Политика
Медведев ответил на обвинения президента ГрузииРИА Новости 11:45
Премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране. Ранее глава государства назвала Россию "врагом и оккупантом". По ее словам, Москва якобы заинтересована в дестабилизации ситуации в стране.
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Политика
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля
Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.
Обновлено в 14:32
Автоспорт
Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции
Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:18
Общество
Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит
Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.
Обновлено в 14:12
Футбол
Сергей Семак: знаем наши задачи, результат не стоит на первом месте
В рамках товарищеского матча петербургский "Зенит" разгромил инсбрукский "Ваккер" со счетом 6:1. Главный тренер петербуржцев Сергей Семак поделился впечатлениями от победы над австрийской командой.
Обновлено в 16:10
Происшествия
Экс-главу Раменского района снова арестовали
Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС.
Обновлено в 14:40
Происшествия
Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу
Глава грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев, осужденный на четыре года колонии-поселения за хранение наркотиков, досрочно вышел на свободу, говорится в сообщении центра.
Обновлено в 03:58
Футбол
Дзагоев продлил контракт с ЦСКА
Обновлено в 13:51
Шоу-бизнес
Ольга Бузова вышла без штанов к детям в Кремле
"Миром правят деньги, Бузова в купальнике выступает в Кремле", - сокрушаются они. Ранее Ольга Бузова сообщила, что она популярнее Путина.
Обновлено в 02:31
Футбол
Неймар готов принять все условия «Барселоны»
Как утверждает UOL, близкий к окружению источник игрока рассказал, что бразилец согласился на снижение своей зарплаты ради возвращения на "Камп Ноу", а также готов отказаться от своих претензий в сторону сине-гранатовых в размере €26 млн за продление контракта в 2016 году и заявить о своем желании покинуть французский клуб .
Обновлено в 15:26
Политика
США предупредили Иран о планируемом ударе
Агентство Reuters со ссылкой на правительственные источники в Иране сообщило, что президент США Дональд Трамп предупредил иранские власти в ночь на пятницу о планируемом ударе американских вооруженных сил по их территории.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках
Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.
Обновлено в 16:22
Спорт
Трусова каталась в паре с Уно на тренировке в Новогорске
Российская фигуристка Александра Трусова работала в паре с японцем Шомой Уно.
Обновлено в 13:26
Происшествия
Суд арестовал главу Пушкинского района Подмосковья
Обновлено в 08:30
Космос
Хакеры украли базы данных NASA при помощи самосборного компьютера
Злоумышленники украли 500 МБ информации из базы данных одной из основных миссий и нашли лазейку для более глубокого проникновения в сети Лаборатории.
Обновлено вчера в 14:56
Общество
Роскомнадзор заблокировал крупный аниме-портал Anidub
Один из крупнейших российских аниме-ресурсов Anidub заблокирован по просьбе Роскомнадзора. Об рассказали представители сайта.
Обновлено в 13:59
Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено в 09:32
Футбол
Президент «Наполи»: желаю Сарри ничего не выиграть в «Ювентусе»
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поделился мнением о назначении бывшего главного тренара команды Маурицио Сарри на пост наставника туринского «Ювентуса».
Обновлено в 12:30
Музыка
Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»
Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Психиатры прокомментировали неадекватное поведение Алибасова
Психиатры, посмотрев последние интервью с Бари Алибасовым, пришли к выводу, что продюсер не симулирует сумасшествие.
Обновлено в 07:32
Авто
На АвтоВАЗе выяснили причины падения продаж Lada Xray
На текущий момент продажи внедорожной версии Lada Xray составляют 40% от всего объема реализованных автомобилей данной модели на российском рынке.
Обновлено в 06:09
Футбол
Самедов покидает «Крылья Советов»
Обновлено в 10:53
Общество
Педагогам выделили больше всего бюджетных мест в вузах
Тройка лидеров 2019 года по количеству мест, выделенных вузам за счёт госбюджета, выглядит так: "Образование и педагогические науки" - 62 с лишним тысячи мест, "Информатика и вычислительная техника" - почти в два раза меньше, 34,5 тысячи и "Сельское, лесное и рыбное хозяйство" - 27,5 тысячи мест.
Обновлено в 11:33
Политика
Путин ответил на критику «Единой России»
Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено вчера в 08:09
Политика
Опрос: В Раду проходят пять политических партий
Пять украинских политических партий имеют рейтинг, необходимый для прохождения в Верховную Раду.
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес
Елена Кипер: Лолита передо мной так и не извинилась!
Обновлено в 04:01
Политика
США внесли в черный список пять китайских компаний
США внесли в черный список вслед за Huawei еще пять китайских предприятий, сообщило агентство Блумберг.
Обновлено в 15:30
Происшествия
МВД нашло нарушения при расследовании дела Голунова
МВД выявило нарушения со стороны сотрудников полиции при проведении оперативных мероприятий в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Экс-главу Чебоксар приговорили к пяти годам колонии за растрату
Суд признал достаточными доказательства вины бывшей главы Чеборксар Ирины Клементьевой и приговорил ее к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.
Обновлено в 12:20