Футбол

Медведев: планирую провести беседу с ЛунёвымЧемпионат вчера в 16:17

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отметил, что планирует провести беседу с голкипером команды Андреем Лунёвым в связи с инцидентом, произошедшем накануне в аэропорту Внуково.
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Гендиректор ФК «Зенит» проведет беседу с Луневым по поводу инцидента во Внуково

Генеральный директор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев собирается обсудить с вратарем команды Андреем Луневым ситуацию, произошедшую с футболистом в столичном аэропорту Внуково. Об этом Медведев рассказал ТАСС.
ТАССвчера в 14:52

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Медведев: планирую провести беседу с Лунёвым

Чемпионатвчера в 16:17

Гендиректор «Зенита» Медеведев проведет беседу с Луневым по поводу инцидента в аэропорту

Sports.ruвчера в 15:57

Гендиректор «Зенита» Медведев проведет беседу с Луневым после инцидента в аэропорту

Sport24.ruвчера в 15:40

Гендиректор «Зенита» Медведев планирует побеседовать с Луневым

Нева Спортвчера в 15:17

Александр Медведев: «Планирую провести беседу с Андреем Луневым»

Матч ТВвчера в 15:11

Гендиректор ФК «Зенит» проведет беседу с Луневым по поводу инцидента во Внуково

ТАССвчера в 14:52

Александр Медведев: Планирую провести беседу с Луневым

Советский спортвчера в 15:54
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Политика

Путин уволил двух генералов из дела Голунова

Об увольнении Девяткина и Пучкова перед президентом ходатайствовал глава МВД Владимир Колокольцев, сообщивший о данном решении 11 июня в своем заявлении о деле журналиста Ивана Голунова, которого в тот же день освободили от уголовного преследования в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.
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СМИ узнали об одобрении Путиным системы ИПК без автоподписки

Президент России Владимир Путин одобрил переход на систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК) с тем условием, что граждане будут подключаться к ней добровольно.
Обновлено в 03:48
Происшествия

На борту атакованного в Оманском заливе танкера были россияне

Среди моряков, находившихся на борту одного из нефтяных танкеров, атакованных в Оманском заливе, по непроверенным данным, были россияне.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Мамаев назвал происходящее в суде позором

Дело футболистов В октябре минувшего года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
Обновлено в 06:37
Общество

Власти Самарской области поддержат победителей «Профстажировки 2.0»

Власти Самарской области поддержат победителей и участников "Профстажировки 2.0" дополнительными выплатами к заработной плате.
Обновлено в 07:52
Экономика

Правительство предлагает продавать недвижимость без уплаты налога

Россияне смогут продавать недвижимость без уплаты налога после трех лет владения, если это жилье единственное, а не через пять лет.
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Происшествия

Российского офицера освободили из плена в Афганистане

Известный российский поисковик, полковник в отставке, член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, Александр Лаврентьев был захвачен в плен в Афганистане.
Обновлено в 07:16
Кино

Умерла американская актриса Сильвия Майлз

В Нью-Йорке в возрасте 94 лет скончалась американская актриса Сильвия Майлз.
Обновлено в 07:09
Футбол

Кокорин попросил суд о справедливости

Футболист Александр Кокорин в ходе заседания суда, на котором рассматривается поданная стороной защиты апелляция, попросил справедливости.
Обновлено в 07:12
Авто

Lexus построил летающий автомобиль для новых «Людей в черном»

Летающий Lexus QZ 618 Galactic Enforcer представляет собой обновлённое купе Lexus RC F. После нажатия специальной кнопки автомобиль превращается в космолёт и благодаря технологии Quasar Power Source, может переместиться в любую точку вселенной за считанные секунды.
Обновлено в 01:05
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Рита Дакота вернула обручальное кольцо Владу Соколовскому

Внимательные подписчики Дакоты обратили внимание, что на руке исполнительницы больше нет обручального кольца.
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Политика

Климкин предсказал год вступления Украины в ЕС

Само вступление в Евросоюз может произойти ближе к 2035 году, считает министр. Украинскую заявку должны будут одобрить все страны ЕС.
Обновлено в 08:01
Армия и оружие

ВСУ разместили технику у жилых домов на участке разведения в Золотом

Украинские вооруженные формирования разместили военную технику вблизи жилых домов на участке разведения сил и средств в Золотом.
Обновлено в 08:00
Происшествия

В Воронеже Land Rover протаранил 5 машин и опрокинулся

Обновлено в 05:54
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30
Футбол

«Бориса Ротенберга буду приводить в пример сыну». Самое честное интервью о нашем футболе

Кононов, Черчесов, "Локомотив" Руслан Нахушев / Фото: © Epsilon / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru — После развала "Сатурна" вы попали в "Локомотив" к Юрию Красножану, у которого играли в дубле Нальчика.
Обновлено в 07:11
Происшествия

Известный ведущий MTV впал в кому

Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
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Общество

В Омской области ожидаются заморозки

Дачников предупреждают о необходимости позаботиться о посадках.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково

Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал инцидент с своим участием у стойки регистрации в московском аэропорту Внуково, который привел к задержанию футболиста.
Обновлено вчера в 16:07
Общество

ВЦИОМ узнал любимые мультфильмы россиян

Обновлено в 01:19
Происшествия

Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Новой Москве

Обновлено в 07:41
Шоу-бизнес

В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева

Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
Обновлено вчера в 14:00
Финансы

ЦБ предписал банку «Восточный» досоздать резервы еще на 5 млрд рублей

По словам представителя фонда, финансовое положение банка "приближается к критическому", поскольку ЦБ дополнительно предписал доначислить резервы в размере 5 млрд рублей на покрытие плохих кредитов, в основном, связанных с корпоративным портфелем Юниаструм банка.
Обновлено в 06:05
Политика

Глава МВД Британии сертифицировал запрос США на экстрадицию Ассанжа

Глава МВД Великобритании Саджид Джавид сертифицировал запрос США на выдачу основателя Wikileaks Джулиану Ассанжу, о чем сообщил в одном из интервью в четверг.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Победа: прекращено уголовное дело Ивана Голунова

Уголовное дело спецкора "Медузы" Ивана Голунова прекращено, объявил глава МВД Владимир Колокольцев, сообщила только что Медуза.
Обновлено 11 июня в 10:27
Финансы

Сбербанк повысил максимальную ставку рублевых вкладов

Отмечается, что вклад можно открыть во всех отделениях Сбербанка (а также с помощью банкомата, интернет-банка или мобильного приложения) до 30 июня 2019 года включительно.
Обновлено в 06:24
Происшествия

В Белоруссии казнили убийцу трех человек

В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
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Космос

Найдена возможная галактика, которая давно столкнулась с Млечным путем

Миллионы лет назад Млечный Путь пережил удар с другой галактикой – и астрономы, возможно, наконец нашли «виновницу».
Обновлено в 07:34
Происшествия

В Петербурге произошел пожар на территории завода «Красный выборжец»

Пожар произошел в неэксплуатируемом здании на территории завода "Красный выборжец" в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
Обновлено в 08:21
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