Политика
Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»Интерфакс 07:34
Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте". Как сообщает пресс-служба правительства, Медведев будет отвечать на вопросы в ходе прямого эфира VKlive 29 марта.
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Политика
Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко
Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко сообщила о начале Евросоюзом, Британией и США антикоррупционного расследования в отношении украинского лидера Петра Порошенко.
Обновлено в 14:31
Общество
В Пскове начнется митинг против строительства «Титан-Полимер»
Сегодня, 23 марта, в Пскове на площади Ленина состоится митинг против строительства завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино».
Обновлено в 04:41
Политика
Украинский политик: Киев не пойдет на политические уступки Москве
Украина не должна соглашаться на политические уступки России, заявил украинский политик, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук 23 марта в программе «Право знать» на телеканале ТВЦ. В то же время Виктор Медведчук считает, что, оставляя за скобками политические вопросы, вполне можно найти компромисс по экономическим вопросам.
Обновлено в 12:22
Политика
Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину
Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено в 10:53
Общество
Гороскоп на 24 марта 2019 года
В первой половине дня ваше настроение во многом определит отдых, творчество, общение с близкими людьми.
Обновлено в 15:12
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес
Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище
Певицу Юлию Началову, скончавшуюся в возрасте 38 лет, похоронили на Троекуровском кладбище столицы, на участке номер 17, рядом с журналистом Игорем Малашенко.
Обновлено 21 марта в 07:58
Шоу-бизнес
Катя Лель рассказала, что подарила Юлии Началовой дочь перед смертью
Известная певица Катя Лель до сих пор не может прийти в себя от новости о смерти Юлии Началовой с которой у нее были достаточно близкие отношения.
Обновлено в 11:26
Политика
В Киеве завершился митинг националистов
Митинг представителей партии "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) завершился возложением у администрации президента Украины венков, которые символизируют "похороны коррупции", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:02
Футбол
Гол Классона принес сборной Швеции победу над Румынией
Обновлено в 15:01
Политика
Медведчук оценил шансы Зеленского стать президентом Украины
Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский имеет хорошие шансы на победу.
Обновлено в 08:57
Общество
«Газпром нефть» профинансирует украшение мозаикой храма в Сербии
Российская компания «Газпром нефть» подписала соглашение с Сербской православной церковью о продолжении финансирования мозаики в крупнейшем в Сербии православном храме Святого Саввы в Белграде, передает «РИА Новости».
Обновлено в 11:57
Шоу-бизнес
Дробыш назвал коллег по шоу-бизнесу алчными и наглыми
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес
Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти
Обновлено в 13:17
Происшествия
В Мали при атаке убиты 110 человек
Обновлено в 13:28
Политика
В Уфе проходят торжества в честь 100-летия образования Башкирии
Торжественное мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею со дня образования Башкирии, открылось концертом и выставкой в субботу в Уфе, передает корреспондент ТАСС из государственного концертного зала "Башкортостан".
Обновлено в 07:30
Происшествия
Специалисты не нашли опасных предметов в ТРЦ «РИО» в Москве
Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили угрозы взрыва в торгово-развлекательном центре «РИО» на северо-востоке Москвы после поступления анонимного сообщения о минировании здания.
Обновлено в 15:46
Политика
В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу
В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
Обновлено в 11:28
Происшествия
В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек
В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление, госпитализированы 86 человек, включая 72 ребенка .
Обновлено в 08:50
Спорт
Тереза Йохауг: «Не хотела, чтобы Непряева упала»
Норвежская лыжница Тереза Йохауг объяснила, почему во время масс-старта на этапе Кубка мира упала россиянка Наталья Непряева.
Обновлено в 15:34
Общество
Семье затравленной за письмо Путину девочки предложили варианты жилья
«Несколько предложенных вариантов жилья женщине понравились, но она решила еще раз обдумать вопросы переезда, прежде чем принять окончательное решение», — говорится в сообщении.
Обновлено в 10:19
Происшествия
26 человек погибли при возгорании туристического автобуса в Китае
В результате 26 человек погибли. На трассе в городе Чандэ загорелся туристический автобус, в котором находились 56 человек.
Обновлено в 03:06
Спорт
Тутберидзе: Загитова хотела сняться с чемпионата мира
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила, что победитель чемпионата мира в Сайтаме Алина Загитова могла сняться с соревнований за несколько дней до старта.
Обновлено в 15:04
Политика
В Госдуме оценили слова Зеленского об условии возврата Крыма Украине
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, когда Крым вернется в состав Украины Шоумен заявил телеканалу ICTV, что полуостров снова войдет в состав Украины только после того, как в России сменится власть.
Обновлено в 08:11
Политика
Делегация Китая посетит США для торговых переговоров 3 апреля
Китайская делегация во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ посетит Вашингтон для запланированных с 3 апреля переговоров об урегулировании двусторонних споров в сфере торговли.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Опубликовано видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера
Пассажиры круизного лайнера Viking Sky сняли на видео ситуацию на борту.
Обновлено в 16:17