Медведев поддержал маркировку молочной продукцииВедомости вчера в 17:04

Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал цифровую маркировку готовой молочной продукции, рассказали «Ведомостям» федеральный чиновник и человек, знающий об этом еще от одного чиновника.

с чего всё началось

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