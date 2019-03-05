Политика
Медведев перечислил условия сохранения транзита газа через УкраинуРИА Новости 03:21
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью изданию Luxemburger Wort назвал условия для сохранения транзита газа через Украину после 2019 года. По его словам, Россия не отказывается от существующих маршрутов, но создает новые для того, чтобы обеспечить надежность поставок газа.
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Если коротко, это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка.
— Дмитрий Медведев, российский политикРИА Новости 03:21
с чего всё началось
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью изданию Luxemburger Wort назвал условия для сохранения транзита газа через Украину после 2019 года.РИА Новости03:21
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Экономика
Forbes назвал нового лидера списка богатейших российских миллиардеров
Американский журнал Forbes обновил свой рейтинг богатейших людей мира. Новый список опубликован на сайте издания.
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Происшествия
Подросток устроил стрельбу у школы на Кубани
Пневматический пистолет злоумышленник после стрельбы выбросил в канализацию.
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Общество
В 2019 году Нобелевскую премию по литературе вручат дважды
В 2019 году Нобелевская премия по литературе будет вручена дважды — за нынешний и предыдущий год.
Обновлено в 07:56
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Комитет Госдумы поддержал поправки в законопроект о фейковых новостях
Думский комитет по информации рекомендовал к принятию поправки в законопроект о фейковых новостях, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 07:12
Общество
В России могут появиться платные вытрезвители
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Обновлено в 07:30
Происшествия
Из школы на Ставрополье госпитализировали 10 учеников
Десять школьников госпитализированы в селе Тищенском в Ставропольском крае после распыления неизвестного вещества.
Обновлено в 06:47
Политика
На Украине назвали Россию наибольшей террористической угрозой
В самой концепции, которая прилагается к опубликованному указу, говорится, что "в настоящее время наибольшую террористическую угрозу для Украины несет агрессивная политика Российской Федерации, направленная на дестабилизацию ситуации в государстве".
Обновлено в 07:57
Транспорт
Названа цена за проезд по трассе М-11 Москва-Петербург
Проезд по новой скоростной трассе М-11, которая свяжет Москву и Санкт-Петербург, обойдется автолюбителям в сумму около двух тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу "Автодора" Вячеслава Петушенко.
Обновлено в 06:20
Общество
В одной из бухт Приморья создадут центр содержания косаток
"Участники совещания особо отметили, что морские млекопитающие больше не являются вещественными доказательствами, и арест с них снят", - добавил представитель Гордеева.
Обновлено в 06:38
Общество
Хостелы в жилых домах решили запретить
Госдума во вторник, 5 марта, приняла во втором чтении законопроект, вводящий запрет на размещение гостиниц и хостелов в жилых помещениях.
Обновлено в 03:22
Хоккей
Главный арбитр КХЛ признал нарушение на защитнике «Спартака» перед голом СКА в овертайме
Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов признал, что форвард СКА Ярно Коскиранта нарушил правила на спартаковском защитнике Ярославе Дыбленко в первом овертайме четвертого матча серии первого раунда Кубка Гагарина перед тем, как армейцы забили гол.
Обновлено в 07:03
Футбол
Замглавы ФСИН назвал безделье Кокорина причиной онемения его ноги
Замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко прокомментировал физическое состояние нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, который находится в СИЗО "Бутырка", передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:39
Политика
Трамп намерен лишить Турцию и Индию торговых льгот
Американский лидер Дональд Трамп намерен лишить Турцию и Индию торговых льгот в рамках Генеральной системы преференций (ГСП) США.
Обновлено вчера в 19:15
Политика
Сотруднику МИД России отказали во въезде в Чехию
Сотруднику МИД России, направлявшемуся в Чехию в составе официальной делегации, отказали во въезде на территорию страны.
Обновлено в 05:59
Финансы
Ставки по ипотеке в ВТБ уже ниже 10% и продолжат снижаться
Ставки по ипотеке в ВТБ уже ниже 10% и продолжат снижаться во втором полугодии текущего года, завил глава второго по активам российского банка Андрей Костин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:10
Происшествия
В Москве эвакуировали Люблинский суд из-за угрозы минирования
Не менее 60 посетителей и сотрудников Люблинского районного суда эвакуировали в Москве после анонимного сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 06:56
Наука
Второй пациент в мире излечился от ВИЧ
В Великобритании зафиксирован второй в истории случай излечения взрослого пациента от ВИЧ после пересадки ему костного мозга от донора с редкой врожденной устойчивостью к вирусу.
Обновлено в 06:50
Происшествия
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Обновлено в 07:57
Политика
Умер бывший глава МИД Германии Клаус Кинкель
Кинкель стал главой немецкого внешнеполитического ведомства в 1992 году и занимал этот пост шесть лет.
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Происшествия
Активисты сообщили о задержании после акции у могилы Сталина в Москве
В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что у них нет информации о задержании активистов. Сталин скончался 5 марта 1953 года.
Обновлено в 07:20
Финансы
Минфин почти на 60% увеличит закупки валюты
Минфин планирует потратить 310 млрд руб. на закупки иностранной валюты с 7 марта по 4 апреля, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Приамурье скончался избитый отчимом годовалый ребенок
Обновлено вчера в 20:51
Футбол
Карадениз и «Рубин» заключили мировое соглашение
Между игроком и клубом было заключено мировое соглашение.
Обновлено в 07:12
Общество
Google обнаружил дискриминацию сотрудников-мужчин
Google сообщил, что провел внутреннее исследование зарплат в компании и обнаружил дискриминацию мужчин.
Обновлено в 04:18
Политика
Чешский министр рассказала о выгоде «Северного потока — 2»
Строительство «Северного потока – 2» является выгодным для Чехии по совокупности многих факторов, в том числе газопровод обеспечит усиление роли Чехии в международной транспортировке газа, заявила глава Минпромторга Чехии Марта Новакова.
Обновлено в 08:07
Общество
СМИ узнали о действиях солиста The Prodigy перед смертью
Фронтмен группы The Prodigy Кит Флинт всего за 48 часов до своей смерти участвовал в забеге на 5 км, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 21:09
Технологии
В Мексике археологи обнаружили пещеру с древними артефактами майя
Археологи от Института Антропологии и истории (INAH) в Мексике обнаружили древнюю пещеру с более 155 артефактами, которые оставались нетронутыми более тысячи лет, сообщается в заявлении на сайте института.
Обновлено в 05:20