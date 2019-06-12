Медведев: планирую провести беседу с ЛунёвымЧемпионат вчера в 16:17

Генеральный директор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев собирается обсудить с вратарем команды Андреем Луневым ситуацию, произошедшую с футболистом в столичном аэропорту Внуково. Об этом Медведев рассказал ТАСС.

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отметил, что планирует провести беседу с голкипером команды Андреем Лунёвым в связи с инцидентом, произошедшем накануне в аэропорту Внуково.

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