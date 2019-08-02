Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал документ о мероприятиях по развитию Забайкальского края. Глава правительства, который находится с рабочей поездкой на Дальнем Востоке, в четверг в Чите провел совещание о мерах по развитию Забайкальского края.

Медведев подписал документ о мероприятиях по развитию Забайкалья

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