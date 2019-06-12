Футбол
Медведев: планирую провести беседу с ЛунёвымЧемпионат вчера в 16:17
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отметил, что планирует провести беседу с голкипером команды Андреем Лунёвым в связи с инцидентом, произошедшем накануне в аэропорту Внуково.
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Генеральный директор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев собирается обсудить с вратарем команды Андреем Луневым ситуацию, произошедшую с футболистом в столичном аэропорту Внуково. Об этом Медведев рассказал ТАСС.ТАССвчера в 14:52
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Гендиректор «Зенита» Медеведев проведет беседу с Луневым по поводу инцидента в аэропорту
Sports.ruвчера в 15:57
Гендиректор «Зенита» Медведев проведет беседу с Луневым после инцидента в аэропорту
Sport24.ruвчера в 15:40
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