Политика
Медведев ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте» в прямом эфиреРИА Новости 07:50
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте" в ходе прямого эфира 29 марта, сообщает пресс-служба правительства России.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:39, Ашберн
Политика
В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу
В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
Обновлено в 11:28
Экономика
Банки начали блокировать счета самозанятых из-за денежных переводов
По законодательству самозанятые не должны регистрироваться как ИП, а значит, не могут открывать расчетные счета в банках.
Обновлено вчера в 11:42
Шоу-бизнес
Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти
Композитор Виктор Началов заявил, что его дочь, певица Юлия Началова сама виновата в собственной смерти, потому что она запустила процесс лечения ноги.
Обновлено в 12:26
Политика
Медведев обсудил поставки газа с украинским оппозиционером Медведчуком
Трансляцию встречи в резиденции российского премьер-министра в Горках вел телеканал Newsone.Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече заявил, что Украина нуждается в прямых поставках газа из России.
Обновлено вчера в 12:35
Политика
Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко
Антикоррупционное расследование против действующего президента Украины Петра Порошенко проводят структуры Европейского союза (ЕС).
Обновлено в 10:56
Общество
Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта: наберитесь терпения
На этой неделе вас ждет много беготни и суеты.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес
Мать Ксении Собчак рассказала об отношениях с Виторганом
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес
Артур Смольянинов: «Маму принуждали делать аборт»
«Все врачи уговаривали, буквально принуждали мать делать аборт, пугая рассказами о невыносимой жизни и муках, доводя ее до истерики и вгоняя в депрессию еще до родов», — признался актер.
Обновлено в 05:30
Спорт
Большунов уступил Клебо в масс-старте финала Кубка мира
Обновлено в 12:11
Происшествия
Ожесточённая схватка морского льва и акулы попала на видео
В заливе Сан-Франциско неподалёку от острова Алькатрас развернулась настоящая битва между морским львом и леопардовой акулой.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон поссорилась с лучшей подругой
По сообщениям Mirror, герцогиня Кембриджская поссорилась со своей лучшей подругой Роуз Ханбери и попросила принца Уильяма прекратить общение с ней.
Обновлено в 07:44
Культура
В Москве пройдёт «Ночь театров — 2019»
В этом году основной площадкой «Ночи театров» станет Манеж. В ночь с 23 на 24 марта театры-участники продлят время работы.
Обновлено в 02:55
Общество
В Татарстане отменили запрет бюджетникам заряжать телефоны на работе
Исполнительный комитет Балтасинского района Татарстана отменил запрет сотрудникам бюджетных учреждений заряжать на рабочем месте телефоны, а также пользоваться электрическими чайниками.
Обновлено в 09:07
Шоу-бизнес
Муж актрисы Федосеевой-Шукшиной рассказал о ее госпитализации
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в плановом порядке. Об этом 23 марта ее муж Бари Алибасов рассказал ТАСС.
Обновлено в 11:18
Политика
В Венесуэле заявили, что дефицит лекарств превысил 85%
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что национальная фармацевтическая промышленность в ближайшие месяцы сможет удовлетворить до 70% спроса населения на лекарства.
Обновлено в 13:24
Происшествия
В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова призналась, что она до сих пор не замужем
Мария Кожевникова воспитывает трех сыновей от бизнесмена Евгения Васильева. Пара счастлива вместе, но до сих пор официально не жената.
Обновлено в 12:39
Культура
Сергей Шнуров в Госдуме предложил «разогнать Минкульт»
Российский рок-музыкант, актер, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров на слушаниях в Государственной думе Российской Федерации предложил "разогнать" Министерство культуры.
Обновлено вчера в 06:32
Авто
Назван ТОП-5 самых интересных концепт-каров начала 2019 года
В первые месяцы 2019 года общественности были представлены абсолютно новые, интересные и невероятно красивые машины будущего.
Обновлено в 02:17
Культура
Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт
Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05
Политика
Матвиенко рассказала, как можно и нужно ругать власть
В субботу, 23 марта, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко разъяснила недавно принятый закон о наказании за оскорбление власти в глобальной сети.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае
Одноэтажный жилой дом сгорел в населенном пункте Таскино в Красноярском крае, под завалами на месте пожара обнаружены четверо погибших, включая двоих детей.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие
National Interest сравнил Су-57 и F-35
Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
Обновлено в 10:15
Политика
В Киеве завершился митинг националистов
Митинг представителей партии "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) завершился возложением у администрации президента Украины венков, которые символизируют "похороны коррупции", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:02
Происшествия
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL
Столичный торговый центр XL эвакуирован после сообщения о минировании, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 12:57
Происшествия
26 человек погибли при возгорании туристического автобуса в Китае
В результате 26 человек погибли. На трассе в городе Чандэ загорелся туристический автобус, в котором находились 56 человек.
Обновлено в 03:06
Футбол
«Зенит» уступил «Аустрии» в товарищеском матче
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» без игроков национальных сборных в составе уступили венской «Аустрии» в товарищеском поединке.
Обновлено в 13:29
Шоу-бизнес
Менеджер Началовой рассказала о последней просьбе певицы
Через суд хоккеист заявил претензии на половину четырехкомнатной квартиры Исаева рассказала, что дочь певицы от брака с футболистом Евгением Алдониным сейчас воспитывают бабушка и отец.
Обновлено в 11:12