Экономика
Медведев поддержал идею совмещения ОСАГО и КАСКОФедералПресс вчера в 10:07
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посчитал отличной идеей объединить ОСАГО и КАСКО в один полис. Это поможет снизить стоимость автострахования. С этим предложением выступил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
Читать в источнике
Оценить31
С финансовой точки зрения это интересная идея. При этом как минимум надо посмотреть на совмещение регулирования обязательного страхования и страхования добровольного по гражданскому законодательству. Если там мы противоречий не увидим, сама по себе идея хорошая. Думаю, это интересно.
— Дмитрий Медведев, российский политикDP.RU вчера в 10:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Совмещенное страхование. Возможно ли объединить ОСАГО и КАСКО в один полис
Телеканал 360°вчера в 20:55
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 19:54, Ашберн
Общество
Дмитрия Быкова доставят на лечение в Москву из Уфы
Медики транспортируют писателя и публициста Дмитрия Быкова, который был госпитализирован в Уфе, в федеральную клинику Москвы самолетом до конца 18 апреля.
Обновлено в 09:30
Хоккей
Хоккеисты сборной России обыграли швейцарцев в матче Еврочелленджа
В матче Еврочелленджа, который проходит в рамках подготовки к чемпионату мира, хоккеисты сборной России в Сочи обыграли команду Швейцарии со счетом 5:2. В составе российской команды дебютировали сразу шесть игроков.
Обновлено в 15:40
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг богатейших бизнесменов России
Российская редакция журнала Forbes опубликовала рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.
Обновлено в 03:22
Общество
Юрист нашел расхождения в финансовых отчетах Фонда Навального
В отчетах за 2016-2017 годы Навальный писал, что ФБК живет исключительно за счет пожертвований частных лиц, в то время как в отчетах Минюсту указывал, что фонд получает деньги от коммерческих и некоммерческих организаций.
Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес
Ольга Орлова повеселилась на дне рождения Валерии
Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова повеселилась на праздновании 51-го дня рождения известнейшей российской исполнительницы Валерии.
Обновлено в 10:53
Футбол
Салах и Юмтити вошли в список трансферных целей «Ювентуса» на лето
«Ювентус» составил список из шести трансферных целей на ближайшее лето, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 16:03
Транспорт
Минтранс меняет систему подготовки водителей
Минтранс меняет систему подготовки водителей Минтранс предложил провести масштабную реформу по разделению водителей на любителей и профессионалов.
Обновлено в 18:39
Происшествия
В ФРГ предъявили обвинения 92-летнему бывшему охраннику концлагеря
Прокуратура Гамбурга предъявила обвинения 92-летнему бывшему охраннику нацистского концлагеря Штуттгоф, которого подозревают в пособничестве убийству узников.
Обновлено в 07:46
Политика
Зеленский представил членов своей команды
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в передаче "Право на власть" на канале "1+1" представил членов своей команды.
Обновлено в 15:23
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Главу управления Росавиации арестовали по делу о хищениях
Глава управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимир Мнишко арестован по делу о хищениях, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СКР Елену Марковскую.
Обновлено в 12:53
Политика
Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высоко оценила прошедшую в Москве встречу с российским лидером Владимиром Путиным, назвав ее "очень хорошей".
Обновлено в 11:48
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей
Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 12:34
Политика
Дмитрий Медведев оставил Украину без российской нефти
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете экспорта на Украину российской нефти и нефтепродуктов.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Названа новая причина пожара в Нотр-Даме
Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено в 16:05
Политика
Кравчук оценил возможность «полномасштабной войны» Украины с Россией
Первый президент Украины Леонид Кравчук полагает, что опасности "широкомасштабной российской агрессии" не существует.
Обновлено в 18:03
Экономика
Меньше половины россиян в регионах относят себя к среднему классу
С 2014 по 2018 годы число граждан в регионах страны, которые приравнивают себя к среднему классу, сократилось в среднем с 56% до 45%.
Обновлено в 08:24
Политика
Минюст США представил отредактированную версию доклада Мюллера
Министерство юстиции США представило отредактированный вариант доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера.
Обновлено в 11:37
Интернет
Microsoft потеряла контроль над «плитками» в Windows 10
Немецкий специалист по вопросам компьютерной безопасности Ханно Бёк выявил опасную уязвимость операционной системы Windows в элементах непосредственного обновления отображения сайтов - так называемых «живых плитках».
Обновлено в 11:50
Авто
FCA RUS назвала лучших российских дилеров
В 1 квартале 2019 года FCA RUS огласила результаты программы «Лучший дилер по сервису 2018».
Обновлено вчера в 05:22
Политика
Порошенко созвал СНБО после решения суда по «Приватбанку»
Президент Украины Пётр Порошенко созвал Совет национальной безопасности и обороны страны после решения суда о незаконности национализации "Приватбанка".
Обновлено в 13:26
Происшествия
Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 13:57
Музыка
Зрители пожаловались на юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Как сообщает издание teleprogramma, зрители, пришедшие полюбоваться и послушать исполнение Примадонны, пожаловались на плохой звук на концерте, передает LigaNews.
Обновлено в 03:16
Футбол
Определились полуфиналисты Лиги Европы
Финал Лиги Европы пройдет в Баку 29 мая. 17 апреля определились полуфиналисты Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:58
Политика
Путин прокомментировал пожар в соборе Нотр-Дам
Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса заявил, что все наблюдали за пожаром в соборе Нотр-Дам в Париже со слезами на глазах.
Обновлено в 10:13
Космос
В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы
Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено в 09:03