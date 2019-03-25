Медведев поддержал маркировку молочной продукцииВедомости вчера в 17:04

Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал цифровую маркировку готовой молочной продукции, рассказали «Ведомостям» федеральный чиновник и человек, знающий об этом еще от одного чиновника.

с чего всё началось

Премьер дал устное поручение интегрировать ее с системой «Меркурий», которую бизнес прозвал «продуктовой ЕГАИС», говорят они. О таком решении также слышали сотрудники нескольких крупных компаний по производству продуктов питания, но с представителями бизнеса этот вопрос пока не обсуждался.

Происшествия В морге в ХМАО нашли склад коробок с детским питанием В морге города Югорска Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) обнаружили склад коробок с детским питанием.

Армия и оружие У военных России может появиться свой защищенный сотовый оператор По данным "Ведомостей", оператор будет работать для военнослужащих и граждан, которые живут в военных городках.

Политика Белый дом: выводы по докладу Мюллера полностью оправдывают Трампа Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в твиттере прокомментировала публикацию выводов минюста США по отчету спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о "вмешательстве России" в американские выборы.

Недвижимость Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.

Футбол Моуриньо усомнился, что Зидан идеальный вариант для «Реала» С «Реалом» Зидан побеждал в Лиге чемпионов три сезона подряд – с 2016 по 2018 год.

Происшествия Стали известны имена погибших в ДТП возле автовокзала Брянска В аварии погибли четыре человека. «БрянскToday» стали известны имена всех жертв. Среди них оказалась 32-летняя Наталья Н (на фото).

Экономика Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Спорт Лыжник Большунов стал вторым в общем зачете Кубка мира Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2018/19.

Армия и оружие Глава ЛНР назвал условие прекращения конфликта в Донбассе Ранее 25 марта экс-сотрудник службы безопасности Украины Василий Прозоров рассказал, что действующая власть в Киеве с самого начала не планировала решать конфликт в Донбасса мирным путем, а погибших в ходе так называемой АТО мирных жителей хотела объявить пособниками террористов.

Политика S7 Space расторгнет контракт на производство украинских ракет «Зенит» Компания S7 Space, являющаяся владельцем плавучего космодрома «Морской старт», расторгнет контракт на поставку 12 ракет-носителей «Зенит», производимых на украинском «Южмаше».

Политика В Казахстане могут переименовать еще три города В Казахстане могут переименовать в честь исторических личностей еще три города – Семей, Павлодар, Петропавловск.

Политика Пенсионная реформа обойдёт полицейских стороной Вопросы повышения пенсионного возраста не разрабатывались и не планируются.

Общество Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind ("Северный ветер").

Общество В вузах увеличится количество бюджетных мест В 2019 г. в вузах увеличится количество бюджетных мест по некоторым направлениям, сообщает министерство науки и высшего образования России.

Политика Песков оценил отказ Польши пригласить РФ на годовщину Второй мировой Без участия России любые мемориальные мероприятия, посвященные годовщине Великой Отечественной или Второй мировой войны, не могут считаться полноценными, сказал представитель Кремля.

Политика Nord Stream 2: «Северный поток-2» не заменит транзит через Украину В Германии и других странах Евросоюза ранее неоднократно выступали за сохранение транзита газа через Украину.

Политика Еврокомиссия завершила подготовку к «жесткому» Brexit Добавляется, что в случае реализации «жесткого» сценария Великобритания станет третьей страной, которая выйдет из Евросоюза без переходных механизмов, которые предусматриваются соглашением.

Происшествия Число жертв наводнения в Иране выросло до 17 человек По информации ведомства, 17 человек погибли и 74 человека пострадали от наводнения, произошедшего в городе Шираз на юге страны.

Политика Албания решила отменить визы для россиян Министерство иностранных дел России заявило, что Албания с 1 апреля отменит визы для граждан России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Энергетика Новое соглашение с нефтяниками могут обсудить 26 марта «Совещание будет посвящено вопросам корректировки отдельных параметров, вступивших в силу с этого года, налогового маневра в нефтяной отрасли, а также вопросу лицензирования экспорта, который, по сути, должен заменить после утверждения его параметров действующее соглашение с нефтяными компаниями и стабилизировать внутренний рынок моторного топлива»,— сказал господин Джус.

Авто АвтоВАЗ вновь модернизирует внедорожник Lada 4x4 Компания АвтоВАЗ запланировала провести обновление текущего поколения Lada 4x4.

Политика Зеленский объяснил слова о готовности встать перед Путиным на колени Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени.