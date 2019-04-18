Экономика
Медведев поддержал идею объединения полисов ОСАГО и каскоСаминвестор вчера в 02:49
17 апреля 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал идею объединения полисов ОСАГО и каско. Он назвал создание универсального полиса, который сочетал бы защиту ОСАГО и каско, разумной и предложил обсудить этот вопрос с Центробанком, регулирующим страховой рынок.
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Совмещенное страхование. Возможно ли объединить ОСАГО и КАСКО в один полис
Телеканал 360°17 апреля в 20:55
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Армия и оружие
Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США
Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, однако не получила ответа на свою инициативу.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
Названо число пострадавших при обрушении грунта в Севастополе
Три автомобиля упали вместе с обвалившимся грунтом на парковке у жилого дома в Севастополе, ещё несколько машин были эвакуированы с места обрушения.
Обновлено в 03:46
Происшествия
Задержан бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин
Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин задержан в рамках дела, возбужденного по факту хищения денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) банка на 7,5 млрд руб. Как сообщил Следственный комитет, операцию проводили совместно СКР, МВД и ФСБ.
Обновлено в 05:21
Авто
Toyota представила новый ProAce City
Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
Футболиста Гулиева лишили водительских прав за проезд на красный свет
Мировой суд Москвы лишил футболиста «Спартака» Аяза Гулиева водительских прав на четыре месяца. Об этом 19 апреля сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:08
Авто
Легендарной «Копейке» ВАЗ-2101 сегодня исполнилось 49 лет
19 апреля 1970 года с конвейера Волжского автомобильного завода сошел первый экземпляр модели «ВАЗ-2101», которая в народе была прозвана «копейкой».
Обновлено в 00:21
Транспорт
ГИБДД планирует изменить правила сдачи экзамена на права
РИА Новости поинтересовалось, потребуется ли увеличение бюджетного финансирования при введении ожидаемых изменений в теоретический экзамен, на что в Госавтоинспекции ответили, что "реализация данных нововведений будет осуществляться в рамках текущего финансирования МВД России".
Обновлено вчера в 21:06
Общество
Евросоюз упростил получение шенгенских виз для туристических поездок
Граждане стран, с которыми подписано соглашение об упрощении визового режима с Евросоюзом (сюда относится и Россия), будут платить за визу по новым правилам 40 евро вместо 35.
Обновлено в 06:00
Экономика
Реальные доходы россиян снизились на 2,3%
Реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года, говорится в данных Росстата (.pdf).
Обновлено вчера в 09:49
Экономика
Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено в 06:46
Политика
В Одессе депутата Верховной рады Найема облили нечистотами
Обновлено в 07:57
Религия
Православные готовятся к Вербному воскресению
В воскресенье православные отмечают один из главных христианских праздников — Вход Господень в Иерусалим, в народе — Вербное воскресенье.
Обновлено в 02:44
Хоккей
Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Каролиной»
"Каролина" обыграла "Вашингтон" (2:1) в матче первого раунда плей-офф НХЛ. Счет в серии стал равным - 2-2.
Обновлено вчера в 21:30
Политика
Супруга Зеленского хочет встретиться с женой Порошенко
Обновлено в 07:37
Происшествия
Издатель «Новой газеты» опроверг инфаркт головного мозга у Быкова
О диагнозе, который врачи поставили Дмитрию Быкову, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах Башкирии, где был госпитализирован писатель.
Обновлено в 07:56
Экономика
Суд принял еще одно решение по ПриватБанку в пользу Коломойского
Окружной административный суд Киева принял очередное определение в пользу прежнего владельца национализированного в 2016 году «ПриватБанка», бизнесмена Игоря Коломойского, отменив решение Национального банка Украины о перечне связанных лиц финансового учреждения.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Четырехлетний ребенок погиб после прогулки в детском саду в ХМАО
В городе Нягань (Ханты-Мансийский автономный округ) в одном из детских садов во время прогулки тяжело пострадал четырехлетний мальчик.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Принудительно посаженный под Псковом самолет нарушил границу РФ
Легкомоторный самолет, который принудительно посадили в поселке Середка под Псковом, по предварительным данным, нарушил государственную границу Российской Федерации.
Обновлено в 05:25
Экономика
Лукашенко заявил о необходимости скорейшей модернизации двух НПЗ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания к народу и Национальному собранию заявил о необходимости скорее закончить модернизацию двух крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) страны.
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес
СМИ назвали возможную причину смерти Цывиной
Ранее актриса Ксения Хаирова в беседе с Пятым каналом назвала шоком смерть Цывиной. Цывина скончалась 18 апреля на 56-м году жизни.
Обновлено в 07:52
Армия и оружие
Заявлено о свойствах и составе покрытия палубы китайского авианосца
Заявлено, что состав покрытия палубы имеет двухкомпонентную основу, которая повышает коэффициент трения и общую устойчивость к воздействиям различного типа.
Обновлено в 00:29
Гаджеты
ФСБ заинтересовалась шифрованием в сим-картах последних моделей iPhone
Технология eSIM используется в последних моделях устройств Apple и Samsung для подключения к сети сотовой связи без использования физической сим-карты: микросхема интегрируется в смартфон, планшет, «умные» часы и другие устройства на этапе производства.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева с чиновниками
Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео инцидента в московском кафе «Кофемания», в ходе которого группа молодых людей, среди которых футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избила других посетителей заведения — директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.
Обновлено в 08:20
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено вчера в 05:25
Технологии
Instagram может скрыть количество лайков под постом
Обновлено в 01:38
Происшествия
В центре Москвы полицейский открыл стрельбу
Сотрудник полиции устроил стрельбу на Марксистской улице в Москве.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Десятки домов сгорели в Забайкалье
Обновлено в 09:17