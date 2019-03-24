Экономика

Медведев поддержал маркировку молочной продукцииВедомости вчера в 17:04

Премьер дал устное поручение интегрировать ее с системой «Меркурий», которую бизнес прозвал «продуктовой ЕГАИС», говорят они. О таком решении также слышали сотрудники нескольких крупных компаний по производству продуктов питания, но с представителями бизнеса этот вопрос пока не обсуждался.
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Медведев поддержал маркировку молочной продукции

Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал цифровую маркировку готовой молочной продукции, рассказали «Ведомостям» федеральный чиновник и человек, знающий об этом еще от одного чиновника.
Ведомостивчера в 17:04

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Медведев поддержал маркировку молочной продукции

Известия03:26

СМИ узнали об одобрении Медведевым маркировки молочной продукции

ФАН04:16

Медведев поддержал цифровую маркировку молочной продукции

Российская газета04:06

Гордеев поручил интегрировать маркировку молочной продукции с системой ветсертификации

ТАСС05:00

«Ведомости»: Медведев одобрил маркировку молочной продукции

Коммерсантъ02:53

Премьер поддержал маркировку молочной продукции

Финмаркет02:13

Медведев поддержал маркировку молочной продукции

Ведомостивчера в 17:04
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