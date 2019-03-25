Экономика
Медведев поддержал маркировку молочной продукцииВедомости вчера в 17:04
Премьер дал устное поручение интегрировать ее с системой «Меркурий», которую бизнес прозвал «продуктовой ЕГАИС», говорят они. О таком решении также слышали сотрудники нескольких крупных компаний по производству продуктов питания, но с представителями бизнеса этот вопрос пока не обсуждался.
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с чего всё началось
Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал цифровую маркировку готовой молочной продукции, рассказали «Ведомостям» федеральный чиновник и человек, знающий об этом еще от одного чиновника.Ведомостивчера в 17:04
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Следственный отдел по Железнодорожному району СУ СК России по Республике Бурятия начал проверку обстоятельств конфликта, произошедшего между корреспондентом местного телеканала и директором Бурятского научно-исследовательского института сельского хозяйства.
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Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд
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Политика
Мюллер не обнаружил доказательств сговора Трампа с Россией
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Обновлено вчера в 20:46
Происшествия
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Снаряд попал в жилой дом в одном из населенных пунктов к северу от Тель-Авива, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.
Обновлено в 00:16
Общество
Беглов отправил в отставку главу жилищного комитета Петербурга
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Политика
Генсек НАТО: Грузия станет членом альянса
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом альянса, предает РИА "Новости".
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес
София Ротару выложила фото на фоне слухов о болезни
Как сообщил ToDay News Ufa, на фоне слухов о своей болезни она выкладывает великолепные фотографии вместе с родными.
Обновлено в 04:37
Происшествия
В Приморье девятилетний ребенок провалился в шахту ливневки
Как сообщает пресс-служба ведомства, сообщение о том, что на пересечении Новоникольского шоссе и улицы 8 Марта в шахту ливневки провалился девятилетний ребенок поступило в 19.28.
Обновлено в 04:26
Футбол
Сборная России по футболу разгромила команду Казахстана
Российская команда обыграла сборную Казахстана в гостевом матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счетом 4:0.
Обновлено вчера в 12:36
Экономика
Магазины смогут сэкономить на электричестве по примеру заводов Дерипаски
Правительство разрешило мелким потребителям — магазинам, кафе, сотовым вышкам и небольшим предприятиям — снижать потребление электроэнергии в пиковые часы и получать за это плату.
Обновлено в 05:02
Политика
К границе США направился новый караван мигрантов
К границе США из Центральной Америки выдвинулся новый караван мигрантов. Он насчитывает 1,2 тысячи человек, сообщает Reuters.
Обновлено в 04:28
Политика
В Казахстане предложили переименовать Петропавловск, Павлодар и Семей
Заместитель главы демократической партии «Ак жол» Казбек Иса предложил переименовать Петропавловск, Павлодар и Семипалатинск (Семей) в честь казахских ханов и общественных деятелей, сообщает издание Atameken Business.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Король Испании час не мог выйти из самолета в Аргентине
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Общество
Импорт детского питания в России оказался под угрозой
Перебои могут возникнуть с импортными продуктами лечебного и детского питания в России.
Обновлено в 01:59
Происшествия
На Казанском вокзале в Москве нашли предмет, похожий на гранату
Силовики обследуют Казанский вокзал в центре Москвы после обнаружения предмета, похожего на боевую гранату, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Общество
Роспотребнадзор выявил нарушения в кафе сети «АндерСон» в Москве
Управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения санитарно-эпидемиологических норм в 14 из 17 кафе сети "АндерСон", в исследованных образцах сырья и блюд выявлены бактерии кишечной палочки, сообщается на официальном сайте управления.
Обновлено в 04:24
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Четыре человека погибли в ДТП в Брянске
Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в понедельник утром в Советском районе Брянска.
Обновлено в 01:40
Кино
Вышел трейлер фильма о Даше-путешественнице
Обновлено в 03:45
Недвижимость
Названы регионы с самой доступной ипотекой в России
Северные регионы - Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа, Магаданская и Мурманская области - возглавили рейтинг субъектов РФ по доступности ипотеки, свидетельствует исследование РИА Рейтинг.
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Общество
Неизвестные повесили лишнюю картину в Историческом музее
Отмечается, что случившееся заметили две посетительницы, снимавшие свое посещение музея на камеру.
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Стало известно о климатических угрозах югу России
Причерноморским областям России, югу Украины и Молдавии угрожает нарастание засушливости в XXI веке.
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