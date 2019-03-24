Медведев поддержал маркировку молочной продукцииВедомости вчера в 17:04

Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал цифровую маркировку готовой молочной продукции, рассказали «Ведомостям» федеральный чиновник и человек, знающий об этом еще от одного чиновника.

с чего всё началось

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