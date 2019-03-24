Экономика
Медведев поддержал цифровую маркировку молочной продукцииРоссийская газета 04:06
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал цифровую маркировку для готовой молочной продукции. Об этом сообщила в понедельник газета "Ведомости".
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал цифровую маркировку готовой молочной продукции, рассказали «Ведомостям» федеральный чиновник и человек, знающий об этом еще от одного чиновника.Ведомостивчера в 17:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 15:54, Ашберн
Происшествия
В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги
Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено в 15:19
Авто
«КамАЗ» за два месяца увеличил продажи грузовиков на 23%
Доля компании по итогам двух месяцев на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т, согласно собственным оценкам "КамАЗа", выросла и достигла 50% против 41% за январь-февраль 2018 года.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе
Издание The National Interest смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе и предложило альянсу способ "нейтрализовать" Москву.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о гибели троих российских военных в Сирии
Трое российских военных погибли в Сирии в конце февраля после нападения террористов, сообщили в Минобороны.
Обновлено в 14:59
Хоккей
Овечкин посетил Белый дом и встретился с Трампом
Обновлено в 15:41
Технологии
Рогозин анонсировал создание беспилотного трамвая
"Роскосмос" анонсировал создание первого медицинского беспилотного трамвая для российских регионов.
Обновлено в 03:29
Политика
В Казахстане предложили переименовать еще три города
Городам Петропавловск, Павлодар и Семей предложено дать имена исторических личностей Представитель демократической партии Казахстана "Ак Жол" Казбек Иса предложил переименовать Петропавловск, Павлодар и Семей в честь великих деятелей казахского народа.
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес
Ольга Бузова ответила хейтерам на упрёки в небольшом размере груди
Ольга Бузова в Instagram сообщила, что крупная грудь старит женщин.
Обновлено в 01:52
Авто
Гибридное кросс-купе Lynk & Co 05 снова замечено на тестах
Появились новые фотографии купеобразного кроссовера Lynk & Co 05.
Обновлено в 04:40
Космос
В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия
Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено в 06:23
Политика
Сирия объявила США врагом арабских стран из-за Голан
По мнению ведомства, признание президентом США Дональдом Трампом суверенитета Израиля над Голанами сделало из Вашингтона "главного врага арабов".
Обновлено в 14:48
Спорт
Ларс Бергер не заинтересован в работе со сборной России по биатлону
Бывший норвежский биатлонист и лыжник Ларс Бергер в настоящее время не заинтересован в работе тренером сборной России по биатлону.
Обновлено в 09:35
Технологии
В России появится специальный сотовый оператор для военных
Новый оператор сотовой связи появится в России.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес сыграли в гольф перед её съёмками в новом фильме
Алекс Родригес написал, что завтра у Джей Ло начнутся съёмки в фильме Hustlers, поэтому они решили немного отдохнуть перед работой.
Обновлено в 14:08
Происшествия
В ДТП с Gelandewagen на Можайском шоссе в Москве погибли мать и дочь
В результате аварии погибли женщина, управлявшая «Нивой», и её 14-летняя дочь. Ещё один пассажир «Нивы» госпитализирован.
Обновлено в 06:35
Политика
СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах
Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено в 14:22
Культура
В Берлине открылась выставка работ участников фотоконкурса имени Стенина
Выставка работ участников международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина открылась в понедельник в Берлине в Российском доме науки и культуры.
Обновлено в 15:26
Экономика
Наиболее активно в 2018 г. росли крупные банковские вклады
В 2017 году наиболее активно росли вклады вблизи максимального размера страхового возмещения - 1,4 млн рублей.
Обновлено в 10:45
Авто
АвтоВАЗ модернизирует внедорожник LADA 4x4
Составленный инженерами Волжского автозавода план доработок состоит из 17 ключевых пунктов, призванных сделать автомобиль более комфортным.
Обновлено в 03:04
Футбол
«Реал» может купить Мбаппе летом за €280 млн
Для "Реала" Мбаппе является главной трансферной целью на лето. Ранее "Реал" узнал условия для перехода Мбаппе из "ПСЖ".
Обновлено в 09:31
Музыка
Музыкант Скотт Уокер умер в возрасте 76 лет
Британско-американский музыкант Скотт Уокер умер на 77-м году жизни. Об этом сообщил его лейбл 4AD, не уточняя причины смерти.
Обновлено в 08:44
Экономика
В США проявился самый верный индикатор рецессии
Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено вчера в 04:56
Культура
Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста
Обновлено в 09:57
Общество
Минобрнауки: количество бюджетных мест в вузах увеличится
Сколько именно бюджетных мест планируют добавить – не сообщается. На 2019 г. всего запланировано 495,4 тыс. бюджетных мест в вузах.
Обновлено в 02:33
Гаджеты
Apple представила виртуальную кредитную карту
Обновлено в 14:11
Авто
Концерн Daimler может закрыть марку Smart
Обновлено в 11:41
Общество
Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы
Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
Обновлено вчера в 19:16
Общество
Немецкого министра обвинили в сексизме из-за рекламы шлема
В Германии разгорелся скандал из-за социальной рекламы шлема. В результате министра транспорта Андреаса Шойера обвинили в сексизме.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Дело Кокорина и Мамаева передали в суд
Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передано в суд.
Обновлено в 05:46