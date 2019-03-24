Экономика
Медведев поддержал маркировку молочной продукцииВедомости вчера в 17:04
Премьер дал устное поручение интегрировать ее с системой «Меркурий», которую бизнес прозвал «продуктовой ЕГАИС», говорят они. О таком решении также слышали сотрудники нескольких крупных компаний по производству продуктов питания, но с представителями бизнеса этот вопрос пока не обсуждался.
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с чего всё началось
Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал цифровую маркировку готовой молочной продукции, рассказали «Ведомостям» федеральный чиновник и человек, знающий об этом еще от одного чиновника.Ведомостивчера в 17:04
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Происшествия
В России вспоминают жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
Обновлено в 02:11
Происшествия
В Югорске детское питание хранили в морге
Обновлено в 05:40
Политика
Столтенберг пообещал Грузии членство в НАТО
Грузия достигла большого успеха на пути евроатлантической интеграции, она обязательно станет в итоге членом альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Тбилиси 25 марта.
Обновлено в 03:40
Гаджеты
Подписка на видеосервис Apple может составить всего десять долларов
Согласно инсайдерской информации, стоимость подписки на новый видеосервис техногиганта Apple составит десять долларов или 650 рублей.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Склад с горючим загорелся в Чехове
Первоначально появилась информация, что горит склад пластиковых окон, однако представители МЧС уточнили, что речь идет о горюче-смазочных материалах.
Обновлено в 04:44
Политика
Экс-сотрудник СБУ назвал причастных к крушению Boeing в Донбассе
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о причастности украинской стороны к крушению в Донбассе малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17.
Обновлено в 06:43
Общество
Новый челябинский губернатор дал поручения по саммитам ШОС и БРИКС
Как сообщают «URA.RU» собственные источники, на совещании обсуждались вопросы подготовки к саммитам ШОС и БРИКС и общее состояние дел в области.
Обновлено в 03:06
Хоккей
Боб Хартли: «„Салават Юлаев“ — клуб без слабых сторон»
Предстоит встреча с серьезным противником.
Обновлено в 06:00
Политика
Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд
Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:13
Общество
Беглов отправил в отставку главу жилищного комитета Петербурга
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета города Валерия Шияна.
Обновлено в 03:44
Спорт
Ветеран разведки объяснил, почему Спасский проиграл Фишеру в 1972 году
Американцы всячески старались вывести советского гроссмейстера из равновесия Советский гроссмейстер Борис Спасский уступил американцу Бобби Фишеру в поединке за звание чемпиона мира по шахматам в 1972 году в том числе из-за сильного психологического давления.
Обновлено в 00:47
Экономика
Жизнь пенсионеров изменится с 1 апреля
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:39
Происшествия
В Брянске четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека погибли, еще трое пострадали при столкновении трех легковых автомобилей в Советском районе Брянска.
Обновлено в 02:13
Армия и оружие
Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко
Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Интернет
Telegram позволил пользователям удалять частную переписку
Именно поэтому, пишет Дуров, с сегодняшнего дня пользователи Telegram могут удалить свои сообщения, отправленные в прошлом, причём удалятся они в этот момент и у собеседника.
Обновлено вчера в 23:31
Футбол
Фанаты «Спартака» начали травить Глушакова баннерами у офисов клуба
На улицах Москвы появились растяжки, на которых Глушаков упоминается вместе со спонсорами и партнерами «Спартака» в шутливых лозунгах.
Обновлено в 06:37
Наука
Ученые предупредили об угрозе появления сильнейших ураганов
Исследование американских ученых, представленное в журнале Nature Communications, показывает, что ущерб, нанесенный деревьям в Пуэрто-Рико ураганом Мария, был беспрецедентным для нашего времени, и предсказывает возникновение более мощных штормов, вызванных глобальным потеплением.
Обновлено в 06:00
Музыка
Скончался звезда The Walker Brothers музыкант Скотт Уокер
В Великобритании скончался американо-британский певец и композитор Скотт Уокер, урожденный Ноэл Скотт Энгел, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 05:48
Экономика
«Почта России» в 2018 году получила рекордную прибыль
"Почта России" по итогам 2018 года получила рекордную чистую прибыль в 2,7 млрд рублей, сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным глава "Почты России" Николай Подгузов.
Обновлено в 06:39
Спорт
Лыжник Большунов стал вторым в общем зачете Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2018/19.
Обновлено вчера в 12:23
Кино
Умер режиссер и сценарист фильмов ужасов Ларри Коэн
Обновлено в 03:34
Происшествия
В Москве около Казанского вокзала обнаружили гранату
Около здания Казанского вокзала в Москве обнаружен предмет, похожий на гранату.
Обновлено в 04:55
Технологии
В анапском технополисе «Эра» запустили суперкомпьютер
Запущен первый сегмент суперЭВМ с последующим многократным наращиванием вычислительных мощностей, сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено в 02:13
Общество
Детское питание в России оказалось под угрозой исчезновения
В России могут возникнуть перебои с ввозом в страну лечебного и детского питания.
Обновлено в 05:14
Политика
Киев предложил обменять 25 арестованных в РФ украинцев на 25 россиян
Киев предлагает 30 марта провести обмен пленными в Донбассе по формуле "19 на 72", а также обменять 25 арестованных в РФ украинцев на 25 россиян, заявила в понедельник представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.
Обновлено в 04:58