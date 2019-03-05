Политика

Медведев озвучил условия сохранения транзита газа через УкраинуРоссийская газета 18:22

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Luxemburger Wort озвучил условия для сохранения газового транзита через Украину.
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Дмитрий Медведев
Если коротко, это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка.
— Дмитрий Медведев, российский политикКомсомольская правда 18:27

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