Политика

Медведев отверг предложенные Володиным изменения КонституцииГазета.Ru 13:42

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что никакие изменения Конституции России не нужны, передает РИА "Новости". Так он прокомментировал предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина.
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Дмитрий Медведев
Хочу подчеркнуть, что никакие корректировки или фундаментальные изменения в действующую Конституцию, о чем я говорил в статье, посвященной 25-летию основного закона, не нужны. Конституция – инструмент, который рассчитан на длительную перспективу в условиях стабильно развивающейся страны.
— Дмитрий Медведев, российский политикМИР 24 10:54

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