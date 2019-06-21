Политика

Медведев ответил на обвинения президента ГрузииРИА Новости 11:45

Премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране. Ранее глава государства назвала Россию "врагом и оккупантом". По ее словам, Москва якобы заинтересована в дестабилизации ситуации в стране.
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Медведев прокомментировал ситуацию с протестами в Грузии

RT на русском13:26

Медведев назвал «передергиванием» заявление о вине России в обострении ситуации в Грузии

Коммерсантъ12:52

Медведев назвал передергиванием попытки свалить на Россию вину за происходящее в Грузии

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Медведев назвал Саакашвили политическим клоуном

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Газета.Ru13:11

Медведев ответил на фразу главы Грузии «Россия — наш враг и оккупант»

РБК12:30

Медведев ответил на обвинения президента Грузии

РИА Новости11:45
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Политика

Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля

Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.
Обновлено в 14:32
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Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции

Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:18
Общество

Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.
Обновлено в 14:12
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Сергей Семак: знаем наши задачи, результат не стоит на первом месте

В рамках товарищеского матча петербургский "Зенит" разгромил инсбрукский "Ваккер" со счетом 6:1. Главный тренер петербуржцев Сергей Семак поделился впечатлениями от победы над австрийской командой.
Обновлено в 16:10
Происшествия

Экс-главу Раменского района снова арестовали

Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС.
Обновлено в 14:40
Происшествия

Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу

Глава грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев, осужденный на четыре года колонии-поселения за хранение наркотиков, досрочно вышел на свободу, говорится в сообщении центра.
Обновлено в 03:58
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Дзагоев продлил контракт с ЦСКА

Обновлено в 13:51
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Ольга Бузова вышла без штанов к детям в Кремле

"Миром правят деньги, Бузова в купальнике выступает в Кремле", - сокрушаются они. Ранее Ольга Бузова сообщила, что она популярнее Путина.
Обновлено в 02:31
Футбол

Неймар готов принять все условия «Барселоны»

Как утверждает UOL, близкий к окружению источник игрока рассказал, что бразилец согласился на снижение своей зарплаты ради возвращения на "Камп Ноу", а также готов отказаться от своих претензий в сторону сине-гранатовых в размере €26 млн за продление контракта в 2016 году и заявить о своем желании покинуть французский клуб .
Обновлено в 15:26
Политика

США предупредили Иран о планируемом ударе

Агентство Reuters со ссылкой на правительственные источники в Иране сообщило, что президент США Дональд Трамп предупредил иранские власти в ночь на пятницу о планируемом ударе американских вооруженных сил по их территории.
Обновлено в 09:00
Происшествия

Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках

Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.
Обновлено в 16:22
Спорт

Трусова каталась в паре с Уно на тренировке в Новогорске

Российская фигуристка Александра Трусова работала в паре с японцем Шомой Уно.
Обновлено в 13:26
Происшествия

Суд арестовал главу Пушкинского района Подмосковья

Обновлено в 08:30
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В Москве прошли задержания в общественном пространстве «Яма»

Обновлено в 16:10
Космос

Хакеры украли базы данных NASA при помощи самосборного компьютера

Злоумышленники украли 500 МБ информации из базы данных одной из основных миссий и нашли лазейку для более глубокого проникновения в сети Лаборатории.
Обновлено вчера в 14:56
Общество

Роскомнадзор заблокировал крупный аниме-портал Anidub

Один из крупнейших российских аниме-ресурсов Anidub заблокирован по просьбе Роскомнадзора. Об рассказали представители сайта.
Обновлено в 13:59
Наука

Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска

Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено в 09:32
Футбол

Президент «Наполи»: желаю Сарри ничего не выиграть в «Ювентусе»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поделился мнением о назначении бывшего главного тренара команды Маурицио Сарри на пост наставника туринского «Ювентуса».
Обновлено в 12:30
Музыка

Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»

Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
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Шоу-бизнес

Психиатры прокомментировали неадекватное поведение Алибасова

Психиатры, посмотрев последние интервью с Бари Алибасовым, пришли к выводу, что продюсер не симулирует сумасшествие.
Обновлено в 07:32
Авто

На АвтоВАЗе выяснили причины падения продаж Lada Xray

На текущий момент продажи внедорожной версии Lada Xray составляют 40% от всего объема реализованных автомобилей данной модели на российском рынке.
Обновлено в 06:09
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Самедов покидает «Крылья Советов»

Обновлено в 10:53
Общество

Педагогам выделили больше всего бюджетных мест в вузах

Тройка лидеров 2019 года по количеству мест, выделенных вузам за счёт госбюджета, выглядит так: "Образование и педагогические науки" - 62 с лишним тысячи мест, "Информатика и вычислительная техника" - почти в два раза меньше, 34,5 тысячи и "Сельское, лесное и рыбное хозяйство" - 27,5 тысячи мест.
Обновлено в 11:33
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Путин ответил на критику «Единой России»

Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено вчера в 08:09
Политика

Опрос: В Раду проходят пять политических партий

Пять украинских политических партий имеют рейтинг, необходимый для прохождения в Верховную Раду.
Обновлено в 10:09
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Елена Кипер: Лолита передо мной так и не извинилась!

Обновлено в 04:01
Политика

США внесли в черный список пять китайских компаний

США внесли в черный список вслед за Huawei еще пять китайских предприятий, сообщило агентство Блумберг.
Обновлено в 15:30
Происшествия

МВД нашло нарушения при расследовании дела Голунова

МВД выявило нарушения со стороны сотрудников полиции при проведении оперативных мероприятий в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 08:01
Спорт

Брянский самбист Артем Осипенко возглавит российскую сборную в Минске

Обновлено в 10:02
Происшествия

Экс-главу Чебоксар приговорили к пяти годам колонии за растрату

Суд признал достаточными доказательства вины бывшей главы Чеборксар Ирины Клементьевой и приговорил ее к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.
Обновлено в 12:20
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