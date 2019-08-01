Экономика
Медведев подписал документ о мероприятиях по развитию ЗабайкальяРИА Новости 21:08
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал документ о мероприятиях по развитию Забайкальского края. Глава правительства, который находится с рабочей поездкой на Дальнем Востоке, в четверг в Чите провел совещание о мерах по развитию Забайкальского края.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 22:54, Ашберн
Экономика
Пенсии работающих пенсионеров вырастут с 1 августа
Размер страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров будет скорректирован с 1 августа в беззаявительном порядке.
Обновлено вчера в 17:10
Экономика
Исследование выявило связь между ипотекой и разводами
Выплачивающие ипотеку пары разводятся в десять раз реже других россиян.
Обновлено в 21:51
Армия и оружие
США закупили вооружений на два триллиона долларов
Обновлено в 21:06
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено в 18:16
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено в 11:22
Армия и оружие
День ВДВ: почему десантники купаются в фонтане 2 августа
День десантника отмечается в этот день по Указу президента РФ № 549 от 31.05.2006 и приурочен ко дню рождения десантных войск (2 августа 1930 года).
Обновлено в 19:44
Технологии
Россиян предупредили о мошенниках на YouTube
Сетевые мошенники начали использовать таргетированную рекламу на видеохостинге YouTube, чтобы обманывать российских пользователей.
Обновлено в 15:22
Политика
Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
Обновлено в 18:50
Политика
Трамп назвал хорошим разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что разговор с российским коллегой Владимиром Путиным был «коротким, но хорошим».
Обновлено в 16:35
Шоу-бизнес
Кэтрин Зета-Джонс порадовала поклонников пикантным фото
Актриса переживает вторую молодость.
Обновлено в 18:00
Общество
Ученый РАН назвал самое чистое место для купания в Черном море
Директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов считает, что воды вблизи мыса Тарханкут в Крыму лучше всего подходят для купания, потому что являются самыми чистыми в Черном море.
Обновлено в 22:00
Шоу-бизнес
Елена Малышева рассказала, как спаслась от рака
Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала, что три года назад ее удалось спасти от рака благодаря удалению полипа кишечника.
Обновлено в 18:18
Происшествия
Возбуждено первое уголовное дело о пожарах в Сибири
Обновлено в 21:44
Армия и оружие
На Балтике начались учения ВМФ России «Океанский щит»
Кстати Впервые учения "Океанский щит" прошли с 1 по 8 сентября 2018 года в Средиземном море.
Обновлено в 06:59
Культура
Стало известно, что не показали на открытии Олимпиады в Сочи
Кирилл Набутов рассказал в новом выпуске программы «Непознер» о непоказанных сценах церемонии открытия Олимпиады в Сочи.
Обновлено в 10:19
Футбол
Футболист АЗ Гус Тил назвал переход в «Спартак» делом времени
Капитан голландского клуба АЗ Гус Тил подтвердил, что может перейти в московский футбольный клуб "Спартак".
Обновлено в 17:21
Происшествия
Пропавшие в Белом море туристы обнаружены живыми
Обновлено в 12:21
Футбол
Goal: Алвес подпишет контракт с «Сан-Паулу»
Бразильский защитник Дани Алвес продолжит карьеру в «Сан-Паулу», сообщает Goal.com.
Обновлено в 16:31
Политика
Хайко Мас попросил поляков простить Германию за преступления нацизма
Извинения от имени Германии за преступления нацизма принёс гражданам Польши немецкий министр иностранных дел Хайко Мас на церемонии в честь 75-летней годовщины Варшавского восстания, передаёт Deutsche Welle.
Обновлено в 18:53
Экономика
Медведев заявил о «доставшей» ситуации с недобросовестными подрядчиками
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания о работе по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке заявил, что ситуация с недобросовестными подрядчиками и занижением цен на конкурсах его «достала».
Обновлено в 21:51
Происшествия
Магия облачка. Самолет Emirates появился из ниоткуда и попал на видео
В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
Обновлено в 18:13
Общество
В ЕАО введен режим ЧС из-за паводка
В Еврейской автономной области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком на Амуре, сообщает 1 августа пресс-служба региональной администрации.
Обновлено в 06:24
Происшествия
В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских, есть жертвы
В Сургуте мужчина с ножом напал на двух полицейских, которые пытались его задержать.
Обновлено в 17:31
Общество
В Саудовской Аравии женщинам разрешили самостоятельно путешествовать
Власти Саудовской Аравии внесли изменения в ряд законов королевства, благодаря которым женщина сможет самостоятельно получать паспорт для выезда за границу, а также становиться опекуном для несовершеннолетних, сообщает саудовская газета "Оказ".
Обновлено в 18:53
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Хоккей
Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
Обновлено в 09:46