Политика
Медведев посетил Большой адронный коллайдерВзгляд.ру вчера в 12:41
После прибытия в Женеву премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил Европейскую организацию ядерных исследований (ЦЕРН) и осмотрел Большой адронный коллайдер.
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с чего всё началось
На сайте правительства России появилась фотография премьер-министра Дмитрия Медведева во время осмотра детектора эксперимента ATLAS Большого адронного коллайдера Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН).Российская газетавчера в 14:03
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Появилось фото Дмитрия Медведева в шахте Большого адронного коллайдера
Российская газетавчера в 14:03
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Общество
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Состояние Бари Алибасова резко ухудшилось. Сейчас врачи пытаются остановить внутреннее кровотечение в желудке.
Обновлено вчера в 13:51
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Наука
Сон при включенном свете может привести к увеличению веса у женщин
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Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова.
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Экономика
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Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
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Политика
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что установки на закрытие дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова до проведения прямой линии с Владимиром Путиным 20 июня «нет и быть не может».
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Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в погроме в редакции «Сноба»
Полиция задержала подозреваемого в нападении на редакцию журнала «Сноб» и краже ноутбука. Это 24-летний житель ближнего зарубежья.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Прокуратура запросила данные о понятых по делам за наркотики в Москве
Генеральная прокуратура запросила информацию обо всех понятых, участвовавших в оперативно-розыскных мероприятиях по делам о сбыте наркотиков, которые вело УВД по ЗАО Москвы.
Обновлено в 04:39
Общество
Власти Москвы предложили организаторам марша в поддержку Голунова обсудить безопасность акции
Одному из организаторов шествия в поддержку журналиста Ивана Голунова Илье Азару позвонил заместитель мэра Москвы Александр Горбенко и пригласил на встречу для обсуждения акции и обеспечения безопасности ее участников.
Обновлено в 03:36
Музыка
Лазарев прокомментировал сообщения о конфликте с Лободой
Сергей Лазарев прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы устроил перепалку с украинской певицей Светланой Лободой за кулисами премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 04:19
Происшествия
С блогера Мэддисона сняли судимость
Обновлено в 06:04
Происшествия
В Сочи пьяный полицейский сбил на переходе двух девушек и скрылся
В Сочи следователи устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали две 16-летние девушки, сообщает 11 июня главное следственное управление СКР по Краснодарскому краю.
Обновлено в 05:26
Космос
Новое исследование сужает поиск продвинутой жизни во Вселенной
Обновлено вчера в 15:16
Происшествия
В Лодейном поле задержали начальника отдела по борьбе с коррупцией МВД
Во вторник, 11 июня, стало известно, что в Лодейном поле задержали начальника отдела экономической безопасности и противодействию коррупции ОМВД России майора полиции Максима Лоева.
Обновлено в 06:12
Общество
ВС разъяснил, когда собственник обязан впускать коммунальщиков в дом
ВС отметил, что в правилах содержания общего имущества многоквартирного дома (устанавливается правительством России) сказано, что осмотры этого общего имущества проводятся собственниками помещений, должностными лицами органов управления ТСЖ или управляющей компании.
Обновлено в 04:35
Гаджеты
Представлены видеокарты AMD Radeon RX 5700 XT и Radeon RX 5700
Компания AMD представила видеокарты Radeon RX 5700 XT и Radeon RX 5700, которые появятся в продаже 7 июля по цене 450 и 380 долларов.
Обновлено вчера в 20:55
Экономика
Суд решил немедленно передать 10% акций банка «Восточный» Аветисяну
Амурский арбитраж обязал Evison (кипрская структура инвестфонда Baring Vostok, который основал Майкл Калви) немедленно исполнить решение о передаче 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн» Артема Аветисяна.
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Общество
В Лондоне выставлен на аукцион локон волос Бетховена
На торги выставлен локон волос знаменитого немецкого композитора Людвига ван Бетховена.
Обновлено в 06:00
Культура
Самая дорогая картина в мире нашлась на яхте саудовского принца
Покупателем картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира", проданной на аукционе Christie's в Нью-Йорке стал саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мохаммед бин Фархан Аль Сауд – друг наследного принца Мухаммеда бен Салмана.
Обновлено в 03:01
Транспорт
Госдума рекомендовала правительству не ужесточать скоростной режим
Комитет Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовал правительству РФ не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч.
Обновлено в 04:35
Общество
В России изменят правила выезда детей за границу
В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:06
Происшествия
На танкере в порту Махачкалы произошёл взрыв
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Обновлено в 01:28
Спорт
Россия лишится руководящих постов в IAAF
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес
Андрей Ургант вскоре станет молодым отцом
Сегодня стало известно, что супруга Андрея, которая младше его на 30 лет, ждет ребенка. Елена Романова сама рассекретила беременность.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
Совет Федерации одобрил в ходе заседания закон об ужесточении ответственности за ДТП, совершённые по вине пьяных водителей и повлекшие смертельных исход.
Обновлено в 06:29