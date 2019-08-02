Экономика

Медведев подписал документ о мероприятиях по развитию ЗабайкальяРИА Новости вчера в 21:08

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал документ о мероприятиях по развитию Забайкальского края. Глава правительства, который находится с рабочей поездкой на Дальнем Востоке, в четверг в Чите провел совещание о мерах по развитию Забайкальского края.
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Сформирован пакет проектов и приоритетов инвестиционного экономического развития Забайкалья

Забайкальский рабочийвчера в 22:36

Медведев подписал документ о мероприятиях по развитию Забайкальского края

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Медведев утвердил меры по развитию Забайкалья

Политика Сегоднявчера в 21:22

Медведев подписал документ о мероприятиях по развитию Забайкальского края

RT на русскомвчера в 21:18

Медведев подписал документ о мероприятиях по развитию Забайкалья

РИА Новостивчера в 21:08
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 01:33, Ашберн
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Православные отмечают Ильин день

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По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
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Экономика

Медведев оценил ситуацию с подрядчиками

Премьер-министр России Дмитрий Медведец прокомментировал ситуацию с недобросовестными подрядчиками.
Обновлено в 00:49
Политика

Кондолиза Райс призвала Украину жить в мире с Россией

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс призвала Украину жить в мире со своим российским соседом.
Обновлено в 01:26
Политика

Вашингтон ввел новые санкции против России из-за дела Скрипалей

В августе 2018-го Вашингтон ввел очередной пакет санкций против России из-за инцидента с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.
Обновлено в 00:33
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Власти Японии одобрили эксперименты с эмбрионами человека и животных

Обновлено 29 июля в 20:00
Политика

Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста

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Общество

Названо самое чистое место для купания в Черном море

Воды поступают из глубоководной части моря, где они чище.
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Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
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Певица Рита Дакота закрутила роман с чемпионом мира по тайскому боксу

Певица Рита Дакота, год назад расставшаяся с Владом Соколовским, закрутила роман с 34-летним чемпионом мира по тайскому боксу Виталием Гуровым.
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Происшествия

Пропавшие в Белом море туристы найдены живыми

В Карелии обнаружили пропавшую группу туристов-байдарочников из десяти человек. Их увидели на одном из островов в Белом море с вертолета.
Обновлено вчера в 12:39
Происшествия

В Бангкоке произошло семь взрывов

В центральных районах Бангкока произошло семь взрывов. Об этом сообщает телеканал Nation TV.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия

Задержаны пять человек в рамках дела о беспорядках на акции в Москве

Следственный комитет России сообщил о задержании пяти человек в рамках расследования дел о беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти в центре Москвы 27 июля.
Обновлено вчера в 07:00
Политика

Стало известно об отставке главы офиса Зеленского

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан написал заявление об отставке.
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Шоу-бизнес

44-летнюю Рудковскую заплевали за откровенные фото на яхте

Не стали исключением и свежие фото Яны Рудковской.
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Выход США из договора РСМД заставил Горбачёва говорить о потере надежд

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Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
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Российский спецназ убрал 11 боевиков в Сирии

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