридом
Вопросов к победительнице "Холостяка" было много: чем закончились её отношения с Егором Кридом @ egorkreed, как она встретила своего жениха и когда состоится свадьба.
Обновлено в 05:45
Футбол
«Он дает реальную оценку, ни перед кем не заискивает»: Профессионал оценил комментаторский дар Аршавина
Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил работу Андрея Аршавина в прямом эфире на матче Казахстан — Россия и отметил, что у экс-футболиста есть комментаторский талант и чувство юмора, которые он с легкостью передает в эфир.
Обновлено в 06:49
Наука
Найдено древнее морское существо с щупальцами вокруг рта
В Китае группа исследователей обнаружила древнее морское существо с 18 щупальцами вокруг рта.
Обновлено в 05:13