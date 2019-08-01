Экономика
Медведев подписал документ о мероприятиях по развитию ЗабайкальяРИА Новости вчера в 21:08
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал документ о мероприятиях по развитию Забайкальского края. Глава правительства, который находится с рабочей поездкой на Дальнем Востоке, в четверг в Чите провел совещание о мерах по развитию Забайкальского края.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Медведев подписал документ о мероприятиях по развитию Забайкальского края
Народные новостивчера в 22:23
Медведев подписал документ о мероприятиях по развитию Забайкальского края
Аргументы и Фактывчера в 22:04
Результатом развития Забайкалья должна стать самодостаточность региона
Российская газетавчера в 02:35
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 12:15, Ашберн
Политика
ЕК предложила Украине и России заключить газовый контракт на 10 лет
Вице-президент ЕК Марош Шефчович настаивает на необходимости обсуждения на будущей трехсторонней встрече между Россией и Украиной возможности подписания долгосрочной сделки.
Обновлено вчера в 11:20
Политика
Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10
Общество
Математик объяснила решение озадачившего Сеть примера
Завкафедрой математики РУТ (МИИТ) Людмила Кочнева объяснила, как решить задачку, которая вызвала широкий резонанс в социальных сетях.
Обновлено в 10:49
Происшествия
На несанкционированных акциях в Москве поймали 134 уклониста
"Следственными органами Следственного комитета РФ установлено, что среди задержанных на несанкционированных акциях, произошедших в Москве 27 июля 2019 года, 134 жителя столицы, длительное время уклоняющихся от прохождения военной службы", - сказала Петренко.
Обновлено в 12:08
Происшествия
Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении
Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 09:36
Политика
Трамп объявил о новых пошлинах против Китая
США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из Китая стоимостью в 300 млрд долларов, заявил американский президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 14:03
Армия и оружие
ГПУ: Арестованный российский ЗРК «Печора» передан в Минобороны Украины
Минобороны Украины получило зенитно-ракетный комплекс С-125 «Печора» с ракетами «воздух-воздух», арестованный в марте в Одесской области.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Суд дал два года колонии требовавшему встречи с Золотовым у Кремля
Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима предпринимателя Дмитрия Шалая.
Обновлено в 12:06
Политика
Зеленский подтвердил написание Богданом заявления об отставке
Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что Андрей Богдан написал заявление об отставке с поста главы офиса президента Украины.
Обновлено в 06:52
Футбол
Семак надеется, что «Зенит» приобретет еще одного легионера
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак выразил надежду, что в команде появится еще один новый футболист и, скорее всего, это будет иностранец.
Обновлено в 10:28
Политика
В администрации Трампа объяснили введение новых санкций против России
США вводят новые санкции против России в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, так как Москва не предоставила Вашингтону гарантий неиспользования химического оружия, сообщают «РИА Новости» и Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.
Обновлено в 09:26
Авто
Renault Duster получил новый мотор
Выпуск двигателей наладили на заводе в румынском городе Питерши. Что касается России, то вряд ли новый мотор появится на нашем рынке.
Обновлено в 01:23
Происшествия
На Среднем Урале расстреляли супругов и ранили их дочь
Как сообщает E1.RU, неизвестный пришел в дом семьи и расстрелял мужа и жену, а их дочь — молодую женщину ранил.
Обновлено в 11:24
Общество
Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа
Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.
Обновлено в 11:28
Гаджеты
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Общество
Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа
Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено в 02:23
Финансы
Центробанк резко поднял курсы валют
Национальная валюта начала дешеветь накануне вечером из-за падения цен на нефть, которое произошло из-за слабых статистических данных по американскому промышленному сектору и обещания Дональда Трампа обложить пошлинами в 10% новые виды товаров из Китая.
Обновлено в 07:55
Общество
Прошедший июль стал самым холодным в Москве за текущее столетие
Июль 2019 года стал самым холодным июлем XXI века в Москве, но за последние 140 лет он вошел только в топ-20 самых холодных, сообщил портал "Метеоновости".
Обновлено в 08:06
Политика
В российском МИДе назвали выход США из ДРСМД серьезной ошибкой
В Министерстве иностранных дел России назвали выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) серьезной ошибкой, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие
В Сибири авиация за сутки потушила пожары площадью 23 тысячи га
В Красноярском крае авиационная группировка Минобороны и МЧС, составленная из десяти самолетов и десяти вертолетов, за минувшие сутки потушила пожары площадью 23 тысячи гектаров.
Обновлено вчера в 12:04
Политика
Почему Крым никогда не станет украинским, объяснил журналист из Швейцарии
Журналист из Швейцарии Кристиан Мюллер объяснил, почему Крымский полуостров никогда не вернется в состав Украины.
Обновлено в 10:12
Экономика
Работающим пенсионерам повысят пенсии
Пресс-служба Пенсионного фонда России подтвердила, что с 1 августа будут повышены пенсии определенной категории пенсионеров.
Обновлено 31 июля в 17:15
Армия и оружие
«Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12
Тактико-техническое задание на перспективный средний военно-транспортный самолет Минобороны России утвердило в ноябре 2018 года.
Обновлено в 03:53
Футбол
«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона
Обновлено в 05:02
Происшествия
В Киеве обрушился пешеходный мост
В Киеве рухнула часть Паркового пешеходного моста, соединяющего центр города с парками и пляжами Труханового острова, сообщает 2 августа «Страна.ua».
Обновлено в 09:41
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Авто
Skoda объявила скидки на автомобили в августе
Обновлено вчера в 11:44
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Музыка
Суд обязал Кэти Перри и соавторов выплатить почти $3 млн за плагиат
Суд присяжных постановил, что американская певица Кэти Перри и соавторы песни Dark horse, выпущенной в 2013 году и взорвавшей мировые чарты, а ныне ставшей причиной разбирательства в нарушении авторских прав, должны выплатить 2,78 млн долларов в качестве компенсации за плагиат.
Обновлено в 05:41