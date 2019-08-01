Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал документ о мероприятиях по развитию Забайкальского края. Глава правительства, который находится с рабочей поездкой на Дальнем Востоке, в четверг в Чите провел совещание о мерах по развитию Забайкальского края.

Медведев подписал документ о мероприятиях по развитию Забайкалья

Политика ЕК предложила Украине и России заключить газовый контракт на 10 лет Вице-президент ЕК Марош Шефчович настаивает на необходимости обсуждения на будущей трехсторонней встрече между Россией и Украиной возможности подписания долгосрочной сделки.

Политика Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.

Общество Математик объяснила решение озадачившего Сеть примера Завкафедрой математики РУТ (МИИТ) Людмила Кочнева объяснила, как решить задачку, которая вызвала широкий резонанс в социальных сетях.

Происшествия На несанкционированных акциях в Москве поймали 134 уклониста "Следственными органами Следственного комитета РФ установлено, что среди задержанных на несанкционированных акциях, произошедших в Москве 27 июля 2019 года, 134 жителя столицы, длительное время уклоняющихся от прохождения военной службы", - сказала Петренко.

Происшествия Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении.

Политика Трамп объявил о новых пошлинах против Китая США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из Китая стоимостью в 300 млрд долларов, заявил американский президент Дональд Трамп.

Происшествия Суд дал два года колонии требовавшему встречи с Золотовым у Кремля Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима предпринимателя Дмитрия Шалая.

Политика Зеленский подтвердил написание Богданом заявления об отставке Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что Андрей Богдан написал заявление об отставке с поста главы офиса президента Украины.

Футбол Семак надеется, что «Зенит» приобретет еще одного легионера Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак выразил надежду, что в команде появится еще один новый футболист и, скорее всего, это будет иностранец.

Политика В администрации Трампа объяснили введение новых санкций против России США вводят новые санкции против России в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, так как Москва не предоставила Вашингтону гарантий неиспользования химического оружия, сообщают «РИА Новости» и Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.

Авто Renault Duster получил новый мотор Выпуск двигателей наладили на заводе в румынском городе Питерши. Что касается России, то вряд ли новый мотор появится на нашем рынке.

Происшествия На Среднем Урале расстреляли супругов и ранили их дочь Как сообщает E1.RU, неизвестный пришел в дом семьи и расстрелял мужа и жену, а их дочь — молодую женщину ранил.

Общество Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.

Гаджеты Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.

Общество Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.

Финансы Центробанк резко поднял курсы валют Национальная валюта начала дешеветь накануне вечером из-за падения цен на нефть, которое произошло из-за слабых статистических данных по американскому промышленному сектору и обещания Дональда Трампа обложить пошлинами в 10% новые виды товаров из Китая.

Общество Прошедший июль стал самым холодным в Москве за текущее столетие Июль 2019 года стал самым холодным июлем XXI века в Москве, но за последние 140 лет он вошел только в топ-20 самых холодных, сообщил портал "Метеоновости".

Политика В российском МИДе назвали выход США из ДРСМД серьезной ошибкой В Министерстве иностранных дел России назвали выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) серьезной ошибкой, сообщает РИА Новости.

Армия и оружие В Сибири авиация за сутки потушила пожары площадью 23 тысячи га В Красноярском крае авиационная группировка Минобороны и МЧС, составленная из десяти самолетов и десяти вертолетов, за минувшие сутки потушила пожары площадью 23 тысячи гектаров.

Политика Почему Крым никогда не станет украинским, объяснил журналист из Швейцарии Журналист из Швейцарии Кристиан Мюллер объяснил, почему Крымский полуостров никогда не вернется в состав Украины.

Экономика Работающим пенсионерам повысят пенсии Пресс-служба Пенсионного фонда России подтвердила, что с 1 августа будут повышены пенсии определенной категории пенсионеров.

Происшествия В Киеве обрушился пешеходный мост В Киеве рухнула часть Паркового пешеходного моста, соединяющего центр города с парками и пляжами Труханового острова, сообщает 2 августа «Страна.ua».

Общество Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».