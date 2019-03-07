Политика

Медведев ответил дипломатам США на требование вернуть КрымExpert.ru вчера в 23:25

Дипломатам США необходимо изучать международное право, посоветовал премьер-министр России Дмитрий Медведев, находящийся с визитом в Люксембурге.
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Дмитрий Медведев
Я не знаю, кто это сказал, не помню, естественно, фамилию клерка, но в любом случае хочу отметить следующее: такому человеку нужно достать самый простой учебник по международному публичному праву и начать изучение его азов.
— Дмитрий Медведев, российский политикСвободная Пресса 02:18

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