Экономика
Медведев поддержал объединение полисов ОСАГО и КАСКОПрофиль 10:22
Премьер-министр России Дмитрий Медведев положительно оценил инициативу создания универсального полиса для автомобилистов, который бы объединил в себе функции страховых полисов ОСАГО и КАСКО. Соответствующие меры предложил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков при обсуждении отчета о работе правительства.
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С финансовой точки зрения это интересная идея. При этом как минимум надо посмотреть на совмещение регулирования обязательного страхования и страхования добровольного по гражданскому законодательству. Если там мы противоречий не увидим, сама по себе идея хорошая. Думаю, это интересно.
— Дмитрий Медведев, российский политикDP.RU вчера в 10:04
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Совмещенное страхование. Возможно ли объединить ОСАГО и КАСКО в один полис
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