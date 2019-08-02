Экономика
Медведев подписал документ о мероприятиях по развитию ЗабайкальяРИА Новости вчера в 21:08
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал документ о мероприятиях по развитию Забайкальского края. Глава правительства, который находится с рабочей поездкой на Дальнем Востоке, в четверг в Чите провел совещание о мерах по развитию Забайкальского края.
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Сформирован пакет проектов и приоритетов инвестиционного экономического развития Забайкалья
Забайкальский рабочийвчера в 22:36
Медведев подписал документ о мероприятиях по развитию Забайкальского края
Народные новостивчера в 22:23
Медведев подписал документ о мероприятиях по развитию Забайкальского края
Аргументы и Фактывчера в 22:04
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев пожаловался, что сын начал ему врать
Обновлено вчера в 14:20
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Общество
ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей
Обновлено вчера в 10:22
Происшествия
СК возбудил первое уголовное дело по пожарам в Сибири
Следователи в Красноярске возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК (халатность).
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».
Обновлено вчера в 13:09
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено вчера в 12:49
Общество
Ученый РАН назвал самое чистое место для купания в Черном море
Директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов считает, что воды вблизи мыса Тарханкут в Крыму лучше всего подходят для купания, потому что являются самыми чистыми в Черном море.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
S7 вернула название «Сибирь» из-за лесных пожаров
Авиаперевозчик решил привлечь внимание к проблеме масштабных лесных пожаров в Сибири.
Обновлено вчера в 16:42
Наука
В Японии одобрили опыты по созданию гибридов человека и животного
Японский ученый, изучающий стволовые клетки, первым получил государственную поддержку для новых научных экспериментов – внедрения клеток человека в эмбрионы животного.
Обновлено 31 июля в 05:35
Шоу-бизнес
Наталья Карпович вспомнила, как первый муж сломал ей челюсть
Известная спортсменка и экс-депутат Госдумы Наталья Карпович стала гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».
Обновлено вчера в 06:03
Происшествия
Мужчина убил приятеля мечом на улице в Германии
В Германии средь бела дня мужчина убил приятеля мечом, сообщают в штаб-квартире полиции Штутгарта.
Обновлено вчера в 06:19
Общество
Православные отмечают Ильин день
Обновлено вчера в 18:00
Гаджеты
Xiaomi представила самый мощный в мире смартфон
Обновлено 31 июля в 23:40
Хоккей
Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
Обновлено вчера в 09:46
Политика
Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
Обновлено вчера в 18:50
Политика
Трамп подписал указ о втором пакете санкций по «делу Скрипалей»
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России за предполагаемое использование химического оружия в 2018 году, когда в Великобритании был отравлен бывший британский агент и экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, а также его дочь Юлия.
Обновлено вчера в 23:09
Экономика
Медведев назвал интересной идею обнуления налогов на Курилах
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает интересной идею обнуления налогов на Курилах.
Обновлено вчера в 21:57
Общество
В Бурятии повышается уровень воды в реке Селенга
Алексей Цыденов призвал улан-удэнцев при неблагоприятном развитии событий вовремя сообщать в ЕДДС Как сообщал "Байкал-Daily", накануне глава республики Алексей Цыденов вылетел с рабочей поездкой для осмотра паводковой ситуации в Закаменском и Джидинском районах.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Ляшко и Кличко намерены бороться с наступлением «зеленой чумы»
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил о своей коалиции с мэром Киева Виталием Кличко, целью которой станет борьба с «зеленой чумой».
Обновлено вчера в 07:04
Происшествия
Животные бегут из горящего леса в Иркутской области
Площадь природных пожаров в России превысила 3 млн га.
Обновлено вчера в 08:01
Происшествия
Магия облачка. Самолет Emirates появился из ниоткуда и попал на видео
В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
Обновлено вчера в 18:13
Происшествия
Адвокат рассказал об отказе СК заводить дело на отца сестер Хачатурян
Другой адвокат сестер Алексей Паршин сообщил РИА «Новости», что если родственники не согласятся с отказом в возбуждении дела, то его все-таки откроют, но уже с целью реабилитации умершего.
Обновлено вчера в 18:29
Экономика
Акционеры «Русала» утвердили перерегистрацию компании в Калининграде
Акционеры алюминиевого холдинга "Русал" на внеочередном собрании в четверг утвердили перерегистрацию компании с острова Джерси на острове Октябрьский в Калининграде, следует из сообщения компании, распространенного на Гонконгской фондовой бирже в пятницу.
Обновлено вчера в 20:53
Общество
Мэрия Москвы заявила о согласовании протестного митинга 10 августа
Обновлено вчера в 14:48
Игры
Google Play Pass предоставит доступ к сотням премиальных приложений
Как оказалось, производитель откроет доступ к сотням премиальных приложений и позволит их опробовать до покупки.
Обновлено вчера в 04:22
Политика
Россия предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение РСМД
Москва предложила Соединённым Штатам и НАТО по аналогии с Россией объявить мораторий на размещение ракет меньшей и средней дальности.
Обновлено вчера в 19:23
Авто
АвтоВАЗ снова поднял цены на автомобили Lada
Обновлено вчера в 03:17
Происшествия
Задержаны пять человек в рамках дела о беспорядках на акции в Москве
Следственный комитет России сообщил о задержании пяти человек в рамках расследования дел о беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти в центре Москвы 27 июля.
Обновлено вчера в 07:00
Политика
Системы бронирования авиабилетов обязали перенести серверы в Россию
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому работающие в России системы бронирования авиабилетов будут обязаны перенести серверы и базы данных на территорию РФ.
Обновлено вчера в 10:33