Политика

Медведев ответил Кудрину на слова о бедностиLenta.ru 09:32

Премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина об уровне бедности в России. Глава правительства, которого цитирует ТАСС, считает, что с ней нужно скрупулезно бороться, но не «рассуждать в экспертно-популистском ключе».
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Медведев: борьба с бедностью не нуждается в рассуждениях в экспертно-популистском ключе

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в эфире программы "Познер" на Первом канале заявлял, что обеспокоен падением уровня жизни в РФ и не исключает социального взрыва, если уровень бедности продолжит расти.
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