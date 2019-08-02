Экономика
Медведев подписал документ о мероприятиях по развитию ЗабайкальяРИА Новости вчера в 21:08
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал документ о мероприятиях по развитию Забайкальского края. Глава правительства, который находится с рабочей поездкой на Дальнем Востоке, в четверг в Чите провел совещание о мерах по развитию Забайкальского края.
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Сформирован пакет проектов и приоритетов инвестиционного экономического развития Забайкалья
Забайкальский рабочийвчера в 22:36
Медведев подписал документ о мероприятиях по развитию Забайкальского края
Народные новостивчера в 22:23
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 01:33, Ашберн
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В статистическом сборнике российского Минздрава за 2018 год представлены данные о том, в каких регионах скорая помощь приезжает к пациенту быстрее и медленнее всего.
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СК возбудил уголовное дело о халатности из-за пожаров в Сибири
Следственное управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело о халатности, говорится в сообщении ведомства.
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Медведев прилетел на курильский остров Итуруп
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Православные отмечают Ильин день
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Российские миллиардеры с начала года разбогатели на $36,6 млрд
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Экономика
Медведев оценил ситуацию с подрядчиками
Премьер-министр России Дмитрий Медведец прокомментировал ситуацию с недобросовестными подрядчиками.
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Политика
Кондолиза Райс призвала Украину жить в мире с Россией
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс призвала Украину жить в мире со своим российским соседом.
Обновлено в 01:26
Политика
Вашингтон ввел новые санкции против России из-за дела Скрипалей
В августе 2018-го Вашингтон ввел очередной пакет санкций против России из-за инцидента с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.
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Власти Японии одобрили эксперименты с эмбрионами человека и животных
Обновлено 29 июля в 20:00
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено вчера в 11:22
Общество
Названо самое чистое место для купания в Черном море
Воды поступают из глубоководной части моря, где они чище.
Обновлено вчера в 20:19
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Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
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Певица Рита Дакота закрутила роман с чемпионом мира по тайскому боксу
Певица Рита Дакота, год назад расставшаяся с Владом Соколовским, закрутила роман с 34-летним чемпионом мира по тайскому боксу Виталием Гуровым.
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Пропавшие в Белом море туристы найдены живыми
В Карелии обнаружили пропавшую группу туристов-байдарочников из десяти человек. Их увидели на одном из островов в Белом море с вертолета.
Обновлено вчера в 12:39
Происшествия
В Бангкоке произошло семь взрывов
В центральных районах Бангкока произошло семь взрывов. Об этом сообщает телеканал Nation TV.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
Задержаны пять человек в рамках дела о беспорядках на акции в Москве
Следственный комитет России сообщил о задержании пяти человек в рамках расследования дел о беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти в центре Москвы 27 июля.
Обновлено вчера в 07:00
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан написал заявление об отставке.
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44-летнюю Рудковскую заплевали за откровенные фото на яхте
Не стали исключением и свежие фото Яны Рудковской.
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Политика
Выход США из договора РСМД заставил Горбачёва говорить о потере надежд
Хаос наступит в мировой политике из-за разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности американцами, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачёв.
Обновлено вчера в 20:11
Футбол
«Вулверхэмптон» и «Эспаньол» вышли в 3-й отборочный раунд Лиги Европы
"Вулверхэмптон" переиграл "Крусейдерс" в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы и вышел в следующую стадию.
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Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
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Армия и оружие
Российский спецназ убрал 11 боевиков в Сирии
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Xiaomi представила самый мощный в мире смартфон Black Shark 2 Pro
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Общество
Названы регионы с самым большим числом абортов
Больше всего абортов в прошлом году было сделано в Еврейской автономной области, республике Тыва и Сахалинской области, следует из статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 год.
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В Сети опубликовали сценарий финала «Игры престолов»
На сайте премии "Эмми", на которую сериал претендует сразу в нескольких номинациях, выложили текст сценария финальной серии.
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