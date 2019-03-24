Медведев поддержал цифровую маркировку молочной продукцииРоссийская газета 04:06

Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал цифровую маркировку готовой молочной продукции, рассказали «Ведомостям» федеральный чиновник и человек, знающий об этом еще от одного чиновника.

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал цифровую маркировку для готовой молочной продукции. Об этом сообщила в понедельник газета "Ведомости".

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