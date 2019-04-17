Экономика
Медведев поддержал идею объединения полисов ОСАГО и каскоСаминвестор 02:49
17 апреля 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал идею объединения полисов ОСАГО и каско. Он назвал создание универсального полиса, который сочетал бы защиту ОСАГО и каско, разумной и предложил обсудить этот вопрос с Центробанком, регулирующим страховой рынок.
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С финансовой точки зрения это интересная идея. При этом как минимум надо посмотреть на совмещение регулирования обязательного страхования и страхования добровольного по гражданскому законодательству. Если там мы противоречий не увидим, сама по себе идея хорошая. Думаю, это интересно.
— Дмитрий Медведев, российский политикDP.RU вчера в 10:04
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Совмещенное страхование. Возможно ли объединить ОСАГО и КАСКО в один полис
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