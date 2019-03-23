Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»Интерфакс 07:34

Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте". Как сообщает пресс-служба правительства, Медведев будет отвечать на вопросы в ходе прямого эфира VKlive 29 марта.

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Политика Украинский политик: Киев не пойдет на политические уступки Москве Украина не должна соглашаться на политические уступки России, заявил украинский политик, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук 23 марта в программе «Право знать» на телеканале ТВЦ. В то же время Виктор Медведчук считает, что, оставляя за скобками политические вопросы, вполне можно найти компромисс по экономическим вопросам.

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