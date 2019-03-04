Политика
Медведев ответил на вопрос о будущем «Турецкого потока»Газета.Ru 17:13
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью болгарской газете "Труд" заявил, что вопрос о продлении второй ветки "Турецкого потока" на Болгарию, Сербию и Венгрию в настоящее время прорабатывается, но для его решения нужны действия правительств этих стран, а также отсутствие препятствий поставкам по газопроводу со стороны ЕС.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью болгарской газете "Труд" заявил, что вопрос о продлении второй ветки "Турецкого потока" на Болгарию, Сербию и Венгрию в настоящее время прорабатывается, но для его решения нужны действия правительств этих стран, а также отсутствие препятствий поставкам по газопроводу со стороны ЕС.Газета.Ru17:13
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 22:32, Ашберн
Политика
Медведев заявил о готовности России к диалогу с Украиной
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью болгарскому изданию «Труд» заявил о готовности России к диалогу с новым руководством Украины.
Обновлено в 18:31
Политика
Россия отправила гуманитарную помощь в Северную Корею
Россия направила в Северную Корею более 2000 тонн зерна в качестве гуманитарной помощи.
Обновлено в 22:15
Политика
WSJ раскрыла детали готовящейся торговой сделки между США и Китаем
США и Китай перешли на финальный этап консультаций по вопросам торговли, условиями сделки называются снижение Пекином ряда пошлин на американскую продукцию в обмен на возможность отмены большинства санкций, наложенных Вашингтоном, сообщает издание Wall Street Journal.
Обновлено в 18:47
Происшествия
В США из-за двух торнадо погибли 14 человек
В результате двух торнадо в округе Ли (штат Алабама) погибли не менее 14 человек, пишет местный канал WSFA со ссылкой на шерифа округа Джея Джонса.
Обновлено в 20:16
Политика
Власти Венесуэлы пообещали арестовать Гуайдо
Обновлено в 10:29
Происшествия
Архиепископа новой украинской церкви задержали в Крыму
Священника, имеющего титул архиепископа Симферопольского и Крымского, задержали на автовокзале Симферополя.
Обновлено в 08:02
Политика
На выборах в Эстонии победила оппозиция
Парламентские выборы в Эстонии проходили в воскресенье, 3 марта.
Обновлено в 18:29
Экономика
Названы регионы с самыми дисциплинированными плательщиками по кредитам
Самыми дисциплинированными плательщиками оказались жители Севастополя, Ненецкого, Чукотского автономных округов и Республики Крым, пишет «РИА Новости».
Обновлено в 20:10
Происшествия
Задержавшим Александра Емельяненко полицейским пригрозили увольнением
Кисловодским полицейским, проводившим задержание бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, пригрозили увольнением.
Обновлено в 04:47
Политика
«Нафтогаз» предупредил о риске полной потери газового транзита
По мнению Коболева, потеря транзита газа приведет к тому, что Украина лишиться сдерживающего фактора против «российской агрессии».
Обновлено в 19:29
Происшествия
В Москве две девушки изрезали шеи трем иностранцам
На юго-востоке Москвы произошла драка, в ходе которой две девушки ранили ножом в шею трех граждан Йемена.
Обновлено в 12:32
Политика
В Минобороны Германии заявили, что китайские ракеты угрожают России
Глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен считает, что России угрожают китайские ракеты.
Обновлено в 22:21
Политика
Первым вице-премьером Забайкалья стал Евгений Орачевский
Бывший министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский назначен исполняющим обязанности первого вице-премьера Забайкальского края.
Обновлено в 20:52
Политика
Экс-глава Росимущества станет вице-президентом «Норникеля»
Бывший руководитель Федерального агентства по управлению госимуществом (Росимущество) Дмитрий Пристансков станет вице-президентом горно-металлургической компании «Норникель».
Обновлено в 20:35
Политика
Захарова назвала ситуацию с Brexit катастрофической
Ситуация с Brexit катастрофическая, шаги правительства Британии во главе с Терезой Мэй не устраивают ни подданных королевства, ни международное сообщество, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью "Комсомольской правде".
Обновлено в 16:31
Политика
Трамп объяснил срыв переговоров с Ким Чен Ыном слушаниями с Коэном
Президент США Дональд Трамп заявил, что его уход с переговоров с КНДР мог произойти, в частности, из-за слушаний с экс-адвокатом президента Майклом Коэном, которые состоялись в конгрессе в тот же день.
Обновлено в 21:44
Происшествия
Во Владивостоке большегруз едва не снес очередной виадук
По предварительным данным, водитель большегруза, проезжая под виадуком в указанном выше районе, не рассчитал габариты груза и едва не снес надземный переход.
Обновлено в 21:34
Шоу-бизнес
Как Божена Рынска перенесла клиническую смерть
Журналистка Божена Рынска поделилась опытом пережитой клинической смерти после потери своего супруга Игоря Малашенко, тело которого было найдено в его доме в Испании в минувшем феврале.
Обновлено в 16:09
Экономика
«Известия»: ошибка может привести к дефициту алкоголя в России
Магазины в ряде российских регионов лишаются лицензий на продажу алкоголя из-за ошибок в системе казначейства ГИС ГМП, которая позволяет чиновникам моментально приостановить действие разрешения на реализацию спиртосодержащей продукции.
Обновлено в 21:26
Общество
Мать Сергея Скрипаля не знает об отравлении сына
Виктория Скрипаль, племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщила, что его матери Елене не говорили об отравлении сына, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:39
Армия и оружие
Международная коалиция снова применила белый фосфор в Сирии
Обновлено вчера в 14:42
Авто
В Сирии продают новые автомобили «Ока»
Обновлено в 07:01
Политика
Захарова рассказала, зачем вступила в полемику с Чубайсом
Обновлено в 16:29
Политика
В Сети высмеяли Порошенко с пятилитровой бутылкой воды
Пользователи Сети высмеяли фотографии президента Украины Петра Порошенко с заседания совета регионального развития Одесской области, на которых рядом с ним стоит пятилитровая бутылка воды.
Обновлено в 22:09
Транспорт
РЖД создаст платформу для онлайн-продажи билетов на поезда и автобусы
Как отмечает «Коммерсантъ», сейчас единая платформа для продажи железнодорожных и автобусных билетов тестируется отдельными дочерними компаниями РЖД, например, Московско-Тверской пригородной пассажирской компанией и Северо-Западной пригородной пассажирской компанией.
Обновлено в 18:42
Политика
WP сообщила о попытках США помешать ОАЭ наладить связи с Асадом
США предприняли попытку удержать союзные арабские государства от восстановления связей с президентом Сирии Башаром Асадом.
Обновлено в 22:30
Энергетика
Налоговый манёвр несёт убытки нефтяникам
Компания VYGON Consulting подсчитала, что налоговый манёвр с начала года принёс нефтяникам 55 млрд рублей убытков.
Обновлено в 19:04
Хоккей
«Виннипег» победил «Коламбус», у Панарина две передачи
Российского нападающий «Джекетс» Артемий Панарин отдал в этой встрече две результативные передачи и закончил встречу с показателем полезности «-2». Сергей Бобровский отразил 21 бросок из 25.
Обновлено в 22:10