Медведев поддержал объединение полисов ОСАГО и КАСКОПрофиль 10:22

С финансовой точки зрения это интересная идея. При этом как минимум надо посмотреть на совмещение регулирования обязательного страхования и страхования добровольного по гражданскому законодательству. Если там мы противоречий не увидим, сама по себе идея хорошая. Думаю, это интересно.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев положительно оценил инициативу создания универсального полиса для автомобилистов, который бы объединил в себе функции страховых полисов ОСАГО и КАСКО. Соответствующие меры предложил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков при обсуждении отчета о работе правительства.

Политика Стала известна реакция Трампа на назначение Мюллера спецпрокурором Президент США Дональд Трамп назвал назначение Роберта Мюллера спецпрокурором по «российскому делу» концом своего президентства.

Общество Дмитрия Быкова доставят на лечение в Москву из Уфы Медики транспортируют писателя и публициста Дмитрия Быкова, который был госпитализирован в Уфе, в федеральную клинику Москвы самолетом до конца 18 апреля.

Музыка В Большом зале консерватории прозвучат шедевры Сергея Рахманинова В Большом зале консерватории состоится концерт с симфоническим оркестром Москвы «Русская филармония».

Гаджеты Samsung может начать производство GPU для дискретных видеокарт Intel Специалисты предполагают, что компании могут заключить контракт, в рамках которого Samsung будет производить GPU для будущих дискретных видеокарт Xe.

Авто FCA RUS назвала лучших российских дилеров В 1 квартале 2019 года FCA RUS огласила результаты программы «Лучший дилер по сервису 2018».

Авто В Россию приедет новый купе-кроссовер компании Geely Как сообщает портал «АвтоВзгляд» с ссылкой на официальных представителей бренда Geely Group, в мае 2019 года на китайском рынке стартуют продажи нового кроссовера FY11.

Авто Hyundai представила новый седан Sonata Новый седан Hyundai Sonata получит гибридную силовую установку 2.0L, 2.0T и 2.4L. В продаже модель появится до конца 2019 года.

Политика Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.

Политика Россия запретила экспорт нефти на Украину Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.

Шоу-бизнес Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.

Космос Впервые в космосе обнаружена первая молекула Вселенной Астрономы только что нашли доказательства того, что гидрид гелия первая молекула, которая когда-либо образовывалась во Вселенной вращается вокруг далекой планетарной туманности.

Гаджеты «Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.

Происшествия В Новосибирской области возбудили дело из-за травли ребёнка с ВИЧ В Новосибирской области следствие возбудило уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни после появившихся в СМИ сообщений о травле семьи семилетнего мальчика с ВИЧ.

Политика Порошенко созвал СНБО из-за ситуации с «Приватбанком» Действующий президент Украины Петр Порошенко созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за решения киевского суда, который признал национализацию "Приватбанка" незаконной.

Происшествия Двое мужчин задержаны в Москве с человеческими костями в сумке Полицейские задержали на востоке Москвы двоих мужчин с останками скелета человека в сумке, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

Происшествия Кокорин и Мамаев угрожали убить чиновника Дениса Пака Пострадавший дал показания в суде Денис Пак, чиновник Минпромторга, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, дал показания в суде.

Армия и оружие ВКС РФ четыре раза за неделю поднимались на перехват разведчиков Для предотвращения возможного нарушения государственной границы России в небо за неделю четыре раза поднимались истребители дежурных сил по ПВО.

Армия и оружие Корабли НАТО вошли в Балтийское море Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море, сообщает РИА Новости со ссылкой на российский Национальный центр управления обороной.

Шоу-бизнес Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.

Происшествия В московской редакции «Росбалта» прошли обыски Ульянов сообщил, что обыски проводятся якобы в связи с прошлогодним уголовным делом по фактам клеветы в отношении Алишера Усманова со стороны одного из сотрудников агентства.

Здоровье Главный онколог России заявил об увеличении числа больных раком Как сообщает ТАСС, президент Ассоциации онкологов РФ Андрей Каприн рассказал, что в России выросла заболеваемость раком.

Наука Технология редактуры генома добралась до США Противоречивая и снискавшая крайне неоднозначную оценку учёных технология редактирования генов человека добралась и до американских медицинских центров.

Общество Омские чиновники вручили горожанке деньги на налог за подаренный букет Омская городская администрация вручила конверт с деньгами жительнице города Сание Абдуллиной, с которой потребовали выплаты налога за подарки, полученные в роддоме.

Политика Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высоко оценила прошедшую в Москве встречу с российским лидером Владимиром Путиным, назвав ее "очень хорошей".

Армия и оружие Турчинов потребовал признать ФСБ террористической организацией «ФСБ и Главуправление Генштаба должны быть признаны террористическими организациями», — цитирует пресс-служба СНБО Турчинова.