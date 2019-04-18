Экономика

Медведев поддержал объединение полисов ОСАГО и КАСКОПрофиль вчера в 10:22

Премьер-министр России Дмитрий Медведев положительно оценил инициативу создания универсального полиса для автомобилистов, который бы объединил в себе функции страховых полисов ОСАГО и КАСКО. Соответствующие меры предложил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков при обсуждении отчета о работе правительства.
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