Медведев ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте» в прямом эфиреРИА Новости 07:50

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте" в ходе прямого эфира 29 марта, сообщает пресс-служба правительства России.

Медведев ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте» в прямом эфире

Политика В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.

Экономика Банки начали блокировать счета самозанятых из-за денежных переводов По законодательству самозанятые не должны регистрироваться как ИП, а значит, не могут открывать расчетные счета в банках.

Шоу-бизнес Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти Композитор Виктор Началов заявил, что его дочь, певица Юлия Началова сама виновата в собственной смерти, потому что она запустила процесс лечения ноги.

Политика Медведев обсудил поставки газа с украинским оппозиционером Медведчуком Трансляцию встречи в резиденции российского премьер-министра в Горках вел телеканал Newsone.Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече заявил, что Украина нуждается в прямых поставках газа из России.

Политика Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко Антикоррупционное расследование против действующего президента Украины Петра Порошенко проводят структуры Европейского союза (ЕС).

Шоу-бизнес Артур Смольянинов: «Маму принуждали делать аборт» «Все врачи уговаривали, буквально принуждали мать делать аборт, пугая рассказами о невыносимой жизни и муках, доводя ее до истерики и вгоняя в депрессию еще до родов», — признался актер.

Происшествия Ожесточённая схватка морского льва и акулы попала на видео В заливе Сан-Франциско неподалёку от острова Алькатрас развернулась настоящая битва между морским львом и леопардовой акулой.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон поссорилась с лучшей подругой По сообщениям Mirror, герцогиня Кембриджская поссорилась со своей лучшей подругой Роуз Ханбери и попросила принца Уильяма прекратить общение с ней.

Культура В Москве пройдёт «Ночь театров — 2019» В этом году основной площадкой «Ночи театров» станет Манеж. В ночь с 23 на 24 марта театры-участники продлят время работы.

Общество В Татарстане отменили запрет бюджетникам заряжать телефоны на работе Исполнительный комитет Балтасинского района Татарстана отменил запрет сотрудникам бюджетных учреждений заряжать на рабочем месте телефоны, а также пользоваться электрическими чайниками.

Шоу-бизнес Муж актрисы Федосеевой-Шукшиной рассказал о ее госпитализации Актриса Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в плановом порядке. Об этом 23 марта ее муж Бари Алибасов рассказал ТАСС.

Политика В Венесуэле заявили, что дефицит лекарств превысил 85% Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что национальная фармацевтическая промышленность в ближайшие месяцы сможет удовлетворить до 70% спроса населения на лекарства.

Шоу-бизнес Мария Кожевникова призналась, что она до сих пор не замужем Мария Кожевникова воспитывает трех сыновей от бизнесмена Евгения Васильева. Пара счастлива вместе, но до сих пор официально не жената.

Культура Сергей Шнуров в Госдуме предложил «разогнать Минкульт» Российский рок-музыкант, актер, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров на слушаниях в Государственной думе Российской Федерации предложил "разогнать" Министерство культуры.

Авто Назван ТОП-5 самых интересных концепт-каров начала 2019 года В первые месяцы 2019 года общественности были представлены абсолютно новые, интересные и невероятно красивые машины будущего.

Культура Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.

Политика Матвиенко рассказала, как можно и нужно ругать власть В субботу, 23 марта, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко разъяснила недавно принятый закон о наказании за оскорбление власти в глобальной сети.

Происшествия Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае Одноэтажный жилой дом сгорел в населенном пункте Таскино в Красноярском крае, под завалами на месте пожара обнаружены четверо погибших, включая двоих детей.

Армия и оружие National Interest сравнил Су-57 и F-35 Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.

Политика В Киеве завершился митинг националистов Митинг представителей партии "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) завершился возложением у администрации президента Украины венков, которые символизируют "похороны коррупции", передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL Столичный торговый центр XL эвакуирован после сообщения о минировании, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Происшествия 26 человек погибли при возгорании туристического автобуса в Китае В результате 26 человек погибли. На трассе в городе Чандэ загорелся туристический автобус, в котором находились 56 человек.

Футбол «Зенит» уступил «Аустрии» в товарищеском матче Футболисты санкт-петербургского «Зенита» без игроков национальных сборных в составе уступили венской «Аустрии» в товарищеском поединке.