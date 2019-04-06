Политика

Медведев отверг предложенные Володиным изменения КонституцииГазета.Ru 13:42

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что никакие изменения Конституции России не нужны, передает РИА "Новости". Так он прокомментировал предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина.
Читать в источнике
Дмитрий Медведев
Хочу подчеркнуть, что никакие корректировки или фундаментальные изменения в действующую Конституцию, о чем я говорил в статье, посвященной 25-летию основного закона, не нужны. Конституция – инструмент, который рассчитан на длительную перспективу в условиях стабильно развивающейся страны.
— Дмитрий Медведев, российский политикМИР 24 10:54

Подробнее о событии

Пресс-секретарь Медведева разъяснил его позицию о предложении Володина

Газета.Ru17:11

Медведев заявил, что фундаментальные изменения Конституции не нужны

ТАСС10:09

Медведев после идеи Володина назвал неактуальными изменения в Конституции

РБК10:41

Медведев: Никакая донастройка политической системы не должна затрагивать норм о президентской республике

Интерфакс10:18

Медведев оценил предложение допустить Госдуму к формированию правительства

РИА Новости11:10

Медведев оценил предложение внести поправки в Конституцию

RT на русском10:13

Медведев выступил против вмешательства парламента в работу кабмина

Говорит Москва10:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 23:10, Ашберн
Армия и оружие

ВВС Ливии нанесли удары по позициям сил Хафтара

Обновлено в 11:13
Футбол

Кононов не понимает, почему Селихов не пожал ему руку во время замены

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал эпизод с голкипером команды Александром Селиховым, не пожавшим ему руку во время замены в матче 22-го тура Российской премьер-лиги со столичным ЦСКА.
Обновлено в 15:12
Футбол

Головин попал в старт «Монако» на матч с «Генгамом»

«Генгам» на своем поле примет «Монако» в матче 31-го тура чемпионата Франции.
Обновлено в 13:09
Общество

Вернуть алкоголь во все учреждения культуры предложил Минкульт

В министерстве культуры России посчитали, что это ущемляет права посетителей других учреждений культуры.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие

«Адмирала Кузнецова» поддержали спасатели

Обновлено вчера в 18:02
Театры

Юрий Соломин назначен бессрочным худруком Малого театра

Министр культуры РФ Владимир Мединский заключил с Юрием Соломиным бессрочный контракт, переназначив его художественным руководителем Малого театра.
Обновлено в 11:27
Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом

Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено в 20:41
Происшествия

В Ленинградской области грузовик сбил женщину с ребенком

Грузовик Volvo сбил женщину и ребенка на федеральной трассе "Скандинавия" в Ленинградской области.
Обновлено в 16:28
Религия

Православные встречают Благовещение

Обновлено в 17:48
Здоровье

Минздрав дал рекомендации по увеличению продолжительности жизни

Министерство здравоохранения России назвало основные факторы риска, которые человеку необходимо самому контролировать для улучшения здоровья и увеличения продолжительности жизни.
Обновлено в 21:30
Политика

Страны G7 призвали Россию освободить украинских моряков

Главы МИД стран G7 призвали Москву освободить украинских моряков, которые в ноябре 2018 года были задержаны пограничниками в результате инцидента в районе Керченского пролива.
Обновлено в 12:03
Общество

Тарелка борща в Петербурге стоит, как в среднем по стране

Обновлено в 23:02
Общество

Названы вакансии с зарплатой от 500 тысяч рублей

Директору по информационным технологиям в Москве предлагают от 400-600 тысяч рублей.
Обновлено в 01:09
Политика

ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 11:08
Единоборства

Fight Nights 92. Багаутинов победил Асатряна

В главном событии вечера встретятся Али Багаутинов (19-6) победил Вартана Асатряна (21-9) единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46).
Обновлено в 16:05
Хоккей

Два очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Оттаву»

Российский форвард "Коламбуса" Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами.
Обновлено в 22:05
Происшествия

Экс-замминистра культуры обвинили в организации преступного сообщества

Обновлено в 11:52
Музыка

Лазарев назвал имя своего главного соперника на Евровидении-2019

Напомним, что в 2016 году с треком «You’re the Only One» Лазарев взял «бронзу» на Евровидении. В этом году певец едет с песней «Scream».
Обновлено в 15:21
Шоу-бизнес

Екатерина Вилкова показала архивные фото сына из роддома

Сегодня супруги отмечали пятилетие сына, но не показали ни одной фотографии с торжества.
Обновлено в 20:30
Шоу-бизнес

Лолита раскрыла размер своей пенсии

Российская певица Лолита назвала размер своей пенсии, передает сайт kp.ru. Певица призналась, что получает 21 тыс. рублей.
Обновлено в 17:18
Космос

Источник назвал дату запуска очередного спутника «Глонасс-М»

«Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и навигационным спутником «Глонасс-М» с космодрома Плесецк намечается на 13 мая», — сообщил источник.
Обновлено в 20:30
Шоу-бизнес

Панин объяснил, почему назвал россиян «злобными уродцами»

Обновлено в 18:13
Футбол

Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым

Обновлено в 16:58
Политика

На Украине Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ

В результате Киевский суд признал такие действия незаконными.
Обновлено в 09:15
Футбол

Ювентус — Милан 2:1

Обновлено в 13:54
Хоккей

«Питтсбург» проиграл «Рейнджерс», но избежал встречи с «Вашингтоном»

"Пингвинз" набрали 1 очко и смогли избежать встречи с "Вашингтоном" в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли.
Обновлено в 21:44
Транспорт

Автомобилей каршеринга в Москве станет больше к концу года

Количество автомобилей каршеринга до конца текущего года увеличится до 25 тысяч машин, написал в микроблоге в Twitter Сергей Собянин.
Обновлено в 12:06
Политика

Вооруженные люди попытались напасть на дом экс-президента Мексики

Группа вооруженных людей попыталась напасть на дом экс-президента Мексики Висенте Фокса, сообщил сам бывший глава государства.
Обновлено в 21:25
Хоккей

Кучеров прокомментировал побитый им рекорд Могильного

Нападающий "Тампы Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров прокомментировал то, что побил рекордное достижение Александра Могильного по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:41
Шоу-бизнес

Дочь Началовой появилась на публике впервые после похорон мамы

Стоит отметить, что это было первое появление девочки на публике после похорон ее мамы Юлии Началовой, которая скончалась 16 марта в одной из столичных больниц.
Обновлено в 18:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное