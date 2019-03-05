Политика
Медведев озвучил условия сохранения транзита газа через УкраинуРоссийская газета 18:22
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Luxemburger Wort озвучил условия для сохранения газового транзита через Украину.
Читать в источнике
Оценить33
Если коротко, это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка.
— Дмитрий Медведев, российский политикКомсомольская правда 18:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 21:33, Ашберн
Культура
Отец Децла рассказал о врожденном заболевании сына
Обновлено в 19:04
Политика
Трамп намерен лишить Турцию и Индию торговых льгот
Американский лидер Дональд Трамп намерен лишить Турцию и Индию торговых льгот в рамках Генеральной системы преференций (ГСП) США.
Обновлено в 19:15
Наука
Учёные нашли неожиданную пользу в ожирении
Выяснилось, что больные с ожирением погибали от инсульта на 62% реже, чем люди с нормальным весом.
Обновлено в 18:43
Политика
ПЦУ начала передачу зарубежных приходов Константинополю
"Новая украинская церковь" начала процесс передачи зарубежных приходов Константинопольскому патриархату, передает РИА "Новости".
Обновлено в 21:12
Политика
Хуан Гуайдо вернулся в Венесуэлу
Лидер оппозиции Хуан Гуайдо вернулся в Венесуэлу. Об этом он написал в своем Twitter.
Обновлено в 12:10
Экономика
Совет Думы рассмотрит законопроект о повышении пенсий
"Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума", - сказал В.Володин журналистам в понедельник.
Обновлено в 17:46
Политика
Россия зафиксировала три миллиона кибератак на свои IP-адреса из США
Антонов добавил, что хотел бы "пригласить американских коллег обсудить этот вопрос", чтобы узнать, кто именно стоит за этими кибератаками.
Обновлено в 18:25
Экономика
Правительство КНР предписало чиновникам «затянуть пояса»
Правительство Китая в проекта бюджета на 2019 год заявило о необходимости "затянуть пояса" и сократить расходы чиновников, чтобы снизить нагрузку на бизнес, документ был распространен во вторник.
Обновлено в 21:17
Происшествия
В Приамурье скончался избитый отчимом годовалый малыш
Годовалый мальчик, который находился в состоянии комы после жестокого избиения отчимом, скончался в больнице Белогорска.
Обновлено в 20:51
Здоровье
Минздрав предложил штрафовать за неправильное оказание помощи
Речь идет о штрафе за оказание медицинской помощи не по утвержденным рекомендациям.
Обновлено в 18:25
Армия и оружие
Россия изготовила последнюю ракету с украинской системой управления
В российском космическом центре «Прогресс» завершили изготовление последней ракеты-носителя «Союз», которая использует произведенную на Украине систему управления.
Обновлено в 19:58
Авто
AliExpress начнет продавать автомобили в России
Обновлено в 18:20
Транспорт
В России предложили штрафовать за проезд под знаком экологической зоны
Отмечается, что к октябрю МВД и Минтранс разработают поправки к КоАП по введению нового штрафа за проезд под знаком, которым обозначается экологически чистая зона.
Обновлено в 05:32
Космос
Небывалое спокойствие на Солнце удивило астрономов
Как отмечают специалисты, это стало сюрпризом: ранее на первые месяцы 2019 года прогнозировалось увеличение солнечной активности.
Обновлено в 19:44
Наука
Бытовые химикаты снижают фертильность мужчин
Химикаты, которые в большом количестве содержатся во многих предметах быта, оказывают неблагоприятное воздействие на фертильность мужчин.
Обновлено в 12:18
Экономика
Китай в 2019 году увеличит военный бюджет на 7,5%
Власти Китая планируют в 2019 году увеличить расходы на национальную оборону на 7,5%, до 1,19 трлн юаней (около $177,61 млрд).
Обновлено в 19:11
Экономика
У россиян нашли зарубежные счета в 58 странах
По словам заместителя главы ФНС Алексея Оверчука, раньше необходимо было делать запрос в компетентный орган иностранной юрисдикции, теперь же информация о наличии счета у налогоплательщика поступает автоматически.
Обновлено в 17:42
Происшествия
Неизвестные с ножами напали на колледж в Великобритании
Полиция графства Ланкашир в Великобритании задержала пятерых человек с ножами, которые подозреваются в нападении на Колледж Раншо в Лейланде, сообщает пресс-служба полиции.
Обновлено в 19:59
Происшествия
Китайский пассажирский борт экстренно приземлился в Анадыре
Из-за срабатывания пожарной сигнализации выполнявший рейс из Пекина в Лос-Анджелес самолет китайской авиакомпании Air China совершил вынужденную посадку в городе Анадыре.
Обновлено в 15:17
Происшествия
Читинцы почувствовали землетрясение
Обновлено в 08:19
Авто
Toyota и Subaru объявили о совместной разработке электромобиля
Японские автопроизводители Toyota и Subaru приступили к совместной разработке электромобиля, который появится на рынке в 2021 году.
Обновлено в 21:10
Политика
Минфин США просит Конгресс повысить потолок госдолга
Минфин задействовал "чрезвычайные меры" для продолжения финансовых операций, такой процесс может продолжаться в течение всего нескольких месяцев, после чего Конгресс должен повысить потолок госдолга, чтобы исключить возможность дефолта.
Обновлено в 19:42
Экономика
OCCRP рассказал о созданной «Тройкой диалог» сети офшорных компаний
Инвестиционный банк «Тройка диалог» под руководством Рубена Варданяна создал сеть из более чем 70 офшорных компаний, через которую выводились деньги из России, в том числе с использованием «криминальных схем».
Обновлено в 14:36
Наука
Сбылось «пророчество Нострадамуса» на 2019 год: ждать ли мировой войны
В конце прошлого года британский таблоид dailystar.co.uk опубликовал «предсказания Нострадамуса», которые, по мнению журналистов, должны сбыться в 2019 году.
Обновлено в 04:54
Общество
В РПЦ ответили на заявление протоиерея о россиянах после 2050 года
Ранее протоиерей Дмитрий Смирнов заявил радиостанции «Говорит Москва», что «россияне закончатся к 2050 году».
Обновлено в 11:46
Здоровье
Роды без страховки в Таиланде обошлись российской паре в огромную сумму
Хотели сэкономить, но преждевременные роды в местной клинике обошлись в огромную сумму.
Обновлено в 13:35
Музыка
Вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой
Обновлено в 07:44
Происшествия
Кокорин пожаловался на ожоги, полученные в СИЗО
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин получил ожог ноги в СИЗО.
Обновлено в 11:18