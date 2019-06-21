Политика
Медведев ответил на обвинения президента ГрузииГазета.Ru 12:12
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал слова грузинского президента Саломе Зурабишвили о том, что российская сторона "несет ответственность" за протесты в Грузии. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, заявление Зурабишвили является непрофессиональным.
Читать в источнике
Оценить55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 13:47, Вашингтон
Автоспорт
FIA оставила в силе штраф Феттеля на Гран-при Канады
Международная автомобильная федерация (FIA) провела пересмотр штрафа, наложенного на пилота Ferrari Себастьяна Феттеля во время гонки седьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Канады.
Обновлено в 11:27
Происшествия
Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко
Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено в 12:33
Политика
Умер экс-президент Кипра Димитрис Христофиас
Бывший президент Кипра Димитрис Христофиас умер в возрасте 72 лет. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 13:24
Культура
Мединский заявил об отсутствии внешней цензуры в российской культуре
Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что в российской культуре нет внешней цензуры, есть только та, что "у каждого внутри".
Обновлено в 10:36
Политика
В США предложили ввести санкции против госдолга России
Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган официально развелись
Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено в 05:04
Политика
Коломойский согласился покрасить ларьки в Донбассе
Обновлено в 12:47
Экономика
Мордашов передал часть своей доли в туроператоре TUI сыновьям
Миллиардер Алексей Мордашов передал сыновьям Кириллу и Никите часть своей доли в европейском туроператоре TUI AG, говорится сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение туроператора и «Севергрупп» (управляет активами бизнесмена).
Обновлено в 12:54
Экономика
Минфин предложил открыть магазины беспошлинной торговли для дипломатов
Минфин России предложил учредить магазины беспошлинной торговли для сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульств.
Обновлено в 06:13
Политика
В Тбилиси против демонстрантов применили водомёты
Обновлено в 01:25
Наука
Потерянные бумажники с деньгами возвращают владельцам чаще
Исследование, проведенное учеными из Швейцарии и США, показало, что найденный на улице бумажник вернут владельцу с большей вероятностью, если внутри него будут деньги.
Обновлено в 06:00
Политика
Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:14
Автоспорт
Квят заявил, что готовился к гонке на тренировках Гран-при Франции
Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят подвёл итоги первой и второй сессий свободных заездов восьмого этапа «Формулы-1» — Гран-при Франции.
Обновлено в 13:05
Политика
Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 20 июня
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет 20 июня, сообщается на официальном сайте передачи.
Обновлено вчера в 02:00
Кино
В Netflix согласились закрыть сериал «Благие знамения» ради верующих
Потоковая платформа Netflix согласна перестать снимать сериал «Благие знамения» по требованию религиозной христианской организации «Возврат к порядку».
Обновлено в 05:05
Происшествия
В Петербурге завели дело на мать, бросившую детей в квартире
Полиция Петербурга расследует уголовное дело в отношении матери, которая не исполняет свои обязанности по воспитанию несовершеннолетних детей.
Обновлено в 11:49
Происшествия
Бывшего директора департамента Минпромторга задержали по делу о лесе
ФСБ задержала экс-директора департамента Минпромторга Владимира Потапкина.
Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес
Анна Седокова по букету узнает размер мужской личности
Известная певица Анна Седокова откровенно призналась, что узнать размер мужской личности ей помогает подаренный представителем сильного пола букет.
Обновлено в 04:17
Авто
Названы цены на новый Mercedes-Benz GLS 580
Компания Mercedes-Benz опубликовала стоимость нового внедорожника GLS 580.
Обновлено вчера в 08:54
Общество
Жителям нижних этажей придется больше платить за отопление
Названы способы предотвратить взрывы газа в России В результате плата за отопление жителей нижних этажей может существенно увеличиться, пишет «Газета.ру».
Обновлено вчера в 01:57
Происшествия
Жителя Нижегородской области подозревают в убийстве трех человек
Правоохранители Нижегородской области разыскивают местного жителя, который, по версии следствия, топором убил бывшую жену, ее мать и отца на глазах семилетней дочери, при этом ребенок не пострадал, сообщили в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено в 13:08
Футбол
Петр Чех официально вернулся в «Челси»
Легендарный голкипер Петр Чех, который завершил карьеру после поражения в финале Лиги Европы, официально вернулся в свой бывший клуб.
Обновлено в 06:08
Футбол
В «Зенит» может перейти защитник «Ливерпуля»
Согласно информации источника, "Зенит" заинтересован в услугах защитника Альберто Морено.
Обновлено в 13:13
Футбол
Самедов покинул «Крылья Советов»
Российский полузащитник Александр Самедов рассказал о своём уходе из самарского футбольного клуба «Крылья Советов».
Обновлено в 12:29
Общество
Какие знаки Зодиака предрасположены к богатству — астропрогноз
Астрологи выделили шесть знаков Зодиака, которые предрасположены к богатству. По их мнению, гороскоп может многое рассказать о человеке.
Обновлено в 06:26
Общество
Роскосмос разработал Кодекс профессиональной этики космонавтов РФ
Госкорпорация "Роскосмос" составила Кодекс профессиональной этики для космонавтов РФ, основанный на принципах законности и справедливости.
Обновлено в 12:28
Происшествия
В Тбилиси мужчину задержали за изготовление «коктейлей Молотова»
МВД Грузии задержало мужчину за изготовление «коктейлей Молотова», которые он намеревался использовать на митинге в Тбилиси.
Обновлено в 13:22
Политика
Украинский вице-премьер предупредил об угрозе нового майдана
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко допустил массовые протесты в случае отмены закона о языке.
Обновлено в 13:40