Экономика

Медведев поддержал цифровую маркировку молочной продукцииРоссийская газета 04:06

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал цифровую маркировку для готовой молочной продукции. Об этом сообщила в понедельник газета "Ведомости".
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Медведев поддержал маркировку молочной продукции

Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал цифровую маркировку готовой молочной продукции, рассказали «Ведомостям» федеральный чиновник и человек, знающий об этом еще от одного чиновника.
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