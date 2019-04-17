Медведев поддержал идею объединения полисов ОСАГО и каскоСаминвестор 02:49

С финансовой точки зрения это интересная идея. При этом как минимум надо посмотреть на совмещение регулирования обязательного страхования и страхования добровольного по гражданскому законодательству. Если там мы противоречий не увидим, сама по себе идея хорошая. Думаю, это интересно.

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