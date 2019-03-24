Медведев поддержал цифровую маркировку молочной продукцииРоссийская газета 04:06

Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал цифровую маркировку готовой молочной продукции, рассказали «Ведомостям» федеральный чиновник и человек, знающий об этом еще от одного чиновника.

с чего всё началось

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал цифровую маркировку для готовой молочной продукции. Об этом сообщила в понедельник газета "Ведомости".

Политика Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Венесуэле Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео по телефону обсудили ситуацию в Венесуэле.

Происшествия В Югорске детское питание хранили в морге В здании городского морга Югорска обнаружили крупную партию детского питания, полиция проводит проверку.

Политика Экс-сотрудник СБУ рассказал о тайных тюрьмах на Украине По словам Прозорова, одна из тайных тюрем, созданных украинскими силовиками, расположена на территории мариупольского аэродрома.

Общество Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind ("Северный ветер").

Политика Совфед и Госдума не смогли договориться насчет закона о хостелах Согласительная комиссия, в состав которой входят представители Совета Федерации и Государственной думы, не смогла найти приемлемый для всех вариант по поводу даты вступления в силу закона о запрете на хостелы в жилых домах.

Общество Барнаульская учительница уволилась из-за фото в купальнике Татьяна Кувшинникова, учительница русского языка и литературы барнаульской школы № 13, все-таки уволилась из-за скандала, возникшего в начале февраля 2019 года по поводу совершенно безобидного фото в соцсетях.

Футбол Зинченко хочет побить рекорд Тимощука Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко заявил, что хочет установить рекорд по количеству матчей за команду.

Культура Мединский призвал отнестись с юмором к акции «МК» в Историческом музее Министр культуры РФ Владимир Мединский призвал отнестись с юмором к акции журналистов "Московского комсомольца" в Историческом музее, которые повесили лишний "экспонат", чтобы написать материал о проблемах защиты музейных ценностей.

Игры Моддер снял ограничение FPS в Sekiro: Shadows Die Twice Sekiro: Shadows Die Twice вышла 22 марта, но уже на следующий день после релиза моддер под ником jackfuste выпустил для PC-версии игры модификацию, которая снимает ограничение количества кадров в секунду.

Политика Албания на семь месяцев отменила визы для туристов из России Совет министров Албании принял решение на семь месяцев отменить визы для россиян, которые въезжают в страну на срок до 90 дней.

Происшествия Дело Кокорина и Мамаева поступило в суд Уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева поступило в Пресненский суд Москвы, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь инстанции Алексей Черников.

Происшествия Мужчина застрелил пять человек на севере Китая Мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия утром в уезде Кайлу. В результате стрельбы погибли пять человек, говорится в заявлении.

Спорт Лыжник Большунов занял второе место в общем зачете Кубка мира Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2018/19, сообщает ТАСС.

Политика СМИ узнали об обещании Мэй уйти в отставку ради Brexit Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала уйти в отставку, если парламент одобрит соглашение по выходу королевства из Евросоюза.

Происшествия Ребенок в Петербурге провалился под лед Невы Спасатели Санкт-Петербурга ищут одиннадцатилетнего ребенка, провалившегося под лед Невы, сообщает «Интерфакс».

Армия и оружие Израиль начал наносить ракетные удары по сектору Газа Израильская армия начала наносить ракетные удары по позициям ХАМАС в секторе Газа.

Политика Доклад Мюллера «превзошел ожидания» адвоката Трампа Рудольф Джулиани, адвокат президента США Дональда Трампа, заявил, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования "российского дела" превзошел его ожидания, передает Reuters.

Армия и оружие СМИ объяснили визит российских военных в Венесуэлу Почти сотня российских военнослужащих, которые накануне прибыли в Венесуэлу, будут обслуживать российскую военную технику в этой стране и учить венесуэльских военных обращаться с ней.

Гаджеты Samsung Galaxy A60 и Galaxy A70 появились в базе данных TENAA Что касается Samsung Galaxy A60, то у него экран получит диагональ 6,3 дюйма, а за автономность будет отвечать батарея на 3410 мА•ч. В данном случае размеры смартфона будут таковы: 155,2 х 73,9 х 7,9 мм.

Общество Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов» Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».

Политика Экс-глава «Росгеологии» Роман Панов рассказал о своей отставке Экс-глава «Росгеологии» Роман Панов заявил, что его отставка с поста связана с плановой ротацией кадров.

Политика Верховный суд РФ вернул КПРФ иск об отказе передачи мандата Грудинину Верховный суд России вернул без рассмотрения иск КПРФ на отказ ЦИК России передать мандат депутата Госдумы гендиректору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.