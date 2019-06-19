Политика
Медведев ответил Кудрину на слова о бедностиLenta.ru 09:32
Премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина об уровне бедности в России. Глава правительства, которого цитирует ТАСС, считает, что с ней нужно скрупулезно бороться, но не «рассуждать в экспертно-популистском ключе».
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с чего всё началось
Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в эфире программы "Познер" на Первом канале заявлял, что обеспокоен падением уровня жизни в РФ и не исключает социального взрыва, если уровень бедности продолжит расти.ТАСС07:02
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Медведев призвал чиновников прекратить рассуждения в «экспертно-популистском ключе»
Московский Комсомолец07:02
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