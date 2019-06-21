Политика
Медведев ответил на обвинения президента ГрузииРИА Новости 11:45
Премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране. Ранее глава государства назвала Россию "врагом и оккупантом". По ее словам, Москва якобы заинтересована в дестабилизации ситуации в стране.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:17, Вашингтон
Политика
Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным
Обновлено в 03:46
Автоспорт
У Toro Rosso проблемы с шинами Soft
Обновлено в 13:35
Футбол
«Зенит» разгромил «Ваккер» в контрольном матче
Санкт-петербургский «Зенит» одержал разгромную победу над австрийским «Ваккером» в контрольном матче на сборах в Австрии.
Обновлено в 14:40
Автоспорт
Стюарды не стали наказывать Хэмилтона за инцидент с Ферстаппеном
Стюарды Гран-при Франции рассмотрели обстоятельства инцидента с участием Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена.
Обновлено в 11:58
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Понсе
ФК "Спартак" договорился с "Ромой" о трансфере 22-летнего аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе.
Обновлено в 08:35
Политика
Путин временно запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Президент России Владимир Путин подписал указ, приостанавливающий пассажирское авиасообщение между РФ и Грузией с 8 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на документ о мерах по обеспечению нацбезопасности Российской Федерации от 21 июня 2019 года.
Обновлено в 14:46
Политика
Додон заверил Медведева в желании Молдавии быть вместе с Россией
Президент Молдавии Игорь Додон заверил председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в том, что подавляющее большинство граждан республики выступают за тесное сотрудничество с Россией.
Обновлено в 13:40
Общество
Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит
Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.
Обновлено в 14:12
Финансы
Греф допустил ужесточение условий по выдаче потребкредитов
На "прямой линии" 20 июня президент Владимир Путин обратил внимание ЦБ на риск закредитованности населения и призвал не допустить образования "пузырей" в экономике.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко
Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено в 12:33
Политика
В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины
Обновлено в 06:15
Происшествия
Бывшую главу Чебоксар осудили на пять лет за растрату
Суд назначил бывшей главе города наказание в виде пяти лет колонии общего режима.
Обновлено в 14:03
Происшествия
В Чечне более 40 тысяч человек остались без света
Без электроснабжения оставались около 128,7 тыс. человек, в 20:03 по Москве части потребителей подано напряжение.
Обновлено в 14:29
Транспорт
«Аэрофлот» 22 июня отменяет 26 рейсов из-за непогоды
Обновлено в 10:14
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Футбол
Дзагоев продлил контракт с ЦСКА
Обновлено в 13:51
Шоу-бизнес
Ольга Бузова в эротичном боди поздравила выпускников в Кремле
Кстати, недавно Бузова приняла участие в скандальном проекте, в котором призналась, что пошла бы на близость со своим бывшим мужем, Дмитрием Тарасовым, несмотря на то, что они расставались со скандалом и до сих пор не общаются никак.
Обновлено в 14:30
Шоу-бизнес
Меган и Гарри решили создать благотворительный фонд
Королевская чета решила открыть собственный благотворительный фонд.
Обновлено в 09:11
Авто
В России будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA
Министерство промышленности и торговли России заключит специальные инвестиционные контракты (СПИКи) с крупными автопроизводителями.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Завуч сняла у второклассников отпечатки пальцев для поимки вора
В Красноярском крае завуч сняла отпечатки пальцев у второклассников. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:46
Политика
Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины
Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.
Обновлено в 09:44
Политика
Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов и назвал братом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден Дружбы народов, сообщило белорусское агентство БелТА.
Обновлено в 06:56
Футбол
Александр Самедов покинул «Крылья Советов»
34-летний полузащитник Александр Самедов покинул самарскую футбольную команду "Крылья Советов".
Обновлено в 12:20
Происшествия
В Серпухове ребенок попал под винты катера
12-летний школьник попал под винты катера в подмосковном Серпухове. По информации РЕН ТВ, катер наехал на ребенка на р. Ока.
Обновлено в 14:45
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган официально развелись
Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес
Ирина Хакамада рассказала о своей «особенной» дочери
Ирина Хакамада недавно дала интервью, в котором рассказала о своей дочери, 22-летней Марии, имеющей синдром Дауна.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес
Племянник Аллы Пугачевой сыграл свадьбу
Ранее Влад был в браке, его сына Сергея воспитывает Примадонна. Гузель же из Казани, ранее она также состояла в браке.
Обновлено в 06:58
Политика
Эстонца приняли за русского и облили водой в парламенте Грузии
Грузинские радикалы и оппозиционеры, которые сорвали сессию Международной ассамблеи православия в Тбилиси, облили водой представителя Эстонии, приняв его за русского.
Обновлено в 13:57