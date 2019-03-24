Экономика
Медведев поддержал цифровую маркировку молочной продукцииРоссийская газета 04:06
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал цифровую маркировку для готовой молочной продукции. Об этом сообщила в понедельник газета "Ведомости".
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Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал цифровую маркировку готовой молочной продукции, рассказали «Ведомостям» федеральный чиновник и человек, знающий об этом еще от одного чиновника.Ведомостивчера в 17:04
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Происшествия
Дело Кокорина и Мамаева передали в суд
Обновлено в 05:46
Происшествия
В Петербурге ребенок провалился под лед Невы и погиб
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, напротив дома № 131 по проспекту Обуховской обороны под лед Невы провалился ребенок.
Обновлено в 11:19
Общество
Росавиация ограничила полеты Nordwind ради безопасности
Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании Nordwind.
Обновлено в 09:13
Политика
Бывший глава «Росгеологии» рассказал о причинах отставки
Бывший генеральный директор "Росгеологии" Роман Панов заявил, что ситуация с его заместителем Русланом Горрингом могла повлиять на отставку.
Обновлено в 11:11
Происшествия
Пожар на складе в подмосковном Чехове потушен
Открытое горение на территории склада с горюче-смазочными материалами в подмосковном Чехове ликвидировали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 07:56
Политика
Экс-сотрудник СБУ признался в работе на российские спецслужбы
Прозоров показал грамоту, которую получил за "высокий профессионализм и приверженность делу укрепления государственной безопасности Украины", а также другие документы, подтверждающие его работу в СБУ.
Обновлено в 06:57
Политика
СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах
Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено в 14:22
Происшествия
Замглавврача Александровской больницы отделалась штрафом
Невский районный суд Петербург вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении замглавврача Александровской больницы Людмилы Рошковской.
Обновлено в 11:29
Интернет
Telegram разрешил полностью удалять переписку у себя и собеседника
У пользователей Telegram появилась возможность удалять все сообщения, когда-либо отправленные в приватных чатах.
Обновлено в 09:11
Культура
Бондарчук призвал освободить Серебренникова
Обновлено в 08:02
Армия и оружие
Партия новейших истребителей Су-57 в следующем году поступит в войска ЮВО
Партия истребителей пятого поколения Су-57 поступит в войска Южного военного округа (ЮВО) уже в следующем году.
Обновлено в 13:03
Экономика
В США проявился самый верный индикатор рецессии
Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено вчера в 04:56
Музыка
В Липецке три площадки отказали группе «Элизиум» в проведении концерта
Рок-группе «Элизиум» отказали в проведении концерта три площадки в Липецке. Об этом сообщается на ее странице во «ВКонтакте».
Обновлено в 14:15
Транспорт
На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные
В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Виктория Скрипаль не поверила, что её родственники живы
Дипломат объяснил, как Британия подменяет понятия в деле Скрипалей Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль в эфире НСН подтвердила, что знает о такой приятельнице своей двоюродной сестры, однако никаких "доказательств" от неё не получала.
Обновлено в 12:03
Политика
Европейский Airbus поставит в Китай 300 самолетов на €30 млрд
Airbus заключил сделку по продаже 300 самолетов китайскому холдингу China Aviation Supplies на сумму €30 млрд.
Обновлено в 14:08
Политика
Албания отменит визы для россиян
Отмена виз для ряда стран является традиционной мерой Албании по привлечению туристов в страну.
Обновлено в 09:51
Политика
Трамп признал суверенитет Израиля над Голанами
Президент США Дональд Трамп объявил о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:15
Политика
Зеленский объяснил слова о готовности встать на колени перед Путиным
Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени.
Обновлено в 10:45
Политика
Белорусский депутат предлагает отказаться от Союзного государства
Организаторы мероприятия, на котором за несколько часов побывало около полутора тысяч человек, собирали подписи в поддержку выхода страны из Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности, а также под обращениями к властям с требованием принять закон о первых государственных символах, который бы разрешал «свободное их использование по всей стране».
Обновлено в 07:37
Политика
СМИ США считают, что доклад Мюллера сыграл на руку Трампу
Американское издание считает, что после обнародования доклада спецпрокурора Роберта Мюллера шансы на импичмент Трампа неумолимо падают, а вот вероятность его переизбрания в 2020 году – увеличивается.
Обновлено в 13:22
Космос
В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия
Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено в 06:23
Армия и оружие
Украинская полиция отказывается от автоматов Калашникова
Большинство украинских полицейских хочет отказаться от автоматов Калашникова и пистолетов Макарова.
Обновлено в 08:20
Кино
Умер выдающийся режиссер и сценарист Ларри Коэн
Известный сценарист Ларри Коэн скончался в Лос-Анджелесе на 78-м году жизни 23 марта. Ларри Коэн известен зрителям по многим фильмам ужасов.
Обновлено в 04:05
Происшествия
В Польше арестовали для экстрадиции совладельца «Зимней вишни»
Скрывшийся от следствия экс-гендиректор основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня" и совладелец комплекса Вячеслав Вишневский временно арестован в Польше для дальнейшей экстрадиции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Генеральной прокуратуры республики Эва Бялик.
Обновлено в 10:58
Космос
Астрономы определили место возникновения Юпитера
Обновлено в 08:04
Спорт
Дальмайер задумалась о завершении карьеры в 25 лет
Двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира, немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер призналась, что всерьёз рассматривает возможность завершения профессиональной карьеры и примет решение в течение ближайших месяцев.
Обновлено в 12:32
Футбол
Погребняк посетит заседание комитета по этике РФС
«Павел сам будет присутствовать на заседании комитета по этике», — заявил ТАСС президент «Урала» Григорий Иванов.
Обновлено в 10:33