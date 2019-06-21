Политика

Медведев ответил на обвинения президента ГрузииРИА Новости 11:45

Премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране. Ранее глава государства назвала Россию "врагом и оккупантом". По ее словам, Москва якобы заинтересована в дестабилизации ситуации в стране.
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Медведев прокомментировал ситуацию с протестами в Грузии

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Медведев ответил на фразу главы Грузии «Россия — наш враг и оккупант»

РБК12:30

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РИА Новости11:45
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Суд назначил бывшей главе города наказание в виде пяти лет колонии общего режима.
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Без электроснабжения оставались около 128,7 тыс. человек, в 20:03 по Москве части потребителей подано напряжение.
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Кстати, недавно Бузова приняла участие в скандальном проекте, в котором призналась, что пошла бы на близость со своим бывшим мужем, Дмитрием Тарасовым, несмотря на то, что они расставались со скандалом и до сих пор не общаются никак.
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Королевская чета решила открыть собственный благотворительный фонд.
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Министерство промышленности и торговли России заключит специальные инвестиционные контракты (СПИКи) с крупными автопроизводителями.
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В Красноярском крае завуч сняла отпечатки пальцев у второклассников. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.
Обновлено в 09:44
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