Футбол

Медведев: планирую провести беседу с ЛунёвымЧемпионат вчера в 16:17

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отметил, что планирует провести беседу с голкипером команды Андреем Лунёвым в связи с инцидентом, произошедшем накануне в аэропорту Внуково.
Читать в источнике
с чего всё началось

Гендиректор ФК «Зенит» проведет беседу с Луневым по поводу инцидента во Внуково

Генеральный директор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев собирается обсудить с вратарем команды Андреем Луневым ситуацию, произошедшую с футболистом в столичном аэропорту Внуково. Об этом Медведев рассказал ТАСС.
ТАССвчера в 14:52

Подробнее о событии

Медведев: планирую провести беседу с Лунёвым

Чемпионатвчера в 16:17

Александр Медведев: Планирую провести беседу с Луневым

Советский спортвчера в 15:54

Гендиректор ФК «Зенит» проведет беседу с Луневым по поводу инцидента во Внуково

ТАССвчера в 14:52

Гендиректор «Зенита» Медведев планирует побеседовать с Луневым

Нева Спортвчера в 15:17

Александр Медведев: «Планирую провести беседу с Андреем Луневым»

Матч ТВвчера в 15:11

Гендиректор «Зенита» Медведев проведет беседу с Луневым после инцидента в аэропорту

Sport24.ruвчера в 15:40

Гендиректор «Зенита» Медеведев проведет беседу с Луневым по поводу инцидента в аэропорту

Sports.ruвчера в 15:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 05:46, Ашберн
Армия и оружие

США разместят в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников

Обновлено вчера в 21:02
Происшествия

Задержанных в ходе акции в центре Москвы отпустили из полиции

Московская полиция завершила разбирательство с гражданами, которые были задержаны в ходе несогласованной акции в центре Москвы, организованной в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 03:44
Культура

В России пригрозили уголовными делами создателям сериала «Чернобыль»

Партия "Коммунисты России" требует запретить создателям сериала "Чернобыль" въезд в Россию, сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 03:27
Происшествия

В Оманском заливе атаковали два танкера

В Оманском заливе совершено нападение на два танкера.
Обновлено в 04:17
Авто

Lexus построил летающий автомобиль для новых «Людей в черном»

Летающий Lexus QZ 618 Galactic Enforcer представляет собой обновлённое купе Lexus RC F. После нажатия специальной кнопки автомобиль превращается в космолёт и благодаря технологии Quasar Power Source, может переместиться в любую точку вселенной за считанные секунды.
Обновлено в 01:05
Происшествия

Кубанская прокуратура установила личность «воскресшего» Цапка

Обновлено в 04:37
Футбол

Артем Дзюба рассказал об отдыхе на рыбалке

Обновлено в 04:25
Армия и оружие

Немецкие СМИ назвали российскую противоракету «оружием конца света»

Новейшая российская ракета системы ПРО ПРС-1М является самой быстрой ракетой в мире и может стать «настоящим оружием конца света», пишет немецкое издание Stern.
Обновлено вчера в 20:58
Происшествия

В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личи

За последние десять дней 53 ребенка умерло в округе Музаффарпур индийского штата Бихар.
Обновлено в 05:43
Происшествия

Состояние Алибасова остается тяжелым

Обновлено вчера в 07:35
Космос

Ракета Falcon 9 с канадскими спутниками стартовала в Калифорнии

Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала в штате Калифорния.
Обновлено вчера в 12:53
Происшествия

Обвиняемого в угоне самолета Сургут-Москва признали невменяемым

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о захвате пассажирского самолета Сургут-Москва.
Обновлено в 04:15
Экономика

Правительство предлагает продавать недвижимость без уплаты налога

Россияне смогут продавать недвижимость без уплаты налога после трех лет владения, если это жилье единственное, а не через пять лет.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие

Выстрелы Амура: новейшие танки Т-80 отправились на Дальний Восток

Впервые на Дальнем Востоке появились «реактивные» танки Т-80БВМ: полностью модернизированные машины поступили на вооружение 38-й бригады.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

Мамаев назвал позором процесс по своему делу

Обновлено в 05:27
Происшествия

Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково

Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал инцидент с своим участием у стойки регистрации в московском аэропорту Внуково, который привел к задержанию футболиста.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия

Россия требует от Эстонии 720 тысяч евро за задержанное судно

Россия требует от Эстонии залог в размере 720 тысяч евро за задержанное в мае за лов рыбы в исключительной экономической зоне РФ судна Roxen.
Обновлено в 04:48
Шоу-бизнес

«Нанайцы» переругались из-за наследства Бари Алибасова

Обновлено в 04:00
Экономика

Российские банки нашли новый повод для блокировки счетов

Банки грозят заблокировать счет или вклад клиента, который не смог раскрыть происхождение средств.
Обновлено в 00:26
Технологии

«Тинькофф» представил голосового помощника Олега

Олег будет жить в мобильном приложении «Тинькофф», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз банка.
Обновлено в 03:48
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv

Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 01:31
Транспорт

В московском метро произошел сбой в работе билетных автоматов

Московский метрополитен информирует пассажиров о сбое в работе автоматов по продаже билетов, систему восстанавливают, сообщили в пресс-службе метро.
Обновлено в 02:43
Кино

В Сети обнародованы кадры со съемок сериала «Ведьмак» для Netflix

Ранее актер Генри Кавилл продемонстрировал, как выглядят шрамы его персонажа в сериале.
Обновлено в 02:40
Общество

Ошибка Медведевой с цветами флага России вызвала споры в сети

Обновлено в 00:50
Экономика

Акции «Интер РАО» выросли на 14% на ожидании новостей о дивидендах

Рост акций произошел на фоне решения совета директоров «Интер РАО» для выплаты дивидендов за 2018 год использовать часть денег от продажи «Иркутскэнерго».
Обновлено в 05:07
Наука

Как пол влияет на связь веса и детской депрессии, установили ученые

Риск развития депрессии у ребенка, как установили ученые, определяется полом и массой тела.
Обновлено в 04:03
Происшествия

ФСБ заподозрила советника Бастрыкина в теракте

ФСБ России подозревает генерал-лейтенанта Михаила Музраева — советника главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина — в совершении теракта по уголовному делу о попытке покушения на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.
Обновлено в 03:22
Наука

Лабораторный дневник

Барьеры установили в 2005 году, и вскоре после установки специалисты MBL показали, что они действительно работают, то есть концентрация NO3- в пробах до барьера существенно выше, чем после.
Обновлено 10 июня в 10:26
Происшествия

Попросившие канадского убежища россияне рассказали о горящей земле

Жители города Киселевска Кемеровской области, попросившие убежища в Канаде из-за плохой экологической ситуации в регионе, сообщили о многочисленных подземных пожарах рядом с населенным пунктом.
Обновлено в 05:38
Единоборства

Усик отказался боксировать с Поветкиным из-за политики

Обновлено вчера в 19:54
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное