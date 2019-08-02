Экономика
Медведев подписал документ о мероприятиях по развитию ЗабайкальяРИА Новости вчера в 21:08
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал документ о мероприятиях по развитию Забайкальского края. Глава правительства, который находится с рабочей поездкой на Дальнем Востоке, в четверг в Чите провел совещание о мерах по развитию Забайкальского края.
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Сформирован пакет проектов и приоритетов инвестиционного экономического развития Забайкалья
Забайкальский рабочийвчера в 22:36
Медведев подписал документ о мероприятиях по развитию Забайкальского края
Народные новостивчера в 22:23
Медведев подписал документ о мероприятиях по развитию Забайкальского края
Аргументы и Фактывчера в 22:04
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 06:35, Ашберн
Армия и оружие
СМИ сообщили о планах Пентагона испытать новую ракету
Американские военные собираются испытать новую неядерную крылатую ракету, разработанную специально для того, чтобы «бросить вызов России в Европе».
Обновлено в 06:24
Политика
Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердили наличие заявления об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Во Владикавказе число пострадавших при пожаре в цехе возросло до 12
Число пострадавших в результате взрыва газа и пожара в цехе по переработке шерсти во Владикавказе увеличилось до 12 человек, сообщает ГУ МЧС по Северной Осетии.
Обновлено в 03:06
Технологии
Walmart выпустит свою криптовалюту вслед за Facebook
Гигант розничной торговли Walmart намерен выпустить собственную криптовалюту, которая должна стать конкурентом Libra от Facebook.
Обновлено в 05:35
Политика
Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
Президент России Владимир Путин направил поздравление личному составу и ветеранам Воздушно-десантных войск.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Возбуждено дело по факту нападения на полицейских в Сургуте
По факту нападения на полицейских в Сургуте возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Обновлено в 02:18
Транспорт
ГИБДД предупредила об аннулировании регистрации тонированных машин
ГИБДД выступила с официальным заявлением, в котором предупредила об аннулировании регистрации автомобилей, чьи владельцы отказались убирать тонировку.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Пресненский суд столицы вынес первое решение об аресте в деле на акции 27 июля в Москве.
Обновлено в 05:31
Финансы
Курс евро поднялся до 72 рублей
Курс евро в ходе торгов поднялся до отметки в 72 рубля, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 05:00
Игры
Видео: головоломка The Sojourn о свете, тени и природе реальности выйдет 20 сентября
Обновлено в 06:13
Наука
Ученые выделили ряд упражнений, помогающих похудеть
В ходе массового исследования жителей Тайваня ученые выделили упражнения, помогающие сбросить вес тем людям, у которых есть генетическая предрасположенность к ожирению.
Обновлено вчера в 21:57
Происшествия
В Запорожье убили преемника Япончика — Лёню Хитрого
В четверг, 1 августа, во дворе частного дома в Запорожье убили вора в законе Алексея Петрова (Петрик, Лёня Хитрый).
Обновлено в 04:09
Общество
ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей
Обновлено вчера в 10:22
Происшествия
Девочка в Москве упала с козырька подъезда во время селфи
На юго-западе столицы 12-летняя девочка пыталась сделать селфи на козырьке подъезда, но упала и получила тяжелую травму головы, сообщил Агентству "Москва" источник в оперативных службах.
Обновлено в 05:09
Общество
Префектура ЦАО отказала в проведении пикетов на нескольких площадках Москвы 3 августа
Обновлено в 05:56
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Технологии
В «Лаборатории Касперского» назвали недостатки заклеивания камер скотчем
Заклеивание встроенной камеры и микрофона на ноутбуке не является самым эффективным методом защиты от мошенничества, заявил RNS антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Андрей Маланов.
Обновлено в 04:16
Общество
Эксперт назвал самое чистое место для купания в Черном море
Обновлено в 04:47
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Политика
Бывший премьер Украины предостерёг киевские власти от необдуманных мер
ИА «Ореанда-Новости» Юрий Ехануров, занимавший пост премьер-министра Украины в 2005–2006 годах, высказал мнение, что попытки киевской администрации предпринимать необдуманные меры при ослабленной экономике могут привести к краху.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Магия облачка. Самолет Emirates появился из ниоткуда и попал на видео
В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
Обновлено вчера в 18:13
Футбол
«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона
Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном.
Обновлено в 05:02
Общество
Экс-гендиректор «Магнита» Наумова опровергла переход в «Дикси»
Экс-гендиректор сети «Магнит» Ольга Наумова опровергла сообщения о своем переходе в группу компаний «Дикси».
Обновлено в 05:26
Экономика
Правительство увеличит госкомпаниям долю закупок у МСП с 2020 года
Обязательная доля закупок у малых и средних предприятий (МСП) для госкомпаний и госкорпораций будет увеличена с 18% до 20% с 1 января 2020 года.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес
Мэрилин Керро отказалась от работы экстрасенсом
Керро не хочет наживаться на проблемах клиентов, как это делают ее коллеги, поэтому пока отказалась от приемов.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Минобороны РФ разъяснило размер окладов контрактников с 1 сентября
Минобороны РФ разрабатывает поправки в Федеральный закон 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», которые позволят предоставить большему числу призывников выбор – служить 1 год по призыву или 2 года – контрактником.
Обновлено в 01:23
Общество
В квартирах москвичей поселились тропические клопы
Обновлено в 05:35
Политика
В правительстве РФ ответили на недовольство Японии поездкой Медведева
Протесты Японии из-за поездок российских чиновников на Курильские острова не вызывают беспокойства у правительства России, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 04:36
Здоровье
Минздрав подготовит рекомендации по вовлечению сотрудников в ЗОЖ
Минздрав подготовит для предприятий рекомендации по формированию здорового образа жизни сотрудников.
Обновлено вчера в 15:00