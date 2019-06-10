Медведев посетил Большой адронный коллайдерВзгляд.ру вчера в 12:41

с чего всё началось

После прибытия в Женеву премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил Европейскую организацию ядерных исследований (ЦЕРН) и осмотрел Большой адронный коллайдер.

Общество Сбербанк запустил сервис получения наличных в банкомате через СМС Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных через банкомат, говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

Общество У Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение Состояние Бари Алибасова резко ухудшилось. Сейчас врачи пытаются остановить внутреннее кровотечение в желудке.

Политика Патриарх Филарет заявил о непризнании им томоса об автокефалии ПЦУ Бывший глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет, получивший после создания единой автокефальной церкви Украины (ПЦУ) титул почетного патриарха, заявил, что не признает выданного Вселенским (Константинопольским) патриархатом томоса об автокефалии.

Политика Зеленский отменил указы Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова.

Экономика Amazon стал самым дорогим брендом Онлайн-ритейлер потеснил Google и Apple в ежегодном рейтинге BrandZ Самым дорогим брендом нынешнего года, по версии компаний WPP и Kantar, стал Amazon — стоимость бренда онлайн-ритейлера за год выросла на 51% до $315,5 млрд.

Политика Кремль отрицает установку закрыть дело Голунова до прямой линии Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что установки на закрытие дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова до проведения прямой линии с Владимиром Путиным 20 июня «нет и быть не может».

Происшествия Полиция задержала подозреваемого в погроме в редакции «Сноба» Полиция задержала подозреваемого в нападении на редакцию журнала «Сноб» и краже ноутбука. Это 24-летний житель ближнего зарубежья.

Происшествия Прокуратура запросила данные о понятых по делам за наркотики в Москве Генеральная прокуратура запросила информацию обо всех понятых, участвовавших в оперативно-розыскных мероприятиях по делам о сбыте наркотиков, которые вело УВД по ЗАО Москвы.

Общество Власти Москвы предложили организаторам марша в поддержку Голунова обсудить безопасность акции Одному из организаторов шествия в поддержку журналиста Ивана Голунова Илье Азару позвонил заместитель мэра Москвы Александр Горбенко и пригласил на встречу для обсуждения акции и обеспечения безопасности ее участников.

Музыка Лазарев прокомментировал сообщения о конфликте с Лободой Сергей Лазарев прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы устроил перепалку с украинской певицей Светланой Лободой за кулисами премии "Муз-ТВ".

Происшествия В Сочи пьяный полицейский сбил на переходе двух девушек и скрылся В Сочи следователи устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали две 16-летние девушки, сообщает 11 июня главное следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

Происшествия В Лодейном поле задержали начальника отдела по борьбе с коррупцией МВД Во вторник, 11 июня, стало известно, что в Лодейном поле задержали начальника отдела экономической безопасности и противодействию коррупции ОМВД России майора полиции Максима Лоева.

Общество ВС разъяснил, когда собственник обязан впускать коммунальщиков в дом ВС отметил, что в правилах содержания общего имущества многоквартирного дома (устанавливается правительством России) сказано, что осмотры этого общего имущества проводятся собственниками помещений, должностными лицами органов управления ТСЖ или управляющей компании.

Гаджеты Представлены видеокарты AMD Radeon RX 5700 XT и Radeon RX 5700 Компания AMD представила видеокарты Radeon RX 5700 XT и Radeon RX 5700, которые появятся в продаже 7 июля по цене 450 и 380 долларов.

Экономика Суд решил немедленно передать 10% акций банка «Восточный» Аветисяну Амурский арбитраж обязал Evison (кипрская структура инвестфонда Baring Vostok, который основал Майкл Калви) немедленно исполнить решение о передаче 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн» Артема Аветисяна.

Общество В Лондоне выставлен на аукцион локон волос Бетховена На торги выставлен локон волос знаменитого немецкого композитора Людвига ван Бетховена.

Культура Самая дорогая картина в мире нашлась на яхте саудовского принца Покупателем картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира", проданной на аукционе Christie's в Нью-Йорке стал саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мохаммед бин Фархан Аль Сауд – друг наследного принца Мухаммеда бен Салмана.

Транспорт Госдума рекомендовала правительству не ужесточать скоростной режим Комитет Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовал правительству РФ не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч.

Общество В России изменят правила выезда детей за границу В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.

Происшествия На танкере в порту Махачкалы произошёл взрыв На танкере в порту Махачкалы произошёл взрыв, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.

Шоу-бизнес Андрей Ургант вскоре станет молодым отцом Сегодня стало известно, что супруга Андрея, которая младше его на 30 лет, ждет ребенка. Елена Романова сама рассекретила беременность.